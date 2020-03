Edingen-Neckarhausen/Ladenburg. (fjm) Wegen fünf Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus schließen die Stadt Ladenburg und die Gemeinde Edingen-Neckarhausen vorübergehend die Merian-Realschule und die Pestalozzi-Grundschule. Das teilten die Verwaltungen der beiden Kommunen am Montagvormittag mit.

Demnach soll die Pestalozzi-Grundschule in Edingen-Neckarhausen bis einschließlich Montag, 16. März, geschlossen bleiben, an der Merian-Realschule fällt der Unterricht bis einschließlich Freitag, 13. März, aus.

Insgesamt sei bei vier Einwohnern in Edingen-Neckarhausen eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden, sagte Bürgermeister Simon Michler am Montag. Darunter seien zwei Kinder. "Heute findet noch ein Notfallbetrieb an der Pestalozzischule statt", so Michler. "Die Leitung kann die Schüler ja nicht einfach auf die Straße setzen." Von Dienstag an sei die Einrichtung aber vollständig geschlossen.

Die Ladenburger Stadtverwaltung lud am Montag zunächst zu einer Pressekonferenz um 13 Uhr ein, sagte diese dann aber wieder ab und kündigte eine ausführliche Pressemeldung an.