Silke Allenberg wohnt in einem der drei höheren Gebäude im Edinger Wohngebiet "Vogelskorb". Am 10. März 2018 dokumentierte sie eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Das wegen eines Feuers evakuierte Hochhaus in Mannheim stand am Mittwoch noch immer leer, da folgte schon die nächste Brandmeldung dieser Art aus der Region: In Wiesloch mussten die Bewohner eines neunstöckigen Gebäudes ihre Wohnungen verlassen, weil Rauch aus dem Keller kam. Ersten Erkenntnissen zufolge verschmorte ein Stromverteilerkasten. In beiden Fällen wurde niemand schwerer verletzt. Doch fragen sich angesichts solcher Fälle viele Menschen, die ebenfalls in Hochhäusern wohnen: Was wäre, wenn?

Wüssten alle Bewohner, wie sie sich bei einem Feueralarm richtig verhalten? Gibt es in den Wohnungen eine optische und akustische Alarmierung, wahrnehmbar auch für ältere Menschen? Und kann die Feuerwehr für die Rettung von außen auch die obersten Balkone oder Fenster erreichen?

Die RNZ sprach darüber mit einer Mieterin in Edingen, deren Wohnung in der vierten Etage eines der drei acht- und neunstöckigen "Süba"-Häuser am Amselweg liegt, und mit Stephan Zimmer, dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen.

Silke Allenberg wohnt schon einige Jahre im "Vogelskorb"-Gebiet und sie habe sich bislang in dem hohen Haus, erbaut Anfang der 1970er-Jahre, "eigentlich immer sicher gefühlt". Zumal sie dort im März vergangenen Jahres selbst schon einmal Zeugin einer Feuerwehrübung wurde und diese auch auf Fotos festhielt.

Auf ihrem Bild erreicht der Arbeitskorb der 30-Meter-Drehleiter gerade das Terrassengeländer des Penthouses. Im Rahmen der Drehleiter-Maschinistenlehrgänge, so Kommandant Zimmer, fahre die Feuerwehr "seit geraumer Zeit jedes Jahr alle markanten Objekte in der Gemeinde an". Dazu zählen etwa neben dem Schloss, den Kirchen und dem "Klingmalz"-Turm auch die hohen Wohnanlagen bei der früheren Aktienbrauerei und die drei großen "Süba"-Häuser.

Wobei es sich hierbei nach der Landesbauverordnung lediglich um "Gebäudeklasse 5" bis 22 Meter (Fußbodenniveau des letzten bewohnbaren Geschosses) handle. Nominell, so Zimmer, gebe es in der Doppelgemeinde kein einziges "Hochhaus".

Um so besser wohl, denn so erreicht die Drehleiter bei allen bewohnten Gebäuden auch noch das höchste Geschoss. "Wenn wir hinkommen", fügt Zimmer allerdings gleich an. Denn die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit des exakt vorgegebenen Stellplatzes dieses größten Lastwagens in der Fahrzeugflotte sei Voraussetzung für dessen optimalen Einsatz und größtmöglichen Aktionsradius.

Da komme es auf jeden Meter an. Und so ergehe durchaus einmal ein Hinweis der Feuerwehr an eine Hausverwaltung, wenn zum Beispiel zu viel Bewuchs die Zufahrtswege behindere oder wenn bisweilen Feuerwehr-Flächen am Objekt von Anwohnern oder Gästen zugeparkt würden.

Eine spezielle Information als Anwohnerin, so Silke Allenberg, habe sie seitens der Hausverwaltung bislang nicht erhalten. Doch fände sie es mit Blick auf die besagten Brandfälle durchaus sinnvoll, wenn es von Zeit zu Zeit eine Schulung über das richtige Verhalten im Notfall gäbe. Von ihrer Arbeitsstelle her kenne sie das, einschließlich Grund-Informationen über die verschiedenen Brandarten und deren besondere Risiken.