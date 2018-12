Weinheim. (keke) "Läuft!" Bereits seit gut einer Woche brummten im Sparkassen-Atrium vor der "Piano Lounge" die Kühlaggregate zur Eisaufbereitung. Auf gut zehn Zentimeter Dicke ist seitdem die 10 mal 20 Meter große spiegelglatte Fläche angewachsen, auf der seit dem vergangenen Wochenende die Kufenfreaks und Pirouettendreher aus Weinheiund der Nachbarschaft wieder flitzen, rutschen und schlittern.

Fast 30.000 Liter Wasser und 800 Meter zusätzlich mit Glykol gefüllte Rohrleitungen sorgen dafür, dass die Wassermassen zu einer spiegelglatten Eisfläche geworden sind. Was die Natur und die Menschheit erdgeschichtlich gesehen normalerweise nur alle paar Millionen Jahre erstarren lässt, findet in der Zweiburgenstadt seit 2006 zwischen Anfang Dezember und Mitte Februar jedes Jahr statt: "Eine Eiszeit unter Mondschein und funkelndem Sternenhimmel", so der "Piano-Lounge"-Gastronom und "Iceman" Uwe Nitzsche.

"Eislaufen unter den Burgen" lautet das Zauberwort, das bereits bei der Eröffnung am Samstagabend unter der musikalischen Begleitung der Big Band Laudenbach einige Hundert Bürger in Stimmung brachte. Zwar war die Eisfläche selbst zur Benutzung noch nicht freigegeben. Dafür aber lockte unter anderem eine "heiße Eisbar" mit Glühwein, Punsch und "Currywurst-Spezial".

Vor 13 Jahren, damals noch auf dem Dürreplatz und mit direktem Blick auf Wachenburg und Windeck, hatte Nitzsche erstmals seine persönliche Eiszeit ausgerufen. Der Erfolg gab dem sportlich ambitionierten Gastronomen recht. Auch wenn er, bedingt durch den Bau der Weinheim Galerie, schon zwei Jahre später seinen ursprünglichen Platz räumen musste. Doch auch im Atrium geht die Erfolgsgeschichte weiter. Ob die "Eishütte" mit den Wärmestrahlern rund um die Bande für Einkaufsbummler als attraktive Aufwärmstation oder das Geviert für ein paar Runden Schlittschuhlaufen genutzt wird: "Die Eisfläche ist immer gut frequentiert", freut sich Nitzsche darüber hinaus auf die traditionellen Eisstock-Wettbewerbe.

Einen besonderen Anreiz übt das Areal zu vormittäglicher Stunde auf Schulklassen aus. Anstelle von Sportunterricht in der Halle kann hier täglich ab 10 Uhr zwei Stunden lang alternativer Sportunterricht mit Freiluft-Vergnügen verbunden werden. Zusätzliche noble Geste der Firma Naturin-Viscofan: Geschäftsführer Bertram Trauth und der deutsch-spanische Wursthüllenproduzent spendieren auch in diesem Jahr wieder 200 Freikarten für Nachwuchskufenflitzer aus Weinheimer Kindergärten und Kitas. Eine Mail an tourismus@weinheim.de genügt, erklärt Nitzsche: "Die Karten werden vom Stadt- und Tourismusmarketing verlost und gruppenweise an die betreffenden Einrichtungen verteilt". Weitere Pluspunkte des "Eislaufen unter den Burgen"-Angebots: Schlittschuhe mit Doppelkufen als Laufhilfen erleichtern die ersten Schritte auf dem glatten Untergrund ebenso wie orangefarbene Plastikrobben und Pinguine Halt und Sicherheit verleihen.

Und: Wie schon in den Vorjahren verschenkt Nitzsche an bedürftige Mitbürger ausrangierte, aber noch bestens in Schuss befindliche Schlittschuhe. Unverändert geblieben sind die Preise. 3,50 Euro kostet ein 90-minütiges Laufvergnügen. 2,80 Euro kostet die Nutzung der Laufhilfen. 3,90 Euro sind für das Ausleihen von Schlittschuhen zu berappen. Mehr als 150 Paare in allen Größen stehen zur Ausleihe bereit.

Für mehr oder weniger ambitionierte Eisstockschützen nicht mehr wegzudenken sind die sportlichen Wettbewerbe. Dabei geht es um nicht weniger als den "Königs-Cup" (9. Dezember), den "Ladys Cup" (5. Januar), den "Gastro-Cup" (8. Januar), den "Firmen-Cup" (9. Januar) sowie als abschließender Höhepunkt das "Jahrgangs-Eisstockschießen" am 12. Januar. Als weitere Höhepunkte locken am Sonntag, 16. Dezember, Livemusik mit dem Duo "Farida & Wolfgang" sowie am Montag, 31. Dezember, "Silvester on Ice".

Info: Zur Teilnahme an den Eisstockwettbewerben ist eine persönliche Anmeldung im Restaurant "Piano Lounge", Bahnhofstraße 3-5, oder unter der Telefonnummer 06201/6 35 53 erforderlich. Die Eisbahn ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.