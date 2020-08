Edingen-Neckarhausen. (krs) Alexander Föhr kandidiert für den Bundestag, er will Karl A. Lamers nachfolgen. Seine Sommertour durch den Wahlkreis hat er in Edingen-Neckarhausen gestartet – auf dem Fahrrad, bei 35 Grad. "Es war unglaublich heiß", erzählt Föhr im Gespräch mit der RNZ. "Bei solchen Temperaturen war die Radtour schon eine Herausforderung, aber es war trotzdem super."

Föhr war der Einladung des CDU-Gemeindeverbands gefolgt, und fand nach seinem Ausflug in die Doppelgemeinde nur lobende Worte. "In Edingen-Neckarhausen wird in die Zukunft investiert", sagt der Bundestagskandidat. Die Radtour führte ihn durch die Felder, wo das Thema Radschnellweg angesprochen wurde. "Hier ist klar der südliche Verlauf entlang der Bahnlinie sinnvoll, der nördliche hätte zu viele Querungen", meint Föhr. Beim Radschnellweg sieht er das Land in der Verantwortung. "Da muss das Land auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um den Weg auszubauen." Der Radschnellweg sei aber eine "tolle Sache", von der Edingen-Neckarhausen auch profitieren werde.

Die Zukunftsgewandtheit der Gemeinde machte er außerdem am Bau der Kita "Neckarkrotten" fest. So ein Fünf-Millionen-Euro-Projekt sei nicht selbstverständlich. Die Sanierung der Pestalozzischule und das Baugebiet "Edingen-Südwest" auf dem ehemaligen Tennisareal zeigten ebenso, dass die Gemeinde die Zukunft in die Hand nehme. "Wohnungsbau ist immer ein wichtiges Thema, nicht nur in Edingen-Neckarhausen", meint Föhr und verweist darauf, dass er den Bürgerentscheid um das Mittelgewann ein bisschen mitverfolgt habe. Wohnungsbau sei wichtig für eine Kommune, auch wenn man das vielleicht nicht merkt, weil man selbst schon dort wohnt. In diesem Zusammenhang lobte er auch das geplante Mehrgenerationenhaus in Edingen.

"Riwwa un niwwa" ging es auf der Fähre. "Es macht Spaß, rüberzufahren, und dann kann man noch ein Schwätzchen mit der Fährfrau halten", erzählt Föhr und lacht. Er habe sich gut mit Martina Kreuzer unterhalten. Seine erste Fahrt war es aber nicht. "Zu Studienzeiten hat ein Freund von mir in Edingen-Neckarhausen gewohnt", erzählt Föhr. Er sei also schon einige Male vor Ort gewesen, habe die Fähre genutzt, im Sportzentrum gekickt, und auch die Eisdiele in Edingen sei ihm bekannt.

Station machte die Gruppe auch bei der Fischkinderstube, die fand Föhr "hochinteressant". Sie zeige, dass die Gemeinde ökologisch gut aufgestellt ist.

Im Angesicht der Corona-Krise findet der Bundestagskandidat wichtig, dass Bund und Land den Kommunen vor Ort helfen. Und das müsse schneller und einfacher gehen. "Bundesprogramme müssen passend für Kommunen sein", betont er. "Es bringt nichts, wenn das Geld in Berlin liegt, und die Kommunen wissen nicht, wie sie rankommen." Das gelte besonders für den Breitbandausbau.