Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Selbst an der Energiegenossenschaft "Hohe Waid" ist die Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber gegangen: Die Wärmelieferungen der von der Energiegenossenschaft (EG) betriebenen Pelletheizungen, wie etwa in der Anschlussunterbringung in Leutershausen, gingen um rund zwölf Prozent zurück. "Das hatte aber keine kritische Auswirkung auf unser Geschäftsmodell", erläuterte EG-Vorstandsmitglied, Matthias Schütze, den knapp 40 erschienenen EG-Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung Ende Juni.

Auch die Menge des produzierten Stroms über die Beteiligung am Windpark "Großer Wald" in Buchen reduzierte sich um 5000 Kilowattstunden auf insgesamt 255.000 Kilowattstunden. Damit liegt die EG bei der Windkraft aber immer noch 27 Prozent über dem erwarteten Ertrag. Gegenüber dem Jahr 2019 hat dagegen der Stromertrag aus den Fotovoltaikanlagen der EG um 9000 Kilowattstunden auf nunmehr 260.000 Kilowattstunden im vergangenen Jahr zugenommen. Somit übertrifft man auch bei diesem Geschäftsfeld deutlich die Erwartungen.

Das macht sich in der Bilanz bemerkbar, die Vorstandsmitglied Dieter Binz vorstellte. Um drei Prozent konnte man die Umsatzerlöse auf knapp 93000 Euro steigern, und den Jahresüberschuss sogar um rund 20 Prozent auf knapp 31.000 Euro. Dazu gingen die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten um gut 30.000 Euro auf etwas mehr als 20.000 Euro zurück. Angesichts dieser Zahlen votierte die Versammlung einstimmig dafür, eine fünfprozentige Dividende für das Jahr 2020 pro Geschäftsanteil auszuschütten.

Derzeit gibt es 601 Geschäftsanteile, die sich auf 159 Mitglieder verteilen. Auf dem Erreichten will man sich bei der EG aber keinesfalls ausruhen. So wurde Ende letzten Jahres eine Fotovoltaikanlage auf dem Hauptfriedhof in Weinheim in Betrieb genommen. Damit betreibt die EG nun acht Fotovoltaikanlagen in der Region. Darüber hinaus will man ein neues Geschäftsfeld mit E-Ladesäulen für Elektroautos erschließen. So soll die E-Mobilität in die Fläche gebracht und zugleich ein Alternativangebot zu den großen Anbietern auf diesem Gebiet geschaffen werden. Ein Hersteller für E-Ladesäulen und ein Standortpartner, der über eine öffentlich zugängliche Parkfläche verfügt, seien bereits gefunden, so Vorstandsmitglied Friederike Mauler. Die Zeit, in dieses Geschäftsmodell einzusteigen, scheint auch besonders günstig, gibt es doch vom Bund eine Förderung von bis zu 80 Prozent der Kosten.

Wie dringend der Ausbau erneuerbarer Energien ist, verdeutlichte Schütze anhand einiger Zahlen. Der Energieexperte Peter Klafka hatte erst kürzlich geschätzt, dass der Bedarf an elektrischer Energie in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 750 bis 900 Terawattstunden jährlich ansteigen wird. Deutlich mehr als die derzeit verbrauchten 550 bis 600 Terawattstunden. Um diese Strommenge klimaneutral zu produzieren, müssen die "Erneuerbaren" deutlich ausgebaut werden.

Ein Vergleich von mit Mais betriebenen Biogasanlagen, Windkraft- und Fotovoltaikanlagen zeigt jedoch, dass auf einer Fläche von 100 Hektar eine Fotovoltaikanlage am meisten Strom produziert, gefolgt von Windkraftanlagen. "Fotovoltaik zubauen, wo immer möglich", schloss Schütze aus diesen Daten.