Schriesheim. (fjm) Landwirtschaftminister Peter Hauk bezeichnete ihn als Schlüsselfigur beim Thema Tierschutz, dabei steht seine Tätigkeit selten im Fokus der Öffentlichkeit: Für seinen ehrenamtlichen Einsatz in der "beratenden Kommission gemäß Paragraf 15 Tierschutzgesetz" ist Rainer Nobiling am Donnerstagabend im Schriesheimer Rathaus geehrt worden.

Der Professor der Physiologie ist seit 2002 in dem Gremium aktiv, das für die Prüfung und Genehmigung von Tierversuchen in Baden-Württemberg zuständig ist. Eine "kritische und hochsensible Stelle", wie der Dekan der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg, Andreas Draguhn, erwähnte. "Dort braucht man jemanden, der vermitteln und trotzdem starke Positionen vertreten kann." Das tut Nobiling immer noch, obwohl er sich bereits seit August 2013 im Ruhestand befindet. Seit acht Jahren ist er stellvertretender Vorsitzender des Gremiums, das laut Hauk pro Jahr etwa 250 Anträge für Tierversuche vorgelegt bekommt. Damit sei die Kommission eine der arbeitsintensivsten in Deutschland.

"Ein Feld, über das man nur selten fundiert spricht", sagte der Landwirtschaftsminister am Donnerstag. Dass Tierversuche immer noch notwendig seien, sei "eine bittere Wahrheit für die, die sich für absoluten Tierschutz einsetzen". Jeder einzelne Antrag müsse stattdessen auf die Vermeidbarkeit, die Verwendung von weniger Tieren und die Reduzierbarkeit des Leidens der genutzten Tiere geprüft werden. Letztlich gelte: "Lieber Tierversuche als Menschenversuche".

Von den Ergebnissen der Forschung und neuen Therapiemethoden könnten nur so am Ende auch Patienten profitieren, sagte Hauk. "Vor der vorigen Jahrhundertwende haben einige Wissenschaftler das noch locker-lässig in Eigenversuchen gemacht, nicht alle gingen gut aus." Doch Nobiling beschäftigt sich in der Kommission nicht nur mit der ethischen Entscheidung für oder wider Tierversuche, wie er im Anschluss als Teil "einiger kleiner Korrekturen und Ergänzungen" sagte. Es würden auch die medizinisch-fachlichen Aspekte diskutiert.

"Ich habe das alles gern getan", sagte der 70-Jährige, der seine Dankesrede unter das Motto eines Verses aus dem Lukas-Evangelium stellte: "Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern." Er habe von seinem Schöpfer viele Gaben erhalten, die wolle er auch weiterhin einsetzen, so Nobiling. Sein Dank ging auch an seine inzwischen 97 Jahre alte Mutter Margarethe, die am Donnerstag ebenso wie zwei von Nobilings drei Enkeln zur Ehrung ins Rathaus kam. "Dass hier vier Generationen vertreten sind, ist bemerkenswert", sagte Hauk.

Von der Evangelischen Kirchengemeinde hatte Nobiling zudem gleich vier Pfarrer eingeladen. Dort hatte er sich in den vergangenen Jahren vor allem als Vorsitzender des Orgelfördervereins engagiert, um die Sanierung des Instruments in der evangelischen Stadtkirche zu ermöglichen. Auch nach dessen Auflösung 2015 blieb Nobiling ehrenamtlich aktiv: Neben der Kommission in Baden-Württemberg setzt er sich in einem ähnlichen Gremium des Bundeslands Rheinland-Pfalz sowie der Bundeswehr ehrenamtlich ein, hat weiterhin einen Lehrauftrag am Institut für Physiologie und Pathophysiologie, außerdem ist er als Gutachter für den Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) unterwegs.

"Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass mit dem Eintritt in den Ruhestand die Weitergabe des erworbenen Wissens nicht aufhören muss", lobte Hauk. "Das würde uns allen gut zu Gesicht stehen."