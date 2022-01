Von Annette Steininger

Hirschberg. Weiterhin ist coronabedingt alles anders, auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg. Da es pandemiebedingt keine Jahreshauptversammlung, sondern nur eine Wahlversammlung der Einsatzabteilung gibt, haben Kommandant Peter Braun und sein Stellvertreter Olaf Sebastian ihre Berichte über die Jahre 2020 und 2021 schriftlich an die Kameraden versandt, die auch der RNZ vorliegen.

Rückblickend freut sich Braun vor allem über eins: "Trotz aller Einschränkungen ist es uns gelungen, die Einsatzbereitschaft 2020 und 2021 aufrechtzuerhalten." Bei insgesamt 83 Alarmierungen habe die Wehr 2020 entsprechende Hilfe leisten können, wobei die Hirschberger zu vier Großbränden nach Lützelsachsen, Schriesheim, Ladenburg und Dossenheim dazugerufen wurden.

Coronabedingt musste die Feuerwehr im März den Übungsdienst für die Einsatzabteilung sowie die Jugendfeuerwehr einstellen, alle Sitzungstermine und Veranstaltungen wie das Sommerfest und der Tag der offenen Tür im Juli wurden abgesagt. Im Juni 2020 durften die Einsatzkräfte, zwar unter Hygieneregeln, den Übungsdienst wieder aufnehmen, mussten ihn aber Mitte Oktober aufgrund des gestiegenen Inzidenzwertes im Kreis wieder aussetzen. "Trotz aller Einschränkungen konnten wir im Juni den Digitalfunk in Hirschberg einführen und verfügen seither über zeitgemäße Kommunikationstechnik", freut sich Braun. Auf der Strecke geblieben sei 2020 "leider die Kameradschaftspflege". Die Wehr konnte nur im Februar den 40. Geburtstag ihres Tanklöschfahrzeugs feiern und im März ein Schlachtfest genießen.

Drei Autos brannten im März 2021 in der der Raiffeisen-/Hauptstraße, ein weiteres wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Feuerwehr/Kreutzer

Das Jahr 2021 begann, wie 2020 aufgehört hatte: Die Wehr musste weiterhin alle Aktivitäten ruhen lassen und beschränkte sich auf das Abarbeiten von Einsätzen. Ab März startete sie mit Onlineübungen, einige Mitglieder hätten das Onlineangebot des Kreisfeuerwehrverbandes sowie der Landesfeuerwehrschule zur Weiterbildung genutzt, berichtet der Kommandant. Auch der Feuerwehrausschuss nahm seine Arbeit mit Onlinesitzungen wieder auf und brachte eine vom Landesfeuerwehrverband empfohlene Satzungsänderung auf den Weg, die digitale Jahreshauptversammlungen sowie Wahlversammlungen erlaubt.

Aus Sicht von Braun war ein Höhepunkt in 2021 die Abholung des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 20 Ende Mai bei der Firma Magirus in Ulm. Im Juli erlaubte die Pandemie wieder die Aufnahme des praktischen Übungsbetriebs unter Hygieneregeln. "Endlich konnte ,Feuerwehr’ auch wieder praktisch geübt werden", sagt der Kommandant rückblickend über die herausfordernde Zeit. Auch der Feuerwehrausschuss tagte wieder in Präsenz.

Im März 2020 war die Freiwillige Feuerwehr bei einem Großbrand auf dem Obsthof Volk im Einsatz gewesen. Fotos: Feuerwehr/Kreutzer

Auf Initiative des Kreises wurden den Einsatzabteilungen der Feuerwehren Corona-Impfungen angeboten. "Hiervon machten die Mitglieder unserer Wehr regen Gebrauch", berichtet Braun. Und so erhielten die Kameraden im April ihre Erst-, im Juni ihre Zweitimpfung. Im Dezember wurde "geboostert". Ende November stiegen die Infektionszahlen stark an. Daher entschied das Kommando, den Übungsbetrieb im Dezember wieder auszusetzen, um die Einsatzbereitschaft der Wehr nicht zu gefährden. "Wie wichtig diese Einsatzbereitschaft ist, zeigten die 57 Einsätze, zu denen wir 2021 alarmiert wurden", betont Braun. Aufgrund der Pandemie mussten erneut alle Veranstaltungen abgesagt werden, nur das Grillfest der Alterskameraden und der Familienabend konnten stattfinden.

Detailliert aufgeschlüsselt hat die Einsätze für 2020 und 2021 Olaf Sebastian: Für das vorletzte Jahr falle besonders die hohe Zahl an Einsätzen aufgrund einer Brandmeldeanlage-Auslösung auf. "Diese waren einer fehlerhaften Anlage in einer Nutzfahrzeugwerkstatt geschuldet, deren Reparatur sich sehr in die Länge zog." Die RNZ berichtete damals mehrfach über die Fehlalarme bei MAN. 2021 war mit 57 Einsätzen – gegenüber 83 im Vorjahr – etwas ruhiger gewesen, bilanziert Sebastian.

Zu den bemerkenswertesten Einsätzen 2020 zählte der Brand in der Brennerei des Obsthofs Volk, die achtstündige Hilfe beim Großbrand der Industriehalle von RTP in Ladenburg oder auch der Sturm im Juni. Im Jahr 2021 rückte die Wehr zu einem Brand von mehreren Autos in der Raiffeisenstraße aus, Unterstützung leistete sie aber bei einem umgestürzten Traktor in den Weinbergen. Unvergessen auch der Lkw-Unfall im Dezember auf der A 5 bei Weinheim, zu dem sich die Wehr baustellenbedingt zwischenzeitlich zu Fuß vorkämpfte und dann aber von Bauarbeitern mitgenommen wurde.

Die Wehr hatte Ende 2020 insgesamt 185 Mitglieder. Davon gehörten der Einsatzabteilung 70, der Alters- und Reserveabteilung 90 und der Jugendfeuerwehr 25 Mitglieder an. Sogar ein Mitglied mehr kann die Wehr Ende 2021 verzeichnen. 73 von nun 186 sind in der Einsatzabteilung, 88 in der Alters- und Reserveabteilung sowie 25 in der Jugendfeuerwehr.

"Wir erlebten zwei Jahre, die uns allen aufgrund der besonderen Umstände viel abverlangten", sagt Braun rückblickend. "Dennoch ist es gelungen, den ,Laden’ am Laufen zu halten." Er dankt allen Kameraden für die gute Zusammenarbeit – und hofft auf mehr Normalität.