Von Matthias Kehl

Weinheim-Ritschweier. Freudestrahlend steht sie da neben Oberbürgermeister Heiner Bernard im prall gefüllten Feuerwehrhaus, die graue Daunen-Jacke mit dem Schriftzug "Germany" aus Pyeongchang tragend: Léa Bouard, Weinheims Olympionikin. "Danke, dass ihr alle gekommen seid. Das ist riesig für mich", sagt die 21-Jährige zurückhaltend, aber sichtlich gerührt von der Anwesenheit der über 50 Gäste, darunter Familie, Bekannte und Vereinskollegen, die die Buckelpistenfahrerin nach der Rückkehr aus Südkorea in ihrer Heimat begrüßen.

Vor einer Woche noch weilte die Tochter einer deutschen Mutter und eines französischen Vaters mit ihrer Familie bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, erlebte die größtmögliche sportliche Herausforderung selbst mit, bei der sie die Finalrunde der Ski-Freestyler knapp verpasste. "Am Anfang war es für mich sehr stressig vor den ganzen Kameras zu performen", erzählt Bouard.

"Zum Glück hatte ich meine Familie in der Nähe, das hat mir mental viel Kraft gegeben." Obwohl ein etwas "verpatzter erster Sprung" (Bouard) in Runde eins und kleinere Fehler in der zweiten Qualifikationsrunde eine noch bessere Platzierung verhinderten, blickt die in Ritschweier aufgewachsene Wintersportlerin durchweg positiv auf ihr olympisches Erlebnis zurück.

Mutter Birgit, Vater Gilles und Bruder Adrien begleiteten Léa Bouard nach Asien, was für die Studentin etwas ganz besonders war: "Meine Eltern waren noch nie bei einem Wettkampf von mir dabei", berichtet Bouard: "Sie unterstützen mich total, können aber für die Turniere, die sonst auch nirgendwo übertragen werden, nicht extra anreisen."

Vater Gilles Bouard betreibt in Megeve in Frankreich ein Ski-Geschäft, bei dem Bruder Adrien, ebenfalls Buckelpistenfahrer und Léa Bouards "großes Vorbild", mithilft. "Daher rührt auch meine Liebe zum Skisport", erzählt Léa, die mit neun Jahren das Ski-Sport-Training begann, lächelnd. Mutter Birgit, studierte Sportmedizinerin, lebt in Ritschweier, besucht die Familie so oft es geht in Frankreich. Einen festen Wohnsitz habe sie eigentlich nicht, sagt Léa Bouard, die in Annecy (Frankreich) einen sportspezifisch ausgerichteten Marketing-Studiengang absolviert und in Heidelberg auf die deutsch-französische Schule ging.

"Die Phasen, in denen ich nicht in der Uni bin, verbringe ich auf verschiedenen Ski-Gebieten in Europa, um zu trainieren", so die 21-Jährige. Durchgängig drei bis vier Wochen im Jahr bleiben Bouard, um Zeit in ihrer Heimat Weinheim zu verbringen, in deren Goldenem Buch der Stadt sie sich am Sonntag auf Bitten von Oberbürgermeister Heiner Bernard verewigte. Den Alltag zwischen den Welten ist sie bereits gewohnt. Dennoch weiß sie den Rückhalt aus der Heimat, vom Ski-Klub Wiesloch, von Freunden und Bekannten zu schätzen.

Das merkt man, als sie Vereinskollegen, Opa, Tante und Onkel herzt, die selbstverständlich auch zur feierlichen Heimkehr im Feuerwehrhaus erschienen sind. "Natürlich haben wir in der Nacht vor dem Fernseher Léa die Daumen gedrückt", berichtet Onkel Rainer Bickel, der genau wie Tante Elke "stolz wie Bolle", auf seine Nichte ist.

Nicht mal eine Woche bleibt Léa Bouard, um sich in Weinheim von ihrem Olympia-Erlebnis zu erholen. Bereits am heutigen Montag kehrt sie nach Frankreich zurück.

"Und am 25. geht’s dann schon weiter nach Tokio", erzählt Weinheims Heldin der Buckelpiste beeindruckend locker. In Japan steigt ab dem 3. März der World-Cup der Ski-Freestyler. Natürlich mit Léa Bouard.