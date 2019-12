Von Florian Busch

Weinheim. Wer sich dazu entschließt, bei der Feuerwehr aktiv zu werden, der muss damit rechnen, auch in unpassenden Momenten und Situationen zu einem Einsatz gerufen zu werden. Nicht anders ergeht es den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim. Denn auch an Tagen wie Heiligabend, die eigentlich im Zeichen der Familie stehen, bleiben Einsätze nur selten aus.

"An Weihnachten gibt es in Weinheim immer etwas zu tun", erklärt Ralf Mittelbach, Sprecher der Feuerwehr. Und so kommt es regelmäßig vor, dass auch er am 24. Dezember ausrücken muss. Vor allem für die Familie sei es nicht immer leicht, das Fest unterbrechen zu müssen. Das Gefühl dabei sei immer schlecht, denn "niemand will gerne aus seinen Planungen herausgerissen werden", so Mittelbach. Allerdings rechneten die Familien gleichzeitig auch immer schon ein wenig damit und zeigten auch Verständnis dafür, wenn ihre Angehörigen freiwillige Feuerwehrarbeit leisten.

Denn schließlich geht es bei den Einsätzen auch immer um Notfälle, in denen schnell gehandelt werden muss. Ob Familientragödien, Verkehrsunfälle, Brände oder Evakuierungen: "Wir haben schon alles Mögliche gehabt", sagt Mittelbach. Vor allem der Großbrand an Heiligabend im Jahr 2006, bei dem der ehemalige Weinheimer Bürgermeister Hermann Reibel und seine Ehefrau ums Leben kamen, sei "in den Weinheimer Köpfen". Trotzdem möchte sich Mittelbach bei der Frage nach dem außergewöhnlichsten Einsatz nicht festlegen, da die Anlässe zum Ausrücken schwer miteinander vergleichbar seien. "Hinter jedem Einsatz steckt eine Geschichte", meint er.

Während es also schon schwer genug ist, seine Familie an Heiligabend erst einmal zurücklassen zu müssen, komme bisweilen auch noch Unverständnis vor Ort dazu, erzählt Mittelbach. Statt den Feuerwehrleuten zu danken, würden einige Mitbürger "pampig" werden. Als Beispiel nennt Mittelbach einen Einsatz an Heiligabend im vergangenen Jahr: Im Keller eines Wohnhauses stand ein Bike. Dessen Tank war ausgelaufen und das Benzin hatte sich auf dem Boden verteilt. Also räumte die Feuerwehr das Haus und beseitigte das Benzin. Der Besitzer des Vehikels aber war verärgert und hatte kein Verständnis für den Einsatz – auch nicht vor dem Hintergrund, dass die Feuerwehrleute ihr eigenes Weihnachtsfest dafür geopfert hatten.

"Das kommt leider immer wieder vor", so Mittelbach. Das spiegele sich auch in den Zahlen der Freiwilligen wieder. Es sei in den letzten Jahren immer schwerer geworden, ehrenamtliche Feuerwehrleute zu finden. In der Zweiburgenstadt sei man damit aber keinesfalls allein. Mittelbach hofft daher, dass Weinheim gegen den Strom schwimmen und wieder mehr Menschen von der Tätigkeit bei der Wehr begeistern kann. "Es wäre schön, das auf mehr Schultern verteilen zu können."

Eine Weihnachtsfeier gibt es bei der Feuerwehr Weinheim nicht. Alle rund 300 Einsatzkräfte würden Heiligabend im Kreise der Familie verbringen, so Mittelbach. Einen "gemütlichen Jahresausklang" stelle aber immer die alljährliche Abschlussübung dar. Bei diesem Treffen werden Kleidung, Fahrzeuge und Geräte noch einmal überprüft, ob sie winterfest sind. Außerdem gibt es noch ein großes Gruppenbild, Essen und Geschenke. Auch wenn die Übung nicht am 24. Dezember stattfindet und eher einen Übungscharakter habe, "es ist trotzdem eine weihnachtliche Geschichte", meint Mittelbach. Vielleicht bleibt es ja, im Sinne aller Einsatzkräfte, in diesem Jahr etwas ruhiger.