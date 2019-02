Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Seit Februar 2013 ist der deutsch-französische Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler Alfred Grosser Ehrenmitglied des Partnerschaftsvereins IGP Edingen-Neckarhausen. Vor wenigen Tagen feierte der Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft seinen 94. Geburtstag.

Ein Thema, über das er nun auch gemeinsam mit dem IGP-Ehrenvorsitzenden Erwin Hund bei dessen Geburtstagsbesuch in Paris sprach. Hund gratulierte dabei namens der IGP herzlich zum Jubelfest. Bei der Unterzeichnung des sogenannten Aachener Vertrags am 22. Januar war Grosser auf Einladung beider Staaten dabei. Genau wie vor 50 Jahren, als der Elysée-Vertrag geschlossen wurde, der als Meilenstein der deutsch-französischen Freundschaft gilt. Der Aachener Vertrag "über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Freundschaft" soll an diesen Meilenstein anknüpfen.

"Der neue Vertrag hat große Symbolkraft", sagte Alfred Grosser im Gespräch mit Erwin Hund. Allerdings hätte er sich selbst mehr konkrete Inhalte gewünscht. Immerhin seien es mehr als im Jahr 1963. "Ich wünsche mir auch mehr Aktivitäten der Städtepartnerschaften und weniger Sonntagsreden", betonte er und schilderte, wie er und andere französische Intellektuelle gleich nach dem Krieg 1948 das "Comité d’échanges avec l’Allemagne nouvelle" (Französisches Komitee für den Austausch mit dem neuen Deutschland) gründeten.

Gut findet Alfred Grosser die neue deutsch-französische Parlamentariergruppe aus jeweils 50 Vertretern. Dieses kleine Parlament wird weitere konkrete Vereinbarungen für die deutsch-französische Zusammenarbeit treffen, auch in Hinblick auf Europa. Grosser erkundigte sich bei Erwin Hund auch nach dem Stand der Städtepartnerschaft mit Plouguerneau. "Machen ihre Partner weiterhin aktiv mit", fragte er. Hund berichtete über gemeinsame Projekte, wie den deutsch-französischen Freiwilligendienst und über die Festwoche im vergangenen Jahr, als Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau das 50-jährige Bestehen ihrer Freundschaft feierten. Gemeinsame Aktivitäten und das Kulturprogramm wurden inzwischen auch von der Europäischen Union mit dem Höchstbetrag von 25.000 Euro gefördert.

"Kommen Sie wieder zu uns?", wollte Hund gerne wissen. "Im Prinzip ja. Ich fühle noch keine geistige Schwäche, schreibe noch gerne Artikel und halte Reden. Leider kann ich nicht mehr so viel reisen wie früher", gab Grosser zurück. Wenn es seine Gesundheit zulasse, werde er in diesem Jahr gerne wieder Gastredner der IGP im Schloss Neckarhausen sein. Nach wie vor ist Alfred Grosser Kolumnist der französischen Tageszeitung "La Croix" und schreibt auch von Zeit zu Zeit in der Rhein-Neckar-Zeitung, der dritten Tageszeitung in Deutschland, die nach dem Zweiten Weltkrieg genehmigt wurde.