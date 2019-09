Edingen-Neckarhausen. (mwg) Die meisten Menschen versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das genügt der Edingen-Neckarhäuser CDU nicht. Sie will mit einem Antrag gleich auf vierfache Weise Nutzen herausschlagen: Indem sich die Gemeinde am Landeswettbewerb "Baden-Württemberg blüht" beteiligt, soll eingeschlafenen Aktionen wie dem Blumenschmuckwettbewerb wieder Leben eingehaucht werden, die Natur soll profitieren, Brauchtum gepflegt werden und ein Bonus für junge Familien herausspringen.

Mit dem Landeswettbewerb "Baden-Württemberg blüht" zeichnet das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Kooperationen oder Konzepte aus, die sich für den Erhalt der biologischen Vielfalt engagieren. Kommunen, Landwirte, Vereine oder Schulen können ihre Projekte oder Ideen vorstellen, die von einer Jury aus Experten aus Landwirtschaft und Naturschutz bewertet werden. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert.

Ein Projekt, das beim Wettbewerb eingereicht werden könnte, sei der Vorstoß der Edingen-Neckarhäuser Landwirte, die unter dem Motto "Wir machen blühende Streifen – Blühpatenschaft 2020" gemeinsam mit Bürgern mehr Blühstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen anlegen wollen, sagt CDU-Fraktionssprecher Bernd Grabinger. Eine weitere Idee für den Wettbewerb bringen die Christdemokraten gleich selbst mit: Am "Schönen Weg" soll für jedes Neugeborene in der Gemeinde ein Baum gepflanzt werden.

Das ist ein alter Brauch, nach dem der Baum auch für den Wunsch steht, das Kind in einer gesunden und grünen Welt aufwachsen zu lassen. "Am Schönen Weg gibt es zum Teil schon Bäume", sagt Grabinger, "zum Teil ist er aber ganz leer." Da könnten die Geburtsbäume gepflanzt und mit Schildchen versehen werden, für welches Kind sie jeweils stehen. Jedes Frühjahr soll es eine derartige Pflanzaktion geben, verbunden mit einem Fest für die Familien und Bürger.

So schön die Idee klingt, so unausgereift ist das Konzept: Denn um die Umsetzung der Geburtsbaum-Aktion soll sich wie bei so Vielem die Gemeinde kümmern. Der CDU schwebt vor, dass die Verwaltung einen Mittelpreis erstellt, in dem die Kosten für den Baum, die Pflanzung und die Pflege enthalten sind. Außerdem sollte eine Art Spendentopf eingerichtet werden, in den jeder Bürger Geld einzahlen könnte, das den Familien der Neugeborenen zugutekäme. Ob die Verwaltung diesen Arbeitsaufwand jedoch stemmen kann, ist fraglich.

Die Idee zu den Geburtsbäumen kam Grabinger jedenfalls bei einem Besuch in Eberbach. Dort gibt es einen Geburtsbaumgarten mit 40 Obstbäumen, darunter 28 alte und regionale Sorten. Darum kümmert sich jedoch nicht die Eberbacher Stadtverwaltung, sondern der Naturschuitzbund (Nabu).

Bäume und Pflege sind Geschenke der Naturschützer an die Eltern: Das Projekt wird durch den Naturpark Neckartal Odenwald gefördert, ein Unternehmen spendete einige Obstbäume und über eine Handy-Sammelaktion kamen rund 500 Euro zusammen, die für die Finanzierung des Geburtsbaumgartens verwendet wurden. Das Projekt kam in Eberbach so gut an, dass der Garten mittlerweile voll belegt ist und keine neuen Bäume gepflanzt werden können.

Ob der Antrag der CDU in der Gemeinderatssitzung am 18. September auf der Tagesordnung steht, ist noch nicht sicher. Am Donnerstag findet im Rathaus die Fraktionssprechersitzung statt. Dabei will die Verwaltung mit der CDU auch noch einmal über ihren Antrag sprechen.