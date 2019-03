Fünf Fastnachtsvereine aus dem unteren Neckarraum feierten gestern gemeinsam "närrischen Gottesdienst" in der St.-Andreas-Kirche in Neckarhausen: Insulaner, Zabbe, Schlabbdewel, Kälble und Kummetstolle. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ein Lied feiert seinen 90. Geburtstag und spendet Kleinen und Großen bis heute Trost: 1929 schrieb Martin Mundo "Heile, heile Gänsje" für die Mainzer Fastnacht, im "da capo" versteckt ist die Kritik an der französischen Besatzung. Am 27. Februar 1945 erlebte Mainz, wie viele andere Städte auch, durch die Bombardierungen der Engländer die "Hölle auf Erden", wie Albert Lachnit und Ulrich Bickhardt gestern im Gottesdienst in St. Andreas in Neckarhausen ausführten.

Ein besonderer Gottesdienst fraglos: Wenn Besucher in der rappelvollen Kirche Narrenkappen, Blinkehütchen und Puschel tragen, in den Bänken sitzen, klatschen und schunkeln, dann feiern die Fastnachtsvereine im unteren Neckarraum wieder gemeinsam "närrischen Gottesdienst" - wenige Tage nach der großen Gemeinschaftssitzung "InZabbSchlabKukä" in Friedrichsfeld von Insulanern, Zabbe, Schlabbdewel, Kälble und Kummetstolle.

Das Kindertrostlied "Heile, heile Gänsje" stand gestern Pate für die Feier in St. Andreas. Nach dem Zweiten Weltkrieg interpretierte es Ernst Neger, der "singende Dachdecker", neu. Hinzugekommen waren 1952 zwei Verse von Georg Zimmer-Emden: "Das Leben ist kein Tanzlokal… und trag, was du zu tragen hast, geduldich mit Humor." Der zweite Vers thematisierte die zerstörte Stadt: "Isch nehm in meine Arme weit, mein arm zertümmert Meenz. Und streichel es ganz sanft und lind und sag, hab nur Geduld - isch bau disch wieder auf geschwind, ja du warst doch garned schuld."

Es ging nicht um Schuldfragen im Gottesdienst, sondern darum, dass Gott Trost spendet: "Wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so tröste ich euch", las Kälble-Senatspräsidentin aus dem Buch Jesaja vor. Diakon Lachnit, Pastoralreferent Bickhardt und Pfarrer Markus Miles, Leiter der Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin, verknüpften in ihrer Trialog-Predigt das alte Fastnachtslied, das viel eher tiefgründig als lustig ist, mit dem Wort Gottes. Und fragten, wie das im Alltag sei, ob man wirklich immer alles "geduldich mit Humor" tragen könne.

Diakon Albert Lachnit (l.) und Pastoralreferent Ulrich Bickhardt (r.) machten das alte Fastnachtslied "Heile, heile Gänsje" zum Thema. Foto: Pilz

Eine Antwort gab Wolfgang Jakel mit einem Vers aus der Offenbarung des Johannes, in dem es heißt, dass Gott am Ende aller Tage alles neu mache. "Das klingt endzeitlich, ist aber einer meiner Lieblingstexte", sagte Miles. Er bedeute, dass das Alte vergangen sei, Gott es neu und anders mache. Und dass er bei und in den Menschen wohnen wolle. Es sind Worte, die Trost spenden sollen: "Ich bin wertvoll, geliebt und getragen", so der Pfarrer. Vertrauen, dass Dinge wieder gut werden, spiele eine wichtige Rolle. Die Trialog-Predigt schloss mit einem Zitat von Oscar Wilde: "Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende."

Die Gottesdienstfeier begann zur närrischen Zeit um 10.11 Uhr mit dem Einzug der Fastnachter zum "Kurpfälzer Narrenmarsch", anschließend hieß Kummetstolle-Präsident Marius Ebert die vielen Besucher willkommen. Mathias Baier, Sitzungspräsident der "Schlabbdewel" würdigte in seinem Prolog das Schaffen von Ernst Neger. Musikalisch führte die "Zabbe-Combo" durch den Gottesdienst, begleitete Gemeindelieder, bei denen geklatscht und geschunkelt wurde.

Alle Prinzenpaare und Prinzessinnen trugen gereimte Fürbitten vor: "Hilf uns Herr das ganze Jahr - deine Liebe, sie ist wahr", war eine davon. Ein Stückchen Glück verschenkten die "Funken" des KV Kummetstolle mit ihrem Schornsteinfegertanz. Mit "Trink, trink Brüderlein", "So ein Tag, so wunderschön wie heute", und nicht zu vergessen noch einmal "Heile, heile Gänsje", ging die Gottesdienstfeier zu Ende. Gehen musste dann aber noch keiner. Das fröhliche "Kurpfalz Ahoi" leitete über zum Empfang bei Kaffee und Kuchen vor der Kirche.