Hirschberg-Leutershausen. (kaz) Von Juni bis September haben Andreas und Sabine Strifler nochmals richtig Vollgas gegeben. Als hätten sie geahnt, dass sie schon bald wieder eine Vollbremsung machen müssten. Das Ehepaar, er Koch von Beruf, sie Konditorin, wagte vor zwei Jahren den Sprung in die Selbstständigkeit, gründete in Leutershausen das Event-Catering "Love-Cooking". Für die Eltern von zwei Söhnen im Alter von vier und sieben Jahren lief das Geschäft anfangs richtig gut. Dann der Schnitt während der Corona-Krise, verbunden mit einer Abbestellung nach der anderen.

Ende Mai berichtete die RNZ schon mal über das kleine Familienunternehmen, das ganz schön an der Situation zu knabbern hatte. Nach drei hoffnungsvollen Monaten ist die Auftragslage jetzt wieder gleich null, weil es in den nächsten Wochen weder Weihnachtsfeiern von Firmen, Parteien oder Vereinen geben wird noch größere Familienfeiern. Der "Teil-Lockdown" ist für das Unternehmen ein harter Schlag, auch wenn die Bundesregierung der Gastronomie eine stattliche "November-Hilfe" zusagte. Dies in Höhe von drei Vierteln des Vorjahreseinkommens.

Im Herbst 2019 bot Andreas Strifler bereits die "Gans to go" an, lieferte den Braten ins Haus. Dies könnte mangels Veranstaltungen nun zu seinem Hauptgeschäft werden. Im vergangenen Jahr wurde die "Gans to go" von manchen Haushalten sogar mehrfach bestellt.

Jüngst schob er eine "Probegans" (zum "Probeessen für die Familie") in die Röhre. Oder besser gesagt: In seinem sich selbst reinigenden Profi-Backofen. Er weiß: "In einem normalen Haushalt bekommt man einen Ofen, in dem eine Gans gebraten wurde, nur schwer wieder sauber." Das ist vielleicht das beste Argument, bei ihm einen Braten zu bestellen. Den gibt es mit einer Füllung aus Äpfeln, Zwiebeln, Orangen und Beifuß (die Gewürzpflanze hilft bei der Verdauung fetter Speisen), dazu eine kräftige Soße sowie Beilagen wie Maronen, Apfelrotkohl, Seidenknödel und Bratäpfeln. Zum Gesamtpaket gehört außerdem eine Flasche Rotwein vom Weingut Schröder in Muckensturm.

Andreas Strifler verwendet polnische Gänse, weil sie nur etwa halb so teuer sind wie deutsche. "Stopfgänse" kommen dem gelernten Metzger aber nicht auf den Tisch. Für die Kundschaft, die etwas mehr bezahlen will, besorgt er aber auch gern die deutsche Weidegans. Die Gänse werden mit einer speziellen Würzmischung bestrichen, ehe sie in bis zu drei Stunden im Ofen knusprig werden.

Sabine Strifler ist indessen gerade dabei, den "Adventskranzkuchen" zu kreieren und probiert Alternativen zu Plätzchen-Klassikern wie Butter- oder Spritzgebäck aus. Schön bunt soll das Backwerk auf alle Fälle werden.

Andreas und Sabine werben schon durch den Namen ihres Unternehmens auch für sich als Paar, das im Catering im Grunde das ganze Programm auf dem Schirm hat. Die Torten von Sabine sind der Knaller, ihr Adventskranzkuchen könnte auch einer werden.