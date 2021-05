Edingen-Neckarhausen. (nip) Das ging irgendwie schief: Um die Frage, was mit den Holzmodulen der Kita "Neckar-Krotten" passiert, wenn die Einrichtung voraussichtlich in den Sommerferien in ihr neues Quartier im Gemeindepark zieht, entspann sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eine etwas seltsame Debatte.

Fakt ist, dass die Kommune die Holzmodule für 1,4 Millionen Euro erworben hat. Unter anderem auch mit Blick darauf, dass dort ein Teil der Pestalozzi-Schüler während der ab Mitte 2022 geplanten Sanierung des zweiten Bauabschnitts der Grundschule einziehen könnte. Wobei die kleinkindgerechte Einrichtung der Holzmodule dem eigentlich widerspricht. Aber ab Juli steht die Anlage leer, die Betriebserlaubnis gilt jedoch noch für die nächsten zehn Jahre. Gleichzeitig hat die Gemeinde Bedarf, weitere Kindergartenplätze anzubieten und ihre Warteliste zu entlasten, wie Hauptamtsleiterin Elke Hugo schilderte.

Trotz des geplanten Wiesenkindergartens und der Aufstockung der "Neckar-Krotten" um eine Gruppe nach deren Umzug, können 30 bis 40 Kinder, die zwischen Februar und Juli 2022 das dritte Lebensjahr vollenden, "nicht zeitentsprechend betreut werden", wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. "Wir möchten heute mit Ihnen kreativ Möglichkeiten der Weiternutzung besprechen", sagte Bürgermeister Simon Michler.

Eine Option sei es, den evangelischen Melanchthon-Kindergarten vorübergehend in die Holzmodule umzusiedeln. Denn die dreigruppige Einrichtung für 65 Kinder in Edingens Anna-Bender-Straße hat ebenfalls einigen Sanierungsbedarf. Die Gelder für eine Renovierung hat der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatung auch bewilligt, daran aber offenbar nicht mehr gedacht. Jedenfalls fehlte dieser Aspekt Gemeinderat Michael Bangert (SPD) in der Vorlage. Siedelt man den Melanchthon-Kindergarten während der Sanierungsphase um, könnten in den großzügigen Holzmodulen sogar noch zwei zusätzliche Gruppen untergebracht werden. Offen ist, ob und wie der Kindergarten zurückkehren kann. Im Moment genießt er Bestandsschutz, den er bei einem Auszug verlieren könnte. Offen ist auch, wo die Schulkinder ab Mitte 2022 unterkommen.

Die stellvertretende Bauamtsleiterin Patricia Hauck machte deutlich, dass eine Sanierung des Melanchthon-Kindergartens im laufenden Betrieb und angesichts der geringen Schließzeiten schwierig sei. Markus Schläfer (CDU) sprang ihr bei. Er verstehe die Vorlage der Gemeinde als Denkanstoß. "Wir finden das clever mit den zusätzlichen Gruppen – und auch das Ganztagsangebot muss ausgebaut werden."

Die Verwaltung sieht für das Gebäude in der Anna-Bender-Straße aber noch weitere Verwertungsoptionen: Auch ein Kulturhaus sei denkbar oder die Schaffung von Wohnraum. Letzteres lehnt insbesondere die Fraktion der UBL-FDP/FWV ab. Deren Fraktionsvorsitzender Klaus Merkle sprach von einer "interessanten Vorlage", was nicht allzu euphorisch klang. Dass Eltern und Erzieherinnen des Melanchthon-Kindergartens über einen möglichen Umzug vorab nicht informiert worden seien, "passe ins Bild". Die Vorlage lasse zu viele Fragen offen, sagte er. Einzelgemeinderat Ulf Wacker fand die Vorlage gar "widersprüchlich". Michler bat um "Entspannung". Die Ermittlung von Kosten sowie Gespräche mit dem Kindergartenträger, der evangelischen Gemeinde Edingen, seien erst die nächsten Schritte. "Wir wollten die Diskussion anregen und haben Ideen in den Raum gestellt", verteidigte Hugo die Vorlage. Wohin die Reise gehe, wolle man mit dem Gemeinderat nur erörtern. Andreas Daners (SPD) meinte, so habe er das in der Vorberatung auch verstanden. Er riet dazu, die Folgen eines Umzugs des Melanchthon-Kindergartens zu untersuchen, sich mit dem Träger abzustimmen und das Thema in den Kindergarten-Ausschuss zu geben. Thomas Hoffmann (OGL) sah das auch so: Man müsse Kosten und Beteiligungen klären. "Dann schauen wir, ob wir im Juli entscheiden können", schloss Michler.