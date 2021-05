Edingen-Neckarhausen. (nip) Elf Jahre nach der Teilsanierung der Edinger Pestalozzi-Schule hat der Gemeinderat nach langer Vorlaufzeit nun endlich den nächsten Sanierungsabschnitt beschlossen. "Wir haben eine zeitgemäße Lösung gefunden, die kein Luxus ist – aber so ausgerichtet, dass eine Förderung möglich ist", sagte Bürgermeister Simon Michler in der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend.

Mehrfach hatten der Gemeinderat und eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe um ein Planungskonzept gerungen, das alle schul- und haushaltsspezifischen Problemstellungen berücksichtigt.

Der jetzt von Friederike Neumann (Planungsgesellschaft Schmucker & Partner) vorgestellte Entwurf bleibt in der Kubatur des Bauteils B, dem sogenannten "Verwaltungstrakt", der aber auch Klassenräume beinhaltet. Einen seitlichen Anbau wird es nicht hingegen nicht geben.

Die Kostenschätzung, offenbar großzügig angelegt, beläuft sich dabei auf rund 6,13 Millionen Euro, eingerechnet auch die Ausstattung und Anlage der Außenflächen. Ursprünglich war bei allen vorab geprüften Varianten mit über 7,4 Millionen Euro zu rechnen. Auf Basis des Raumprogramms der Landesregierung vom Oktober 2020 für Ganztagsschulen zielt der nun vorliegende Entwurf auf eine mögliche Gesamtförderung von rund 1,4 Millionen Euro. Im diesjährigen Haushalt sind für die Baumaßnahme 500.000 Euro eingestellt, in den beiden folgenden jeweils zwei Millionen Euro. Neumann sagte, sie hoffe, den Bauantrag in diesem Herbst stellen zu können. Parallel dazu werden die Planungen und Ausschreibungen vorangetrieben. Ein Baubeginn im Sommer 2022 "ist sehr realistisch", erklärte sie auf Anfrage von Einzelgemeinderat Ulf Wacker.

Was die Vorderfront der Schule angeht, so bleiben die Stützsäulen aus statischen Gründen erhalten. Es wird indes nur noch einen Eingang auf der linken Seite geben. Der bisher vorhandene freie Durchgang zum Gebäudeteil A wird geschlossen. Die beiden Toiletten werden ins Zentrum im Erdgeschoss verlegt, zwei weitere entstehen an den Seiten, damit die Kinder des angeschlossenen Hortes keine langen Laufwege haben.

Ein Aufzug wird installiert und ein Ganztagsbereich eingerichtet. Künftig werden Räume durch mobile Trennwände auch multifunktional nutzbar sein. Während der neue Verwaltungstrakt komplett barrierefrei sein wird, ist das im bereits sanierten Gebäude nur teilweise der Fall – die Anordnung des Aufzugs im neuen Sanierungsabschnitt verhindert labyrinthartige Wege für rollstuhlfahrende Kinder. Der Mensabetrieb geht wie bisher an zwei Standorten weiter.

"Wir sind sehr glücklich mit dieser Lösung. Sie ist deutlich abgespeckt, der Anbau entfällt, und die Flure sind bespielbar", stellte Stephan Kraus-Vierling (UBL/FDP-FWV) abschließend fest. In vielen kleinen Details sei dieser Entwurf besser und auch günstiger. "Ein mühsames Projekt", nannte es Markus Schläfer (CDU) in seiner Stellungnahme. "Was sich nun entwickelt hat, ist genau das, was wir uns als Gemeinderat vorstellen – kreative Raumaufteilungen für gute Fördermöglichkeiten." Für die Offene Grüne Liste sagte Walter Heilmann, er sei froh, dass nun nach jahrelangen Verschiebungen neue Weichen gestellt seien. Über die Pläne für den Außenbereich sei indes noch zu sprechen. "Es hat sich gelohnt, dass wir in der Arbeitsgruppe beharrlich darauf bestanden haben, das Raumprogramm des Regierungspräsidiums umzusetzen", meinte Andreas Daners (SPD). Auch er dankte den Sachbearbeitern im Rathaus und Architektin Neumann. "Mit diesen Kosten sind wir in einem Rahmen geblieben, den wir uns hoffentlich leisten können", meinte Edgar Wunder (Die Linke). Wacker erklärte, er hoffe, dass die Schule nach der Sanierung wieder jahrzehntelang gute Dienste leiste.