Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos": Leicht abgewandelt könnte man das Zitat von Vicco von Bülow (Loriot) bei Richard Strauß ganz allgemein auf Hunde beziehen. Ein Leben ohne Hunde? Schwer vorstellbar bei Strauß, der erst kürzlich bei der Fährtenhunde-Meisterschaft des Südwestdeutschen Hundesportverbands (SWHV) fürs Einteilen der Fährten zuständig war.

Obwohl: Was eigene Vierbeiner angeht, ist das Leben von Richard Strauß etwas leerer geworden. Seinen letzten Hund verlor er im vergangenen Jahr an den Krebs. Von klein auf hatte er Schäferhunde, Boxer und Malinois. 18 Stück hat er ab 1963 ausgebildet und nahm mit ihnen an Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften teil.

Ob er keinen neuen wolle? "Schauen Sie, ich bin jetzt 70 Jahre alt. Was passiert mit dem Hund, wenn ich nicht mehr so kann?", stellt er in den Raum. Seine Frau hätte gerne eine kleinere Rasse, gibt er zu. Aber entschieden ist das noch nicht. "Ich bin im Training dabei und helfe den Hundeführern", sagt Strauß beim RNZ-Gespräch auf der Außenterrasse des Vereins für Hundefreunde (VfH) Neckarhausen. Der Hundesport ist sein Leben, Aufgaben und Verantwortung übernahm er dabei schon früh im Ehrenamt.

1963 wurde er Mitglied im Neckarhäuser Verein, wo ab Mitte der Sechziger-Jahre eine erfolgreiche Zeit im Hundesport begann: Gustav Brunny und Richard Strauß bestanden mit ihren Vierbeinern die Rettungshunde-Tauglichkeitsprüfung mit "vorzüglich" und waren auch für den Katastropheneinsatz ins Ausland benannt worden. Ab 1969 wurde Strauß Ausbildungsleiter im Verein und blieb es bis heute. 1979 übernahm er zudem das Amt des Ersten Vorsitzenden – und behielt auch das.

Strauß‘ Einsatz für den Hundesport ist langjährig und zeitintensiv. Sein "hundesportlicher Lebenslauf" umfasst allein vier Seiten. Über die Jahre häuften sich die Ämter. Seit 1971 ist er Übungsleiter der Kreisgruppe, ab 1976 auch Wertungsrichter im Gebrauchshundesport. 2009 wurde er Mitglied der Gebrauchshundekommission des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH), er war und ist Oberrichter bei Meisterschaften, Mannschaftsführer, Prüfungsleiter und Supervisor.

In diesem Jahr dann die Krönung seiner bisherigen Karriere: Der VDH ernannte Strauß zum Obmann für Gebrauchshundesport. Der Verband selbst ist zuständig für das gesamte deutsche Hundewesen, seien es Dackel oder Pudel. Im Gebrauchshundesport ist das ein wenig anders. Seine Rassen definieren sich aus dem Polizeiwesen: "Hunde, die für den Polizeidienst geeignet sind", erklärt Strauß. Es sind große und starke Hunde wie Schäferhund, Boxer, Schnauzer, Rottweiler, Airedale-Terrier, Malinois, Dobermann, Bouvier und Hoverwarth.

Strauß ist zuständig für die Erstellung der Prüfungsordnung und die Meisterschaften für Fährtenhunde. In den drei Sparten Unterordnung, Fährtenarbeit und Schutzdienst legen Fährtenhunde und -führer eigene Prüfungen ab. Ihre Ausbildung im Gebrauchshundesport ist vielseitig und äußerst vorteilhaft, verlangt vom Hundeführer aber sehr viel Wissen und Sachverstand: Die Hunde werden physisch und psychisch gefördert, Teamgeist und das Vertrauen zwischen Mensch und Tier spielen dabei eine große Rolle. Richtig ausgebildete Schutzhunde sind sozial ausgeglichen, selbstbewusst und sie hören aufs Wort.

Strauß, der seinerzeit bei der Firma BBC Starkstromelektriker lernte und ab 1978 beim Abwasserverband der Gemeinde beschäftigt war, könnte Bücher füllen über das, was er unterwegs sieht. Menschen, die ihre Hunde ohne Leine über Äcker rasen lassen, sind ihm sichtlich nicht geheuer. Oder dass man mit dem Auto irgendwohin fährt, dann die Heckklappe öffnet und seine Vierbeiner unkontrolliert laufen lässt, käme ihm nie in den Sinn. Strauß ist ein Praktiker, auch als Obmann hat er eine solche Position inne. Oft ist er mehrere Tage in der Woche unterwegs, bei Lehrgängen, Prüfungen und Meisterschaften dabei.

Als Hunde- und Mannschaftsführer war er im In- und Ausland erfolgreich und ist als Prüfungsrichter gefragt. Über seine Aufenthalte in Amerika, Ungarn, Österreich und Frankreich könnte er viel erzählen. Vor allem über Finnland, wo sich die norwegischen und schwedischen Teams verprügelten und er dann sagte: "Wir gehen lieber." Aber Strauß ist keiner, der viele Worte macht. Auch nicht über seine zahlreichen Ehrungen, die er inzwischen erfahren hat. Unter anderem ist er seit 2012 Ehrenmitglied im SWHV mit seinen 340 Vereinen und rund 46.000 Mitgliedern aus Baden-Württemberg, der Pfalz und Teilen des Saarlands.