Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinde muss sparen, sonst droht die Handlungsunfähigkeit, findet Einzelgemeinderat Ulf Wacker. Und sie könnte noch besser nach außen vermitteln, was Edingen-Neckarhausen für den Klimaschutz tut. Ein eigenes Umweltamt wäre Wackers Vorschlag. Über dieses und andere Themen sprach Wacker mit der RNZ.

Sie haben in Ihrer Haushaltsrede gesagt, die Gemeinde müsste womöglich "mehr verkaufen als geplant". Was meinen Sie damit?

Für das Baugebiet Neckarhausen-Nord ist in einem bestimmten Verhältnis die Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht oder durch Verkäufe geplant. Aber zur Schuldenreduzierung müssen wir das eventuell noch einmal überdenken. Konkret würde das bedeuten, einen größeren Anteil zu verkaufen und Erbbau zu reduzieren. Natürlich dürfen wir nicht alles "verkloppen", das sehe ich auch so. Aber angesichts des Schuldenbergs und ohne konkreten Plan, wie der abzubauen ist, wäre das eine Möglichkeit, auf eine vernünftige Schuldenlast zu kommen. Trotz des niedrigen Zinsniveaus.

Gemeinderat Edgar Wunder von der Partei "Die Linke" sprach von "Sparsamkeit"… Sie haben das aufgegriffen und gesagt, "Vieles sei geschoben worden". Sind Sie für Sparsamkeit oder dagegen?

Wir haben in den Vorberatungen der Haushaltsverabschiedung einen relativ hohen Betrag gestrichen, vor allem was den Straßenunterhalt angeht. Und ich bin absolut dafür: Sparsamkeit gilt gerade angesichts der hohen Schuldenlast, die unsere Gemeinde hat. Wir sind nicht weit von der Handlungsunfähigkeit entfernt.

Spart sich die Gemeinde nicht kaputt?

Nein, wir sparen uns nicht kaputt. Bei den Kindergärten haben wir richtig Gas gegeben und die Sanierung der Pestalozzi-Schule steht außer Frage.

Sie sagten auch, der Klimaschutz werde positive finanzielle Auswirkungen haben. War das der Blick in die Glaskugel oder kennen Sie spezielle Programme?

Im Grunde war das ein Blick in die Glaskugel, was die Einzelheiten und die Umsetzung betreffen. Aber im Vertrauen auf die Erklärungen der EU, von Bund und Land, dass für den Klimaschutz viel Geld in die Hand genommen werden muss. Dass etwas kommt, für die Gemeinde selbst, für unsere Betriebe und für unsere Bürgerinnen und Bürger, ist absolut sicher.

Sie wollen, dass die Verwaltung "Arbeit und Aufmerksamkeit" in Themen steckt, die mit dem Klimaschutz zusammenhängen. Ihr Vorschlag: ein eigenes Umweltamt. Was schwebt Ihnen da vor?

Die Gemeinde tut viel für den Klimaschutz, aber das Manko ist, sie macht es nach außen nicht ausreichend erkennbar. Hohe Klimaschutzstandards für neue Baugebiete zu gewährleisten, Anträge für Wettbewerbe zu stellen, Klimaschutz in den Schulen zu verankern, für all diese Dinge, die auf allen Ebenen in der Gemeinde auftauchen, wäre es meiner Ansicht nach sinnvoll, ein Umweltamt zu haben, das koordinierend tätig ist. Und für die Bürger besser erkennbar macht, was getan wird und was noch fehlt. Die Hauptarbeit liegt hier bei der Verwaltung, und es ist deshalb wichtig, das Thema aufzuwerten und durch ein eigenes Amt in der Verwaltungsstruktur zu betonen.

Zum geplanten Hilfeleistungszentrum für die Feuerwehr und das Rote Kreuz haben Sie sich nicht geäußert – wie sehen Sie das Thema?

Wir müssen einerseits wirklich etwas tun, denn mit den Gerätehäusern geht es so nicht weiter. Andererseits müssen wir aber auch sparsam sein. Ein neues Hilfeleistungszentrum darf nicht überdimensioniert werden. Ich will, dass wir das machen, was dringend notwendig ist, möchte aber keinen Palast. Es ist viel Bewegung im Thema "Ortsteile". Vereine fusionieren und alles geht Richtung Gemeinsamkeit. Das finde ich sehr, sehr gut.

Stichwort "BürgerApp" – hier gibt es Kritiker und Befürworter? Wozu zählen Sie?

Ich bin ein Befürworter. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Bürger einzubeziehen. Wenn das ein Weg ist und wir als kleine Gemeinde hier Vorreiter sind, können wir stolz sein. Doch die Fragestellungen müssen im Gemeinderat sorgfältig vorbereitet und kommuniziert werden, dass über die BürgerApp keine Entscheidungen getroffen, sondern lediglich vorbereitet werden. Bei den Gemeinderatssitzungen sind ja meistens eher wenige Zuhörer anwesend. Durch die App können wir die Teilnehmer an Entscheidungsfindungen verzehnfachen. Tübingen macht es uns vor. Ich finde es gut, für die App jetzt Geld in die Hand zu nehmen.

Stichwort "Integrations- und Flüchtlingsarbeit": Die hohe Belastung des Integrationsmanagers steht im Raum. Würden Sie einer personellen Aufstockung zustimmen?

Ehrlich gesagt, bin ich nicht tief genug ins Thema eingestiegen, um das beantworten zu können.

Seit Oktober sind Sie Einzelgemeinderat, nachdem Sie die Offene Grüne Liste (OGL) verlassen haben. Welche Vorteile und welche Nachteile ergeben sich aus diesem Schritt?

Im Moment erlebe ich nur Vorteile. Ich habe sehr guten Kontakt zu den anderen Fraktionen und bin in sehr offenem Austausch mit diesen. Ich fühle mich in dieser Situation wohl und kann freier agieren als zuvor.

Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen und wo sehen Sie Verbündete?

Wichtig ist, dass wir den Umbruch, der bei den Vereinen zu erkennen ist – zum Beispiel bei der Fusion von DJK und Fortuna, Gesangverein und Hundesportvereinen und den möglichen Umzug der Viktoria ins Sport- und Freizeitzentrum –, gemeinsam mit den Vereinen zügig hinbekommen. Und zwar aus Interesse der Gemeinde an einem nachhaltigen Vereinsleben und insbesondere, um in Neckarhausen-Nord ein attraktives Wohngebiet verwirklichen zu können. Formal kann ich keine eigenen Anträge stellen, das ist richtig. Aber bei Umwelt- und Klimaschutzthemen sehe ich zur OGL eine große Nähe, obwohl ich kein Mitglied mehr bin. Bei den ortsbezogenen Themen wird es vermutlich viele Überschneidungen mit der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV Anm. d. Red.) geben. Allerdings, um es nochmals zu betonen, bin ich auch mit der Linken, CDU und SPD in gutem Austausch. Deshalb macht mir die Arbeit als Gemeinderat auch so richtig Spaß.