Weinheim. (keke) In Großbritannien gibt es gleich 19 solcher "Lehr- und Spaßpfade". In der Bundesrepublik könne man den Spuren des Grüffelo und seiner Freunde auf zwei Wegstrecken folgen. "Den schönsten, längsten und mit den meisten Figuren aber hat Weinheim". So schwärmte Axel Scheffler vom neuen Weinheimer Grüffelo-Pfad.

Den haben am Wochenende Scheffler persönlich, Oberbürgermeister Manuel Just und Marianne Rübelmann vom Beltz-Verlag eingeweiht. Den zweiten Pfad gibt es übrigens in Bad Lippspringe am Rande des Teutoburger Waldes. Seit 1999 "lebt" das von Scheffler geschaffene, zottelige Wesen in Büchern und der Fantasiewelt von Millionen Kindern und Erwachsenen. Die britische Autorin Julia Donaldson und der Illustrator haben die Grüffelo-Bücher zu Bestsellern gemacht, die in mehr als 60 Sprachen übersetzt worden sind. Die Geschichten, die es mittlerweile auch mit zwei Filmen auf die Kinoleinwände geschafft haben, erzählen von einer pfiffigen Maus, die drei ihrer Fressfeinde (Eule, Schlange und Fuchs) austrickst, indem sie sich ein Monster – den Grüffelo – ausdenkt.

Plötzlich aber steht dieser Grüffelo leibhaftig vor der Maus. Ausgestattet mit all seinen von Scheffler ausgedachten schrecklichen Details: Warzen, Stacheln, einer grauslichen Zunge und vor allem riesigen "Klauen, um Tiere zu kauen". Aber der Maus gelingt es, auch ihn in die Flucht zu schlagen.

Im Obergeschoss des Stadtmuseums hatte Einrichtungsleiterin Claudia Buggle einen Raum eigens zum Grüffelo-Zimmer verwandelt, dort erzählte Illustrator Scheffler Geschichten zu dem Kinderbuch-Klassiker. Eine vom Fußboden bis zur Decke reichende Plakatwand mit dem Fellriesen lädt noch bis zum Ende der Sommerferien am 11. September zu den jeweiligen Öffnungszeiten des Museums dazu ein, sich mit dem nur schein-bar so fürchterlichen Monster fotografieren zu lassen.

Der Beltz-Verlag hatte einen riesigen Bücherwagen zur Verfügung gestellt, der zum (Vor-)Lesen einlud. Und Grüffelo-Masken konnten die Kinder auch bemalen. In einer Vitrine ausgestellte Stofffiguren weiterer Grüffelo-Protagonisten vom "Stockmann" über "Räuber Ratte" bis hin zur Hexe aus dem Bilderbuch "Für Hund und Katz’ ist auch noch Platz", zeigten die Vielfalt der von Scheffler erschaffenen Figurenwelt.

Der Grüffelo gehöre inzwischen zur Weltliteratur der Kinderbücher, sagte Oberbürgermeister Just und outete sich als Fan des Zottelmonsters. Das stellte er unter anderem unter Beweis, als er fehlerlos aus der Fortsetzung des Bilderbuch-Klassikers "Das Grüffelo-Kind" zu zitieren wusste. Am Nachmittag gab Scheffler in der neu gestalteten Buchhandlung im Atrium des Beltz-Verlags mehr als 120 geduldig anstehenden Grüfello-Fans Autogramme. Wenn gewünscht, zeichnete er bei der dreistündigen Signierstunde auch eine Figur aus den Bilderbüchern zur persönlichen Widmung dazu.

Höhepunkt des Grüffelo-Tags war die Versteigerung von fünf großformatigen Scheffler-Skizzen mit Verlagschefin Rübelmann. Das Ergebnis der Versteigerung sind stolze 1040 Euro, diese werden als Spende in den kommenden Tagen die ukrainischen Waisenkinder erreichen, die derzeit in der Weinheimer Jugendherberge untergebracht sind.

Scheffler, 1957 in Hamburg geboren und seit mehr als 30 Jahren in seiner Wahlheimat London zu Hause, arbeitet seit 1993 mit Julia Donaldson zusammen. "Mein Haus ist zu eng und zu klein", das Bilderbuch über die stets nörgelnde Oma Agathe, war die erste gemeinsame, erfolgreiche Koproduktion des Duos Scheffler/Donaldson. Und auch auf Entfernung arbeiten sie auch heute noch zusammen: Er zeichne in London, sie texte in Glasgow, erzählte Scheffler.

Den Grüffelo hatte sich Donaldson ursprünglich als "Außerirdischen" vorgestellt. Scheffler assoziierte mit ihm dagegen einen Büffel mit Fell und Schwanz. Die Maus wiederum war in seinen ersten Entwürfen noch angezogen. Was allerdings der Verlag nicht wollte. Am Ende überzeugte das Ergebnis alle – nicht zuletzt die Kinder.