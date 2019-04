Schriesheim. (RNZ) Doppelter Einbruch in Schriesheim: Am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr wurde in das Optikzentrum Schriesheim in der Talstraße (Höhe Schulgasse) eingebrochen. Bislang unbekannte Täter warfen laut Polizeimeldung mit einem Kanaldeckel eine der Fensterscheiben ein und gelangten so in den Laden, wo sie nach derzeitigem Kentnissstand zehn Brillen mitgehen ließen. Weiterhin hebelten sie die Kasse auf und entnahmen daraus mehrere hundert Euro.

Nur eine Stunde später, gegen 4.15 Uhr, nahm ein Zeuge aus der Rewe-Supermarktfiliale in der Robert-Bosch-Straße verdächtige Geräusche wahr und meldete dies der Polizei. Die Beamten stellten an der Filiale einen Einbruch in die Bäckerei Riegler fest - der oder die Einbrecher waren bereits geflüchtet. Wie die Unbekannten in die Bäckerei gelangten und ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06203/61301 zu melden.