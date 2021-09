Ladenburg. (stu) Mit einem Picknick-Gottesdienst auf der Festwiese feierte die Freie evangelische Gemeinde (FEG) ihr 30-jähriges Bestehen. "Gott ist groß – ein Grund zum Feiern" lautete das Festmotto, das rund 70 Gemeindemitglieder beherzigten. Als die Gemeinde 1991 gegründet wurde, stellte der damalige Pastor Hans-Peter Bruck den Bibeltext "Suchet der Stadt Bestes" (Jeremia 29,4-7) in den Mittelpunkt.

Und auch beim Jubiläumsgottesdienst 30 Jahre später stand Bruck, der in Ladenburg aufgewachsen ist, wieder vor der Gemeinde, um zu predigen und den Bibeltext "Suchet der Stadt Bestes" zu erläutern. Seit 2013 ist Peter Rupp hier Pastor, aber er ließ Bruck gerne den Vortritt, um mit einer Predigt die Gemeindemitglieder aufs Jubiläum festlich einzustimmen.

Die Mitglieder einer Freien evangelischen Gemeinde seien frei in ihrer Entscheidung für ein bewusstes Leben mit Jesus Christus, sagten Bruck und Rupp beim RNZ-Besuch. Entscheidungsfreiheit spiele eine wichtige Rolle, und daher sei es eine logische Konsequenz, dass die Freien evangelischen Gemeinden unabhängig vom Staat sein wollen und deswegen auf Kirchensteuern verzichten. "Wir finanzieren uns selbst", erläuterte Pastor Rupp.

Er freute sich, dass die Gemeindemitglieder fest zusammenhalten und sich mit der FEG stark identifizieren. "Denn evangelisch bedeutet nichts anderes, als dass ein Mensch an das glaubt, was im Neuen Testament steht. Er nimmt Gott ernst, um zu erfahren, dass das Evangelium das Leben verändern und bereichern kann", sagte Rupp.

Diese Glaubensvorsätze sind auch für den Ladenburger Kurt Mumme wichtig. Der selbstständige Handwerksmeister engagiert sich nicht nur in der Gemeinde, sondern ist auch überzeugtes Mitglied der "Christian Motorcyclists Associaton". Mumme fühlt sich wohl in der Biker-Gemeinschaft. "Verbunden durch die Liebe zum Motorradfahren und die Begeisterung im Glauben an Jesus Christus pflegen wir die Zusammenkünfte", erzählte Mumme. "Wo Gott uns hinruft, sind wir da", meinte Mumme.

So besuchen die CMA-Mitglieder andere Motorradclubs, und der überzeugte Christ versicherte, dass die allermeisten Clubs nichts mit dem oft verbreiteten "Rocker-Image" zu tun haben. "Unsere Mission ist das persönliche Gespräch und das gemeinsame Gebet", so Präsident Mumme. Er erläuterte, dass die CMA-Mitglieder Menschen bei ihrer Trauerbewältigung unterstützen oder Trauungen und Beerdigungen mit ihrer Gruppe einen würdigen Rahmen verleihen wollen. Immer gut besucht seien die angebotenen Biker-Gottesdienste, und so war es für die Biker Kurt, Tom, Peter und Martin eine Selbstverständlichkeit, dass sie zum 30-jährigen Jubiläum der Gemeinde mit ihren PS-starken Maschinen vorfuhren.

Mumme ist dankbar, dass die Liebe Gottes auch seinen Berufsalltag positiv beeinflusst. Das Praktizieren der christlichen Nächstenliebe gibt ihm viel Kraft. "Wegen Corona hatte mein Unternehmen eine schwere Zeit. Ich hätte die Situation nie meistern können ohne meinen Glauben. Gott hat mir die Kraft gegeben um den Berufsalltag zu bewältigen", sagte Mumme, der sich in den letzten Jahren immer wieder als Ansprechpartner für benachteiligte Gesellschaftsgruppen zur Verfügung stellte.

Die Gemeindearbeit, und hier besonders die abwechslungsreiche Nachwuchsarbeit von Gemeindereferentin Sara Schmitt, wird nicht nur von den Ladenburger Gemeindemitgliedern geschätzt. Etwa die Hälfte kommt aus den Nachbargemeinden, um die Gottesdienste im Gemeindezentrum in der Wichernstraße mitzufeiern. Auch auf die Pflege der Kirchenmusik legt die Gemeindeleitung viel Wert. Es gibt eine eigene Gemeinde-Band, die, ebenso wie der Posaunenchor, das Jubiläum mit Auftritten auf der Festwiesen-Bühne bereicherte.

Für die jüngsten Mitglieder wurde nach dem Gottesdienst ein Kinderfest organisiert. Taufen im Kleinkindalter finden in den Gemeinden übrigens keine statt. "Die Kinder sollen, wenn sie in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, selbst bestimmen, ob sie getauft werden und Mitglied der Gemeinde werden wollen", sagte Rupp, der am Nachmittag eine positive Festbilanz zog.