Edingen-Neckarhausen. (fjm) Der Flüchtling, der auf Plakaten in Edingen-Neckarhausen fälschlicherweise bezichtigt worden war, ein Kind zu sexuellen Handlungen aufgefordert zu haben, will trotz der Hetzkampagne in der Gemeinde wohnen bleiben. Das habe ihm das Opfer der Verleumdungskampagne in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, so Bürgermeister Simon Michler gegenüber der RNZ.

Dem Betroffenen, der mit Lichtbild und Profildaten aus den Sozialen Medien auf den Plakaten abgebildet war, hat Michler laut eigenen Angaben jetzt und für die Zukunft die Unterstützung der Verwaltung angeboten und ihn gebeten, sich sofort bei der Polizei und der Gemeinde zu melden, falls er wieder Opfer von Anfeindungen oder Drohungen werden sollte.