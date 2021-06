Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde am Kopf des Ladenburger Wasserturms eine Webcam installiert. Über die Bürger-App in der Rubrik „Media“ und über den direkten Link www.ladenburg.de/webcam ist ein Blick über die Dächer der Altstadt in Richtung Bergstraße möglich. Das Bild wird alle 30 Sekunden aktualisiert. Foto: Stadt Ladenburg

Ladenburg. (RNZ) Die sinkenden Corona-Infektionszahlen machen Lockerungen möglich, nun werden auch in Ladenburg weitere Öffnungsschritte umgesetzt. Seit Montag, 7. Juni, sind die neuen Regeln der Verordnung gültig. Die Stadtverwaltung schreibt in einer Pressemitteilung vom Montagabend: "Maßgeblich für Ladenburg sind Lockerungen und Erleichterungen, die bei einer stabilen Inzidenz unter 35 möglich sind." Am Montag, 16 Uhr, meldete das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 20,6.

> Bürgerbüro/Rathaus: Die Mitarbeiter im Rathaus und im Bürgerbüro sind für alle Anliegen der Bürger zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Für einen persönlichen Termin wird jedoch weiterhin eine Vereinbarung im Voraus empfohlen. Die Verwaltung bittet, Anliegen im Bürgerbüro oder im Rathaus telefonisch oder per E-Mail anzumelden und gegebenenfalls die bereits digitalen Dienstleistungen zu nutzen.

> Freibad: Das Freibad ist zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet (Montag bis Sonntag von 9 bis 20 Uhr). Es entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind weiterhin gültig.

> Lobdengau-Museum: Das Museum hat Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Es entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind weiterhin gültig. Aktuelle Informationen können auf der Homepage (www.lobdengau-museum.de) abgerufen werden.

Hintergrund Hier wird getestet in Ladenburg > Lobdengauhalle, Realschulstraße 2, montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 14 Uhr, ohne [+] Lesen Sie mehr Hier wird getestet in Ladenburg > Lobdengauhalle, Realschulstraße 2, montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr, sonn- und feiertags von 10 bis 14 Uhr, ohne Voranmeldung. > Altstadt (gegenüber Bürgerbüro), Hauptstraße 9, freitags, samstags, sonn- und feiertags von 16 bis 20 Uhr, ohne Voranmeldung. > dm-drogerie markt, Wallstadter Straße 51a, montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr, eine Testung ist ausschließlich mit einer Terminvereinbarung möglich. > TH Medical, Hohe Straße 6, montags bis freitags von 7 bis 10 und 16 bis 19 Uhr, Terminvergabe unter info@thmedical.de. > Jump4All, Industriestraße 5, dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr, ohne Voranmeldung. RNZ

> Musikschule: Unter Einhaltung der bekannten Hygienevorschriften kann der Unterricht seit Montag, 7. Juni, wieder in allen Fächern in Präsenz stattfinden. Eine Bestätigung über einen negativen Schnelltest ist für Unterrichtsangebote in geschlossenen Räumen beziehungsweise für Schüler, die das 6. Lebensjahr vollendet haben, erforderlich. Für Schüler öffentlicher Schulen oder Schulen in privater Trägerschaft wird der dort ausgestellte negative Test-Nachweis anerkannt, sofern dieser nicht älter als 60 Stunden ist. Alternativ ist der Negativ-Test durch Erziehungsberechtigte zu bestätigen.

> Stadtarchiv: Der Besuch des Stadtarchivs ist zu den Öffnungszeiten (Dienstag 9 bis 12 Uhr und Donnerstag 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr) möglich. Es entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind weiterhin gültig.

> Stadtbibliothek: Der Besuch ist zu den regulären Öffnungszeiten möglich: Montag, 14 bis 19 Uhr; Dienstag, 10 bis 14 Uhr; Donnerstag, 14 bis 19 Uhr; Freitag, 10 bis 18 Uhr und Samstag, 10 bis 13 Uhr. Es entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind weiterhin gültig. Die Onleihe sowie andere digitale Angebote sind im Internet unter der URL www.stadtbibliothek-ladenburg.de verfügbar.

> Betrieb von Sportanlagen und Nutzung von Sporthallen: Der Trainingsbetrieb von Vereinen, die das Römerstadion nutzen, ist seit Mittwoch, 19. Mai wieder möglich, allerdings gelten spezifische Rahmenbedingungen. Die Benutzung von Umkleide- und Aufenthaltsräumen ist unter Einhaltung der gegebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen wieder gestattet. Für die Öffentlichkeit bleibt das Römerstadion weiterhin geschlossen. Die städtischen Sporthallen sind ab Mittwoch, 9. Juni, für den Vereinssport wieder verfügbar, allerdings unter Auflagen.