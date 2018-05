Von Nicoline Pilz

Hirschberg. "Andere Kommunen haben ein Schwimmbad, wir haben unseren Wald." Dieses Zitat, es stammt von Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer, ist inzwischen zum geflügelten Wort gereift, wann immer im Gemeinderat die Rede ist vom Hirschberger Wald, beziehungsweise dann, wenn Revierförster Walter Pfefferle den Forstwirtschaftsbericht vorlegt.

Der Hirschberger Gemeindewald umfasst eine Fläche von 500 Hektar und ist tatsächlich beides, Forst und Wald: Ein bewirtschafteter Wald wird als Forst bezeichnet. Allerdings ist er beileibe nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern ein wesentlicher Bestandteil des lokalen Ökosystems und ein beliebtes Naherholungsgebiet. Zu 69 Prozent besteht der Wald aus Laubbäumen, den Rest machen Nadelbäume aus. Wobei, so sagt Pfefferle, das Nadelholz wieder stärker an der Verjüngung beteiligt werden soll, um den vielfältigen Verwertungszwecken Rechnung zu tragen.

Der Hirschberger Gemeindewald, der im Zuge der Gemeindefusion zwischen Leutershausen und Großsachsen im Jahr 1975 zusammengelegt wurde, wird in südlicher Richtung durch die Reste der Burg Schanzenköpfle, in nördlicher Richtung durch die Hohe Waid begrenzt.

Vor drei Jahren war der Wald Themenschwerpunkt der VHS Badische Bergstraße und Teil einer eigenen Serie der RNZ. "Seitdem sind wir von größeren Problemen verschont geblieben", meint der Förster. Gewiss sei der heiße Sommer 2015 schwierig gewesen, doch habe es immerhin keine schlimmen Stürme gegeben. Was nicht nur ihm Sorgen bereitet, ist das nach wie vor anhaltende Eschentriebsterben, auch Eschenwelken genannt, das lebensbedrohlich für die Bäume ist.

2006 trat das Phänomen zum ersten Mal auf, drei Jahre später hatte es die deutschen Wälder erreicht. Zuerst dachte man, es handele sich um einen neuen Pilz, dabei ist ursächlich das weiße Stängelbecherchen verantwortlich: Eigentlich eine harmlose Erscheinung, die sich durch Mutation zum gefährlichen Schädling verändert hat. "Es geht weiter abwärts", meint Pfefferle. Trotz groß angelegter Forschungen bleibe es vage, ob sich die Lage bessere, sprich, ob neue Generationen an Bäumen resistent gegen die Krankheit werden.

Der Gemeindewald in Hirschberg birgt jedoch neben unerwünschten Schädlingen vor allem auch sehenswerte Besonderheiten. Da ist einmal der in den 70er Jahren konzipierte Lehrpfad, der auf 37 Schildern Baumarten und Waldbewirtschaftung erklärt. Und im Wald wachsen sogar Mammutbäume als Abkömmlinge vom Exotenwald in Weinheim.

Im Bereich der Saatschule gedeiht zudem der Türkenbund; eine Lilie mit auffällig geformten Blüten, die abends und auch nachts einen süßen Duft verströmen. Langrüsselige Schmetterlinge fliegen als Hauptbestäuber auf das schwere Aroma. Auch die "Rispige" oder "Ästige Graslilie" wächst hier, genauso wie das Purpurknabenkraut, eine Orchideenart im Gebiet um die Hirschburg.

Auch das gibt es im Gemeindewald: die Überreste zweier Burgen. Und anders als in einem Schwimmbad kostet der Eintritt in den Wald keinen Cent.