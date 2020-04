Edingen-Neckarhausen. (nip) In Zeiten, in denen durch die Corona-Pandemie alles anders ist als zuvor, startet die RNZ für Edingen-Neckarhausen eine neue Serie unter dem Motto "Drei Fragen an…". Fragen an Bürgermeister, Vereine, Geschäftsinhaber und andere, wie sie klarkommen in der Krise. Den Anfang macht heute Bürgermeister Simon Michler.

Herr Michler, ein Bürgermeister wegen der Corona-Pandemie im Krisenmodus – wie muss man sich derzeit die Arbeit der Verwaltung vorstellen, was schlägt an Themen auf?

Die Verwaltung arbeitet seit dem 19. März in den Rathäusern nicht mehr mit voller Mannschaftsstärke. Einige Kollegen arbeiten seitdem im Homeoffice, gewechselt wird spätestens alle zwei Wochen. Damit ist für die jeweiligen Sachgebiete immer eine Person im Back-up und kann im Krankheitsfall einspringen. Die Amtsleiter und ich sind immer da. Die empfohlenen Hygienemaßnahmen werden konsequent eingehalten. Amtsleiterbesprechungen finden jetzt beispielsweise zu sechst im großen Besprechungsraum statt, um den Sicherheitsabstand zu wahren. Da die Mitarbeiter für die Bürger nur noch in dringenden Fällen im persönlichen Gespräch zur Verfügung stehen, werden sämtliche Themen per E-Mail oder telefonisch bearbeitet. Das hat sich inzwischen gut eingependelt. Vieles kann auch aufgeschoben werden. Ein Personalausweis, der erst in ein paar Monaten abläuft, muss jetzt nicht neu beantragt werden. Seit dieser Woche können wir uns wieder verstärkt um die kommunalpolitischen Themen kümmern und sind sozusagen im Alltag des Krisenmodus angekommen.

Wie erleben Sie die Stimmung im Ort? Halten sich die Menschen an die auferlegten Beschränkungen?

Die Stimmung ist etwas angespannt, aber nicht panisch. Die Beschränkungen werden weitestgehend eingehalten. Die Menschen sind verständnisvoll und bisher geduldig. Die Ungewissheit, ab wann das "normale Leben" wieder weitergehen kann, belastet aber schon zunehmend, besonders auch die Gewerbetreibenden.

Edingen-Neckarhausen betreibt auf Neckarhäuser Gemarkung mit den anderen Kommunen des Abwasserverbandes ein Klärwerk. Gibt es wegen Corona neue Herausforderungen, muss technisch nachgerüstet werden?

Besonderheiten bei der Abwasserbehandlung sind wegen der derzeitigen Infektionsgefahr nicht zu beachten. Viren würden, wenn sie ins Abwasser gelangen, nicht überleben, bis sie im Klärwerk angekommen sind. Wir haben aus Gründen der derzeit verstärkt erforderlichen Infektionsprävention das Personal so eingeteilt, dass nicht alle technischen Mitarbeiter gleichzeitig auf der Anlage sind und der körperliche Abstand, auch im Umkleide- und Duschbereich, gewahrt werden kann. Das ist bei uns besonders wichtig, da wir eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur sind, die keinesfalls ihren Betrieb einstellen kann.