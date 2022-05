So könnte die Freilufthalle, wie sie sich der Turnverein Edingen vorstellt, einmal aussehen. Entstehen soll sie demnach im Sport- und Freizeitzentrum. Foto: TVE

Edingen-Neckarhausen. (nip) Es waren insbesondere für den Vorstand des Turnvereins Edingen (TVE) aufreibende Zeiten: Die Corona-Pandemie wirbelte den Sportbetrieb komplett durcheinander und immer neue Verordnungen mussten zumeist sehr kurzfristig umgesetzt werden, was oft Einschränkungen zur Folge hatte.

Erster Vorsitzender Jochen Heil fand in der nach zweijähriger Pause nun wieder stattfindenden Jahreshauptversammlung in der Jahnhalle auch mahnende Worte zu "denjenigen, die ständig kritisierten", und zu der "größeren Anzahl an Mitgliedern, die den Verein als Dienstleistungsbetrieb" ansehen würden. Aber es gebe eben auch die anderen, Mitglieder, die einfach anpacken und Eigeninitiative beweisen würden. Dafür sei das Vorstandsteam dankbar.

Der Geschäftsbericht der Zweiten Vorsitzenden Barbara Peithner umfasste ganze 36 Monate und beschrieb die Bemühungen des Vorstands, dessen Mitglieder demnach oft auch über die eigenen Belastungsgrenzen hinausgingen, um den Verein durch die Krise zu tragen. Die Auswirkungen der Pandemie habe der TVE zu spüren bekommen, "wenn auch nicht so drastisch wie andere Vereine, die in der Existenz und im Fortbestand gefährdet sind", stellte Peithner fest. Doch die Not gebar auch Kreativität. Weil der große Nikolausabend zweimal ausfallen musste, fuhr ein Nikolausmobil durch den Ort, um die Kinder zu bescheren. Einen "bewegten Adventskalender" zum Fitbleiben gab es ebenfalls.

Die Mitgliederzahlen fielen von Ende 2019 bis Ende 2021 von 2020 Personen auf 1782 noch "auf ein erträgliches Niveau", wie Peithner sagte. Mit 1282 Mitgliedern ist die Turnabteilung, derzeit kommissarisch von Jutta und Yasmin Vierling geleitet, am stärksten, gefolgt von den Handballern mit rund 370 Sportlern.

Weniger Einnahmen, aber auch weniger Ausgaben: Das war das Fazit von Ulrich Herold, dem "hervorragenden Finanzwart" des Vereins, wie ihn Kassenprüferin Jutta Steffan bezeichnete. Dem TVE sei es dennoch gelungen, so Herold, erneut eine Rücklage zu bilden. Die wird er auch brauchen für das ehrgeizige Projekt, das der Schatzmeister vorstellte: Der Verein plant den Bau einer Freilufthalle im Sport- und Freizeitzentrum als "Baustein unserer strukturellen und zukunftsorientierten Entwicklung", wie Herold ausführte. Der Verein schaffe damit mehr Zeitfenster, entzerre die Belegung und mache sich noch sichtbarer für die Bevölkerung. Zurzeit sei man mit zwei erfahrenen Anbietern im Gespräch.

Eine Freilufthalle ist im Prinzip eine überdachte Sport- und Freizeitanlage mit multifunktionalem Bodenbelag, verschiedenen Sportfeldeinzeichnungen, Beleuchtung, Beschallung und Einzäunung. Mit einer Nutzfläche von 15 mal 30 Metern würde sie ungefähr der Größe der Jahnhalle entsprechen. Die Kosten bezifferte Herold auf rund 500.000 Euro, finanzierbar durch Eigenmittel, Zuschüsse und Spenden. Im nächsten Schritt werde man nun den Dialog mit den Verantwortlichen der politischen Gemeinde suchen. Falls Einigkeit erzielt werde, soll eine außerordentliche Generalversammlung die endgültige Entscheidung für oder gegen die Halle fällen.

Die Berichte der Abteilungen Handball, Turnen, Prellball, Ski und Board, Kanu, Volleyball, Tanzen und Aikido lagen schriftlich aus, die Abteilungsleiter gaben aber auch zum Teil ausführlich Auskunft über die Rückkehr in den Normalbetrieb. Einige Posten, zum Beispiel der einer Jugendvertretung, bleiben nach wie vor unbesetzt. Aber es gelangen auch Veränderungen: So haben sich in der Handball-Abteilung Rainer Scheffler und Mattias Kaiser zurückgezogen. Ihre Aufgaben übernimmt nun ein siebenköpfiges Team.

Schließlich stand den Mitgliedern in der Versammlung noch ein kleiner Wahlmarathon bevor. Bis auf die Erneuerung der Kassenprüferinnen-Riege gab es allerdings keine Veränderungen. Als Revisorinnen stellten sich nun Simone Wolf, Lena Weißling und Nicole Jung zur Verfügung. Die TVE-Geschäftsstelle wird seit Jahresbeginn von Nadja Hostasch-Ding geleitet.