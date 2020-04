Hannes Steffen Henn unterrichtet seit 2015 Deutsch, Chemie sowie Naturwissenschaft und Technik am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Mannheim-Vogelstang. Der 34-jährige Lehrer lebt mit seiner Familie in Edingen-Neckarhausen. Repro: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Kindergärten und Schulen sind zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus dicht. Dennoch sollen die Schüler auch in diesen Wochen weiter lernen. Wie Lehrer Unterrichtsstoff ohne direkten Kontakt vermitteln, fragte die RNZ den Pädagogen Hannes Steffen Henn.

Der 34-Jährige wohnt mit Frau und zwei Söhnen in Edingen-Neckarhausen. Seit 2015 unterrichtet er Deutsch, Chemie sowie Naturwissenschaft und Technik am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Mannheim-Vogelstang.

Herr Henn, Unterricht in Zeiten von Corona bei geschlossenen Schulen – wie stellt man sich Fernunterricht vor, was passiert da?

Meinem Eindruck nach sind wir alle – also Lehrer und Schüler – noch in der Findungsphase. Das heißt, wir müssen uns erst einmal an die neue Situation gewöhnen und ausprobieren, was gut funktioniert. Schule lebt ja eigentlich von einer physischen Präsenz und dem direkten Kontakt. So bizarr die momentane Situation ist, so spannend finde ich sie aber auch. Ich hoffe, dass wir daraus auch Dinge entwickeln, die wir später fortführen können.

Unterrichten Sie über Social Media, Facebook, WhatsApp oder Youtube?

In der Startphase lief zumindest an unserer Schule der meiste Kontakt über E-Mail. Kurz nach Beginn der Schulschließung wurde uns eine Lernplattform zur Verfügung gestellt, die wir momentan aufbauen und zunehmend nutzen. Social Media und Facebook halte ich aus unterschiedlichen Gründen nicht für den Unterricht geeignet. Ich persönlich erstelle Videos für meine Klassen, die ich dann bei Youtube hochlade – allerdings so, dass nur mit einem Link direkt darauf zugegriffen werden kann. Die Videos werden nicht öffentlich angezeigt. Für meinen Chemie-Leistungskurs habe ich außerdem eine Telefonkonferenz angesetzt, um das weitere Vorgehen und die Aufgaben zu besprechen.

Wie hoch ist Ihr Aufwand für die jeweiligen Klassen, wann arbeiten Sie, und wie läuft das mit zwei kleinen Kindern im Homeoffice?

Den Aufwand kann ich noch nicht genau abschätzen, da der Fernunterricht ja erst wenige Tage läuft. Ich schreibe aber sehr viele E-Mails, gerade mit meinen Fünftklässlern, deren Klassenlehrer ich bin. Hinzu kommen Absprachen mit Kolleginnen und Kollegen, die Betreuung der Lernplattform und die Produktion von Lernvideos. Damit habe ich in den letzten Tagen eigentlich genauso viel Zeit am Schreibtisch verbracht wie zu Schulzeiten – allein die Präsenz in der Schule entfällt. Die Homeoffice-Situation ist für mich auch neu, aber nicht unangenehm. Genau wie die Schülerinnen und Schüler auch, kann ich mir jetzt aussuchen, wann und was ich arbeite. Zurzeit habe ich zwei Homeoffice-Slots: einen kürzeren um die Mittagszeit, wenn unser junger Sohn schläft. Hier reicht die Zeit meistens nur für E-Mails. Videos und langfristige Unterrichtsplanung erledige ich dann abends, wenn beide Kinder im Bett sind. Das entspricht aber auch ungefähr meinem Arbeitsablauf, wenn gerade kein Fernunterricht stattfindet.

Auch beim digitalen Unterricht gibt es feste Regeln. So verstehen die Schüler sofort, was Lehrer Hannes Steffen Henn von ihnen erwartet. Repro: Pilz

Unterrichten Sie nach Lehrplan?

Selbstverständlich.

Reichen Schüler auch Arbeiten ein, die dann benotet werden?

Benotet wurde in der kurzen Zeit noch nichts. Ich kann aber nachvollziehen, wer seine Aufgaben fristgerecht einreicht.

Welchen Effekt wollen Sie für Ihre Klassen mit dem Fernunterricht erzielen?

In dieser frühen Phase geht es mir vorrangig darum, eine Struktur zu schaffen, an die sich die Schülerinnen und Schüler gewöhnen sollen. Gerade bei meinen Fünftklässlern ist mir wichtig, dass sie die sozialen Kontakte pflegen. Ich denke, auch regelmäßige Abläufe sind wichtig. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern weiß ich genau, dass sie gut vernetzt sind und ihre Kontakte eigenständig pflegen. Hier möchte ich erreichen, dass wir einen Arbeitsrhythmus beibehalten – ich fordere also Selbstdisziplin, indem ich Fristen für Hausaufgaben stelle oder auch mal darauf hinweise, wenn Aufgaben noch nicht erledigt wurden. Mit meinem Chemie-Leistungskurs möchte ich auch im selben Tempo wie bisher weiterarbeiten.

Wie sind die Rückmeldungen der Schüler (oder auch seitens der Eltern ...)?

Ich habe sehr rührende Nachrichten von meinen Fünftklässlern zu meinen Lernvideos erhalten. Ich denke, dass es erst einmal wichtig ist, den Kontakt nicht zu verlieren. Mein erster Impuls war, der Klasse einige Seiten mit Hausaufgaben für die Zeit der Schulschließung zusammenzustellen. Dann habe ich mir aber gedacht, dass es doch sehr erschlagend wirken muss, wenn man sein E-Mail-Postfach öffnet und mit Aufgaben überhäuft wird. Also habe ich mich dafür entschieden, meine Schülerinnen und Schüler per Videobotschaft zu kontaktieren und kleinschrittig vorzugehen. Bisher mache ich damit sehr gute Erfahrungen. Der Leitspruch unserer Schule lautet "Miteinander lernen – miteinander leben"; wir legen viel Wert auf guten Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. Unsere Aufgabe ist jetzt, diesen Kontakt auch auf die räumliche Distanz zu halten.

Machen alle Lehrer Fernunterricht oder wie läuft das ab? Ist es den Lehrern überlassen, ob sie dieses Angebot machen oder gibt es Vorgaben?

An unserer Schule ist es momentan so geregelt, dass es nur Aufgaben in den Hauptfächern gibt. Für die Gewöhnungsphase finde ich das in Ordnung. Wie es weitergeht, kann momentan ja aber niemand absehen. Die Art und Weise des Fernunterrichts ist jedem Lehrer selbst überlassen, also ob auf klassische Art per E-Mail oder über andere Wege. Auch das ist nicht viel anders als sonst: Für Lehrer gilt die Methodenfreiheit, das bedeutet, man kann selbst entscheiden, welche Art und Weise der Stoffvermittlung für seine Schüler gerade angemessen ist.

Wenn Sie Online-Tutorials machen – wie und wo machen Sie das?

Ich halte mich gerne an das Pareto-Prinzip. Das besagt, dass 20 Prozent des Aufwands schon zu 80 Prozent des Ergebnisses führen. In der Schule ist ja auch nicht alles perfekt choreografiert, sondern geschieht in der Interaktion. So ähnlich handhabe ich es mit den Tutorials auch. Konkret bedeutet das, dass ich meine Tutorials mit einfachsten Mitteln produziere. Bei den Fünftklässlern setze ich mich einfach an den Schreibtisch und zeichne mit der Webcam ein Video auf. Davor mache ich mir Notizen, was ich sagen will, und klebe den Zettel an den Bildschirm – so sieht es aus, als würde ich die ganze Zeit in die Kamera schauen.

Wie machen Sie das?

An den passenden Stellen halte ich Zettel mit Stichwörtern hoch, die ich vorher vorbereitet habe. Ich rede, wie ich im Unterricht auch rede – mit allen Verhasplern, Ähms und anderen "Fehlern". Ich bilde mir ein, dass es so authentischer wirkt. Meine Videos bearbeite ich kaum nach. Bei den Tutorials für die Oberstufe läuft es ähnlich ab. Hier schreibe ich auf einem Tablet den Tafelanschrieb, den ich sonst auch aufschreiben würde. Ein einfaches Tool zeichnet den Bildschirm und meine Erklärungen dazu auf. Im Prinzip könnte ich mich also auch vor eine Tafel stellen und dabei filmen.