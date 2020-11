Edingen-Neckarhausen. (krs) Wegen einer aktuellen Bedrohungslage kommt es derzeit zu einem Großeinsatz der Polizei an der Wohnanlage Am Nussbaum in Edingen-Neckarhausen. "Wir sind mit der Person in Kontakt", teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Gelände sei abgesperrt. Weitere Informationen könne er aus einsatztechnischen Gründen noch nicht geben.

