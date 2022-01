Die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg zog die Fähre, die in Neckarhausen am Fährkopf lag, mit ihrem Boot nach Ladenburg, damit die ausgetauschte Grundkette dort angeschlagen werden konnte. Beteiligt waren sechs Mitarbeiter des Bauhofs und fünf Feuerwehrleute. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war Schwerarbeit: Sechs Bauhofmitarbeiter und fünf Feuerwehrleute aus Ladenburg tauschten am Dienstag die gerissene Grundkette der Neckarhäuser Fähre aus. Den Betrieb nimmt sie ab Mittwoch wieder auf.

Der Bauhof war ab dem frühen Morgen um acht Uhr am Fähranleger in Neckarhausen zugange, um die alte Kette aus dem Neckar zu ziehen und von der Fähre abzuwickeln. Der Austausch der Grundkette war erforderlich, weil eines der Kettenglieder gerissen war. Ein bloßer Austausch dieses einen Gliedes wäre angesichts des spröden Zustands der gesamten Kette nicht sinnvoll gewesen. "Sie wäre uns dann in absehbarer Zeit wieder gerissen", schilderte Marcus Heinze, Technischer Leiter der Fähre. An der Kette zieht sich die Fähre von Ufer zu Ufer, zusätzlich gesichert an einem Hochseil. Wegen des Hochwassers und des Kettendefekts stand das Transportmittel jedoch seit dem 29. Dezember still.

Um 9.30 Uhr kam das Feuerwehrboot aus Ladenburg wie geplant zu Hilfe. "Unser eigenes Luftkissenboot ist zu leicht, das kann die Fähre nicht ziehen", erklärte Stabstellenleiterin Thea-Patricia Arras, in deren Aufgabenbereich die Fähre fällt, seitdem sie im April 2020 von privater Seite in kommunale Hand überging.

Nach einigem Hin und Her liegt die Grundkette wieder im Fluss und zieht die Neckarhäuser Fähre wieder von Ufer zu Ufer. Foto: Pilz

Trotz der angespannten Lage auf dem Stahlmarkt gelang es der Kommune kurzfristig, eine neue Grundkette zu besorgen – ganze 619 Kilogramm ist sie schwer und 155 Meter lang. Die Kosten hierfür betragen 2500 Euro. Während die frühere Fährgemeinschaft durchaus Erfahrung mit der Reparatur der in der rund 3,50 Meter tiefen Fahrrinne liegenden Grundkette hatte, oder eben auch mit ihrem Komplettaustausch, war die Aktion am Dienstag für die Kommune eine neue. "Wir lernen hier dazu", stellte Marcus Heinze fest. Der Technische Leiter war am Dienstag ebenfalls unermüdlich im Einsatz für den Austausch.

Fährfrau Martina Kreuzer, die im Januar noch ihr 30. Fährpatentjubiläum feiern kann, meinte, die Grundkette sei alle drei bis fünf Jahre fällig, weil sie einfach durch die Abnutzung im Wasser immer dünner werde. Die Vorgängerkette stamme aus 2018.

Auf Vorschlag der Ladenburger Feuerwehrleute wurde die neue Kette nicht mit dem Boot ans Ladenburger Ufer gebracht, sondern das Boot zog gleich die Fähre auf die andere Seite, wo ein Ende der Kette angeschlagen werden sollte. Doch zuvor war in Neckarhausen am Fähranleger noch einiges zu tun: Das gerissene Ende der alten Kette wurde mit der neuen verbunden und beide mit Fährkraft auf-, beziehungsweise abgefädelt.

Wegen des Hochwassers der vergangenen Tage saß die Fähre zu weit am Ufer und das Feuerwehrboot hatte zu wenig Platz, um sich in Position zu bringen. Also musste die Fähre ohne ihre eigene Kettenkraft in anstrengender Handarbeit angehoben und ins Schwimmen gebracht werden. "Wir haben sie mit Muskelkraft ins Wasser geschoben, damit das Boot die Fähre losziehen konnte", schilderte Heinze. Langsam und im leichten Zickzackkurs brachte das Feuerwehrboot das schwere Transportmittel ans Ladenburger Ufer. Dort wurde die Fähre zunächst mit einem Seil an einer Pappel gesichert, um zu verhindern, dass sie abtreibt. Doch für das Anschlagen des neuen Kettenendes fehlten zunächst eineinhalb Meter – die Grundkette lag noch nicht in der richtigen Position. "Irgendwie hängt sie noch kreuz und quer in der Fahrrinne", schilderte Arras.

Die Einsatzkräfte überbrückten das fehlende Stück mit einer Endlosschlinge, und die Fähre setzte zurück nach Neckarhausen, wo Heinze und die Kollegen vom Bauhof zunächst einiges von der Kette abwickelten, dann langsam mit der Fähre in Position fuhren, um schließlich wieder die Kette aufzuwickeln und zurückzusetzen nach Ladenburg. Ein Manöver, das die Grundkette in die richtige Position bringen sollte. Nach einer Fahrt lag die neue Kette einigermaßen gerade, die Endlosschlinge wurde entfernt und die Kette in Ladenburg angeschlagen. Nach fünf Stunden Arbeit war der Austausch am späten Mittag vollzogen, die Kette war an beiden Ufern fest angebracht. Anschließend liefen Testfahrten zur Nachjustierung.

Schaulustige versammelten sich immer wieder mit Fotoapparaten, um das Geschehen zu verfolgen. Auch das SWR-Fernsehen war vor Ort – für Donnerstag, 13. Januar, ist ein kurzer Beitrag in der Landesschau eingeplant. Und immer wieder winkten die beiden Fährfrauen Birgit Güllich und Wanda Schulze denjenigen Autofahrern ab, die übersetzen wollten. "Heute werden wir nicht mehr fahren, ab Mittwoch dann wieder", sagte Arras. "Die Fähre ist einfach beliebt", meinte Florian König (CDU), der einerseits als Bürgermeister-Stellvertreter, andererseits als Vorsitzender des Fördervereins Neckarhäuser Fähre vor Ort war. "Machen können wir hier wenig, wir sind einfach zur moralischen Unterstützung dabei", sagte er mit Blick auf die Stabstellenleiterin.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 20.49 Uhr

Fähre steht noch bis mindestens Sonntag still

Edingen-Neckarhausen. (krs) Die Nutzer der Fähre müssen sich noch mindestens bis zur kommenden Woche gedulden. Nachdem sich Vertreter der Gemeinde und des Fährteams die Lage angeschaut haben, ist klar: Die gerissene Grundkette kann nicht einfach mit einem Notglied repariert werden.

Aktuell liegt die Fähre auf Neckarhäuser Seite und wartet auf eine neue Kette. Foto: Pilz

"Die Kette ist ziemlich in der Mitte gerissen, dort ist die meiste Spannung", erklärt Gemeindemitarbeiterin Thea-Patricia Arras. "Wir haben die Kette aus dem Fluss gezogen, zwei Drittel liegen nun auf der Fähre, ein Drittel am Ufer auf Ladenburger Seite." Die Arbeit vor Ort habe rund drei Stunden in Anspruch genommen. Da die Glieder in der Flussmitte die meiste Spannung aushalten müssen, will die Gemeinde an dieser Stelle nicht mit einem Notglied arbeiten, sondern gleich die ganze Kette austauschen. "Aber aktuell haben viele Firmen noch geschlossen wegen der Feiertage", sagt Arras. "Dazu kommen der allgemeine Rohstoffmangel und hohe Stahlpreise." Bis einschließlich Sonntag, 9. Januar, werde die Fähre demnach mindestens stillstehen. "Wir hoffen, dass wir in der kommenden Woche die neue Grundkette bekommen und den Betrieb wieder starten können", sagt Arras.

Wegschwimmen kann die Verbindung zwischen Ladenburg und der Doppelgemeinde aber nicht. "Die Grundkette ist nur beim Fahren maßgeblich. Am Ufer ist die Fähre mit dem Anlegeseil gesichert."

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 19.30 Uhr

Neckarfähre fällt nach Kettenriss weiterhin aus

Die Gemeinde will die Kette schnellstmöglich austauschen. Noch ist aber unklar, wann die Fähre wieder fahren kann.

Edingen-Neckarhausen. (krs) Erst sorgte das Hochwasser für Stillstand bei der Fähre, jetzt ist es die Grundkette. Wer zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg pendeln will, muss aktuell andere Wege nutzen. Wann genau sie wieder fährt, ist noch nicht klar.

Die Fähre zwischen Ladenburg und Edingen-Neckarhausen. Foto: Manceron

Thea-Patricia Arras, zuständig bei der Gemeinde für die Fähre, bittet die Nutzer noch um etwas Geduld. Anschauen werde sich die Gemeinde die Lage am morgigen Dienstag. "Wir müssen gucken, wann wir wieder fahren können", sagt Arras. "Ein Glied in der Grundkette ist gerissen", führt sie aus. "Wie das passieren konnte, erschließt sich mir auch nicht so ganz", meint Arras. Schließlich habe das Transportmittel im Sommer 2022 erst Tüv gehabt. Damals habe es geheißen, die Grundkette sei noch in Ordnung.

Laut Arras habe Fährfrau Martina Kreuzer aber gesagt, dass es nicht das erste Mal sei, dass eine Grundkette reißt. "Es scheint also nicht so ungewöhnlich und spektakulär zu sein, wie es einem erst einmal vorkommt", meint Arras.

Reagieren will die Gemeinde zunächst mit einem sogenannten Notglied. "Das ist nichts Behelfsmäßiges", betont Arras. "Das ist ein stabiles Glied." Dabei solle es aber nicht bleiben. Die Gemeinde will bald die ganze Kette erneuern. "Wenn ein Glied gerissen ist, ist einfach die Sorge groß, dass noch weitere reißen", meint Arras. Dem wolle man vorbeugen durch eine neue Kette.

Erst mal ein Notglied einsetzen

Nachdem die Fähre regulär am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag nicht in Betrieb war, bremste das Fährteam das Hochwasser am 29. und 30. Dezember aus. Als die Fährleute am 30. langsam wieder mit den Vorbereitungen für den Betrieb begannen, war schnell klar, dass etwas nicht stimmt. "Dem Fährteam ist aufgefallen, dass die Kette in Richtung Ladenburg nicht da war, so sie sein sollte", erzählt Arras. "Damit war eigentlich klar, dass sie gerissen sein muss."

Aktuell liegt das Transportmittel am Neckarhäuser Fähranleger. Das gerissene Glied erwartet Arras zwar in Richtung Ladenburg allerdings immer noch auf Neckarhäuser Seite des Flusses. Womöglich war durch das Hochwasser die Spannung auf der Kette zu hoch und ein Glied gab nach, mutmaßt Arras.

Die Grundkette zieht die dieselbetriebene Fähre durch den Neckar von einem Ufer ans andere. Außerdem gibt es seit 1976 noch das Hochseil. Ist die Grundkette nicht intakt, kann der Fährbetrieb nicht aufrechterhalten werden. Das Transportmittel könnte sonst je nach Strömung abdriften. Sollte das passieren, wäre die Fähre allerdings immer noch über das Hochseil gesichert.