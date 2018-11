Die alte Schleife ist noch erkennbar: Der Neckar floss einst einst in einem weiteren Südbogen entlang des heutigen Aserdamms, der sich wie eine grüne Heckenlinie von den Neckarhäuser Wingertsäckern (Bildmitte) an die L 637 (r.) zieht. Foto: Gemeinde Edingen-Neckarhausen/Repro: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Als letzte erhaltene Altwasser-Schlinge am Unteren Neckar steht der Abschnitt zwischen dem Ladenburger Wehr und der Seckenheimer Brücke seit 1984 unter strengem Naturschutz. Historisch gesehen jedoch müsste dieses herrliche Idyll eigentlich "Jungneckar" heißen. Denn erst in mittelalterlicher Zeit bahnte sich "der wilde Gesell", wie der keltische Name "Nicer" frei übersetzt heißt, diesen direkteren Weg. Zuvor floss er hier in einer viel weiteren S-Kurve. Dieser frühere Neckarlauf ist heute noch am Ilvesheimer Wörthfeld mit der (jüngeren) Siedlung Neckarplatten, am Neckarhäuser Gewann- und Wegeverlauf am Aserdamm sowie an Flurnamen zu erkennen.

Wann genau der Neckar den Durchbruch hinter Ladenburg in westlicherer Richtung schaffte, um fortan in zwei kürzeren Bögen und viel schärferer Rechtskurve nach Seckenheim zu fließen, und ob dies durch ein einziges großes Hochwasser-Ereignis oder schrittweise erfolgte, ist unklar. Der Mannheimer Heimatforscher Hansjörg Probst skizzierte 1981 in seiner Seckenheim-Chronik auf einem Ortsplan den "Neckarlauf um 800", der den Ort am heutigen VRN-Bahnhof aus südwestlicher Richtung (rechts entlang der heutigen Landesstraße L637) erreichte.

Für 886 ist in den Jahrbüchern des Klosters Fulda ein so ungeheures Hochwasser überliefert, dass es entlang des gesamten Rheinlaufs "Dörfer fortgerissen" habe. So soll damals auch der Ort Frankenthal seine Lage am Fluss eingebüßt haben, da der Rhein plötzlich einige Kilometer weiter östlich Friesenheim rechts umfloss.

Der Neckar indessen, der einst bei Neckarau in den Rhein mündete, hat ums Jahr 1278 durch ein ebenso schlimmes Hochwasser seinen Lauf hinter Seckenheim geändert und das Fischerdörfchen Mannheim zum letzten linksseitigen Ort vor der neuen Mündung gemacht. Ob auch die Neckarlauf-Veränderung hinter Ladenburg durch eine dieser beiden historischen Flutkatastrophen geschah? Jedenfalls sind die höchstens 1200 Jahre des jetzigen "Altneckars" dort erdgeschichtlich gesehen ein Wimpernschlag.

Der Neckar hatte seit der Eiszeit seinen Weg zum Rhein in immer neuen Schlingen gesucht, wie Probst im ersten Band seiner Neckarau-Chronik anschaulich beschreibt. Erst musste der Fluss seinen eigenen eiszeitlichen Geröllablagerungen in der Rheinebene bis weit nach Norden ausweichen ("Bergstraßen-Neckar", später teils von der Weschnitz als Bett genutzt), dann schaffte "der Wilde" wohl vor rund 8000 Jahren den Durchbruch durch die alte Rheindünenkette zwischen Friedrichsfeld und Feudenheim, und ab da mäanderte er zwischen Seckenheim und Neckarau in mehreren Teil-Läufen.

Wobei der Hauptstrom dieses Mündungsdeltas mit der Zeit nach Norden wanderte. Der Durchbruch 1278 rechts um Mannheim herum gelang dem Neckar schließlich mit dem Dornheimer Altarm, benannt nach einem einstigen Ort etwa im Bereich des Mannheimer Hauptfriedhofs, der vermutlich nach dieser Hochwasserkatastrophe aufgegeben wurde.

Zwischen Ladenburg und Seckenheim war ums Jahr 500, zu Beginn der fränkischen Landnahme und der frühen Ortsgründungen in der Region, der damalige große Bogen des Flusses grenzgebend für die Ilvesheimer Gemarkung - und blieb es auch nach der Flussverlagerung. Darum mussten die Ilvesheimer Bauern später mit der Fähre nach Seckenheim übersetzen, um auf ihre Äcker und Weiden im Wörthfeld zu kommen, und darum gehört auch die linksseitige Siedlung Neckarplatten zu Ilvesheim.

Am später zum Hochwasserschutz errichteten Aserdamm zwischen den Neckarhäuser Wingertsäckern und dem Musikstudio-Stromhaus an der L637 lässt sich der alte Flusslauf noch erkennen, ebenso entlang dieser "Mannheimer Chaussee" bis zum Seckenheimer Ortseingang mit der "Lämmertränke". Ein bogenförmiger Acker am Aserdamm heißt als Gewann noch "Das Ufer" und dürfte ziemlich genau das alte Neckarbett sein - durch die Bewirtschaftung mit der Zeit fast niveaugleich aufgefüllt. Ein wertvolles topografisches Zeugnis, das auch bei einer Fluränderung beim Brückentrassen-Bau der neuen L597 bedacht werden sollte.

Auf Ladenburger Seite erinnert der Flurname "Altwässer" an den einstigen Neckarverlauf und zeigt, wie weit der Bogen dort ausgriff. In römischer Zeit floss der Neckar ganz dicht an der Stadt Lopodunum entlang, was durch die 1978 in der Stadtmauer wiederentdeckten Reste des spätrömischen Schifflände-Burgus sichtbar wurde.

Die Römerstraße nach Nordwesten, die "Hohe Straße", als Feldweg bis Straßenheim erhalten, muss ein gutes Stück weit eng am alten Neckarbogen gelegen haben. Dieser floss durchs Gebiet der heutigen Weststadt und um das ebenfalls "Altwasser" genannte Industriegebiet herum.

Wenn man sieht, wie tief der Neckar dann seit der Kursänderung sein neues Bett in die Landschaft eingegraben hat und wie rasch er zugleich an den Kurven-Innenseiten Sand und Kies anlagert, dann erahnt man die Erosionskraft des "Wilden" - erst recht in Zeiten vor seiner Zähmung mit Durchstichen, Stauwehren und Seitenkanälen, mit Ausbaggerung und Uferbefestigung.

Für Seckenheim wurde die Gewalt des Wassers durch die engere S-Biegung sogar zur existenziellen Bedrohung. Als der Ort um 500 gegründet wurde, vermutlich von einem fränkischen Edelfreien "Sikko" und dessen Sippe, war der "Kirchberg" als Dünen-Endhügel, wo heute noch St. Ägidius steht, ein hochwassersicherer Punkt oberhalb einer Furt - der späteren Fährstelle an der heutigen Brücke. Der neue Flusslauf mit der scharfen Kurve direkt vor dem Dorf aber schuf einen Prallhang, an dem der Neckar fortan ständig nagte.

Über die Jahrhunderte wurde ein Großteil des einstigen Oberdorfs Opfer von Hochwasser- und Eisgängen. Etliche Gehöfte und einen Teil des Kirchhofs riss der Fluss mit, noch 1717 stürzte ein Schulhaus in die Fluten. Die vielen seit dem 16. Jahrhundert überlieferten Sicherungsversuche hatten erst mit der 1768 stärker und höher gebauten Ufermauer Erfolg. Sie trotzte 1784 der größten, für Neckarhausen so verhängnisvollen Eisgang-Katastrophe und tut heute noch ihren Dienst.