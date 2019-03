Von Axel Sturm

Ladenburg. Die eigentliche Überraschung blieb unerwähnt. Der langjährige Stadtrat der Freien Wähler, Peter Hilger, stand bei der Nominierungsveranstaltung am Montag einfach nicht mehr auf der Kandidatenliste. Warum, dazu wollte sich Fraktionssprecherin Gudrun Ruster nicht äußern: "Das muss jeder selbst entscheiden." Worte des Dankes für ihn gab es nicht. Und das, obwohl es Hilger war, der 2014 mit einem fulminanten Stimmenergebnis dafür sorgte, dass die Freien Wähler einen vierten Ratssitz dazu gewannen.

Mittlerweile aber scheint das Verhältnis zwischen der Führungsriege der Freien Wähler und Hilger derart zerrüttet zu sein, dass Ruster erklärte, die Gründe für den Rückzug des Stadtrats solle man "doch bitte bei Herrn Hilger erfragen". Das hat die RNZ getan.

Er sei kein Freund davon, das Geschehen an die große Glocke zu hängen, schrieb Hilger bereits in seiner E-Mail, in der er dem Treffen mit der RNZ zusagte. "Für so wichtig halte ich mich nicht." Später beim Treffen sagte Hilger dann, er werde in der Öffentlichkeit keine schmutzige Wäsche waschen. Auch werde er keine internen Details preisgeben. Er wundere sich aber nicht über Rusters Worte bei der Nominierungsveranstaltung, an der er nicht mehr teilgenommen hatte.

Seit zehn Jahren sitzt Hilger für die Freien Wähler im Gemeinderat. In letzter Zeit habe er festgestellt, dass sein Votum innerhalb der Fraktion "im zunehmenden Maße nichts mehr zählt". Die Freude und Genugtuung, die ihm die Ratsarbeit stets gegeben habe, sei ihm dadurch ein Stück weit verloren gegangen. "Das Interesse an mir beschränkt sich wahrscheinlich an den potenziellen Wählerstimmen, nicht an meinem Votum", sagte Hilger.

Auch sein Alter habe bei der Entscheidung, nicht mehr für den Gemeinderat zu kandidieren, eine Rolle gespielt. "Ich bin jetzt 76 Jahre", sagte Hilger. "Wenn ich gewählt worden wäre, hätte ich mit 81 Jahren noch an den Entscheidungsprozessen teilgenommen. Ich meine, dafür ist man dann schon ein wenig zu alt."

Zwar gehe es ihm gesundheitlich nach einer überstandenen schweren Krankheit wieder gut. Aber sein Hörvermögen habe gelitten. Es falle ihm daher zunehmend schwerer, die Diskussionen am Ratstisch zu verfolgen. Ohnehin sei er der Meinung, sagte Hilger, dass man aufhören solle, wenn es am schönsten ist. Dieser Zeitpunkt sei nun erreicht.

Und so hat der stadtbekannte Arzt, der viele Jahrzehnte eine eigene Praxis in der Scheffelstraße geführt hatte, den Entschluss gefasst, nicht mehr zu kandidieren. Seine Entscheidung hat Hilger seinen Ratskollegen in einer Fraktionssitzung mitgeteilt.

Niemand war sie diesen Schritt vorbereitet gewesen, sagte Hilger. Die Reaktion sei verhalten gewesen. Danach kam sein Entschluss nicht mehr zu Sprache. An einer Aussprache, meint Hilger, seien Freie Wähler-Sprecher Fritz Lüns und Fraktionsvorsitzende Ruster wohl nicht interessiert. Das zeige ihm, dass es richtig gewesen sei, nicht mehr zu kandidieren.

Es war das Freie-Wähler-Urgestein Karl Bommarius, der Hilger schon 1976 angesprochen hatte, ob er für den Rat kandieren wolle. Hilger sagte zunächst zu, zog dies aber später wieder zurück. Der Zeitaufwand sei zu groß gewesen, als Chef einer Arztpraxis hatte er schließlich auch für die Mitarbeiter Verantwortung zu tragen.

Erst nachdem er 2009 seine Praxis übergeben hatte, stellte er sich erstmals zur Wahl. Sein Mandatsgewinn war keine Überraschung. Schließlich war Hilger ein bekannter und geschätzter Bürger. 2014 dann zog er mit 3531 Stimme erneut ins Gremium ein.

Die beiden Wahlperioden seien spannend und bereichernd gewesen, sagte Hilger. Er erinnert sich gerne an umgesetzte Projekte, die Ladenburg attraktiver machten. Die Einblicke in das gesellschaftliche Management einer Kleinstadt hätten ihn sehr interessiert. Geärgert habe er sich oft über die langen Entscheidungsprozesse. Hilger konnte es nie schnell genug gehen. Gerade wenn es galt, eine gute Idee in die Tat umzusetzen.

Damit ist nun Schluss. Langweilig wird es ihm aber sicher nicht werden. Seinem Hobby, der Fotografie, will er weiter nachgehen. "Zwar nicht mehr so intensiv, aber man wird mich noch bei vielen Veranstaltungen sehen." Hilger hat ein fast lückenloses Archiv über die vergangenen 40 Jahre des Stadtgeschehens angelegt. Weiterhin will er sich im Heimatbund engagieren und seine Frau Ruth bei den Reisevorbereitungen für die VHS-Exkursionen unterstützen. Und als Stadtführer wird er wie gehabt die Geschichte Ladenburgs weitergeben.