Edingen-Neckarhausen. (nip) Bei einer Bauvoranfrage zur Errichtung eines zweigeschossigen Wohnhauses in der Elisabethenstraße hielt es der Technische Ausschuss (TA) mehrheitlich mit dem Antragsteller. Eine Gebäudetiefe von 13 Metern und eine Breite von zehn Metern sei unproblematisch. "Es wäre dann so groß wie das Nachbargebäude", erklärte Michael Bangert (SPD), der zwei Referenzgebäude in der Nachbarschaft ausmachte. Die Fluchten seien eingehalten, merkte auch Florian König (CDU) an. Und letztlich neigte auch Helmut Koch (UBL FDP-FWV) den Bauherren zu.

Bauamtsleiter Dominik Eberle war einigermaßen erstaunt. Er habe mit der von ihm vorgeschlagenen Bautiefe von elf Metern und der Breite von acht Metern einer Vollversiegelung des Grundstücks entgegenwirken wollen. Besagtes Grundstück sei mit 271 Quadratmetern deutlich kleiner als die benachbarten, das Bauvorhaben füge sich demnach nicht ein.

Angefragt seien zudem zwei Stellplätze auf einem Doppelcarport neben dem Wohnhaus sowie Fahrradabstellplätze auf der Freifläche daneben. "Da reden wir noch gar nicht darüber, dass vielleicht noch eine Terrasse dazukommt", sagte Eberle. Nicht zuletzt, ergänzte Bürgermeister Simon Michler, gebe es kritische Äußerungen der Anwohner.

Rolf Stahl und Thomas Hoffmann (OGL) schlugen sich aufseiten des Bauamts und lehnten eine Gebäudetiefe von 13 Metern ab und enthielten sich bei der Breite von zehn Metern.

Deutlich weniger großzügig zeigte sich der TA bei einem nachträglich eingereichten Bauantrag zur Erweiterung eines Wohnhauses in der Neckarstraße. Den ursprünglichen Bauantrag zum Wohnhausumbau, beziehungsweise Anbau, genehmigte der TA im Februar 2016.

Doch entgegen dieser Genehmigung wurde die Garage nicht mit einem Flachdach, sondern mit einem Satteldach versehen. Die unter dem Garagendach entstandene Fläche soll laut Antragsteller lediglich als Lager genutzt werden, was im TA leise Zweifel aufwarf.

Das Baurechtsamt hatte den Antragsteller aufgefordert, für die Abweichung eine nachträgliche Genehmigung einzuholen. Die versagte der TA jedoch. "Wir hatten klar gesagt, wie das auszusehen hat", betonte Michael Bangert (SPD).

Die Sache sei "pikant", denn der Nachbar des Bauherrn hätte einst auch gerne höher gebaut, was der jetzige Antragsteller wegen zwölf Zentimetern verhindert habe. "Uns wird auf der Nase herumgetanzt, das finden wir nicht gut", sagte Stephan Kraus-Vierling (UBL). "Das war Absicht", mutmaßte Florian König (CDU). Es wäre ein schlechtes Zeichen nach außen, diese Absicht nun nachträglich zu legitimieren.

Im Zweifelsfall sei er eher dafür, über manches hinwegzusehen, wenn keiner einen Schaden habe, sagte Edgar Wunder (Die Linke). Doch hier liege der Nachbareinwand ja vor, man könne einfach nicht zustimmen. Die OGL sah das genauso, Michler enthielt sich.

Die Angelegenheit wird nun dem Baurechtsamt zur finalen Entscheidung vorgelegt. Möglich sei, so Bauamtsleiter Eberle auf Nachfrage der RNZ, dass der Antragsteller das Dach zurückbauen müsse. Das Baurechtsamt prüfe Nachbareinwände auf ihre Verhältnismäßigkeit. "Es könnte auch eine Duldung aussprechen", so Eberle.