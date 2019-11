Sind vom Erfolg des neuen Gutscheinsystems überzeugt: Am Dienstag wurde die Aktion in den Räumen des Start-up-Unternehmens Open-Minded vorgestellt. Sie startet pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Geschenkgutscheine gehören in Deutschland zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Auch deswegen waren die Verantwortlichen des neuen Ladenburger Gutscheinsystems bemüht, dieses vor dem Weihnachtsgeschäft zu starten. Das ist gelungen. In den Räumen des Start-up-Unternehmens Open-Minded stellten der Werbefachmann Daniel Hutwagner, Bürgermeister Stefan Schmutz und die Marketingbeauftragte der Stadt, Claudia Döhner, das neue Gutscheinsystem vor.

Was in Kommunen wie Schriesheim längst erfolgreich läuft, sollte doch auch in Ladenburg umsetzbar sein, sagte Schmutz schon vor einem Jahr, als er die Idee hatte, in Ladenburg ein Gutscheinsystem einzuführen. Ihm gefielen die Zahlen einer von der Industrie- und Handwerkskammer Rhein-Neckar veröffentlichen Studie nämlich überhaupt nicht. Darin war zwar zu lesen, dass Ladenburg zusammen mit Walldorf und Weinheim die kaufkraftstärkste Kommune im Rhein-Neckar-Kreis ist.

Allerdings geben die Bürger das ihnen zur Verfügung stehende Geld zu einem großen Teil nicht in der Stadt aus. Von der hohen Kaufkraft der Ladenburger profitieren derzeit vielmehr auswärtige Geschäfte. Das soll sich mit den Gutscheinen ändern. Als „Anschubfinanzierung“ stellte die Stadt einen Betrag von 10.000 Euro in Aussicht, der im Haushalt 2020 eingestellt wurde.

„Das Gutscheinsystem ist für die Ladenburger Bevölkerung ein Angebot, in Ladenburg einzukaufen“, sagte Bürgermeister Schmutz bei der Vorstellung am Dienstag. Der Wirtschaftsstandort Ladenburg solle dadurch gestärkt werden. Die Gutscheine seien wie Bargeld, das nur in Ladenburg ausgegeben werden kann. Zum Start beteiligen sich bereits 35 Betriebe aus Handel, Gewerbe und Gastronomie an der Aktion. „Weitere Betriebe sind herzlich willkommen“, sagte Hutwagner. Die Zehn-Euro-Gutscheine können nicht nur in den teilnehmenden Betrieben erworben werden, sondern auch im Internet unter www.wir-fuer-ladenburg.de.

Auf der Internetseite finden Bürger alle teilnehmenden Betriebe, die sich und ihr Leistungsangebot zudem vorstellen. Es genügen nur wenige Klicks, um die Gutscheine zu kaufen, die es ins sechs Motiven gibt: unter anderem ein Weihnachtsmotiv und ein Partymotiv für Geburtstage; auf anderen Gutscheinen ist die Sebastianskapelle oder der Marktplatz abgebildet.

Wie die Gutscheine heißen sollen, steht noch nicht fest. Wie Marketingbeauftragte Döhner sagte, sei es noch nicht gelungen, einen griffigen Namen zu finden. „Ladenburg-Taler“ wird aber sicherlich außen vor bleiben; diese Aktion des Bunds der Selbstständigen (BDS) war vor Jahren nicht erfolgreich und wurde mittlerweile eingestellt. Daher begrüßte BDS-Vorsitzender Christoph Ehry, dass die Stadtverwaltung nun die Initiative ergriffen hat, um eine neue Gemeinschaftsaktion zu starten. „Es hilft Ladenburg, wenn wir die Kaufkraft in unserer Stadt halten“, sagte Ehry. Er freute sich zudem, dass die Verwaltung den Förderbetrag über 10.000 Euro auch für das zweite Gutscheinjahr in Aussicht gestellt hat.

Überzeugt vom Erfolg des Gutscheinsystems ist Jan Cares vom Optikergeschäft Bergmann & Mahland. Er sieht damit eine langjährige Forderung der Gewerbetreibenden erfüllt. Der Beschenkte könne sich seine eigenen Gedanken machen, wo er den Gutschein einlösen will. Das sei doch eine „tolle Sache“, sagte Cares.

Info: Das Gutscheinsystem wird am dritten Weihnachtsmarkt-Wochenende vom 13. bis 15. Dezember von der Verwaltung im Wechselhäuschen vorgestellt. Die Gutscheine sind in den teilnehmenden Geschäften und im Internet unter www.wir-fuer-ladenburg.de erhältlich. Wer Ideen für einen Namen für die Gutscheine hat, kann sich bei Claudia Döhner melden, E-Mail: claudia.doehner@ladenburg.de