Edingen-Neckarhausen. (man) Gut drei Monate ist es her, dass die Gemeinde im Amselweg in Edingen einige Parkplätze in Kurzzeitparkplätze umgewandelt hat. "Was hat sich die Gemeinde denn dabei gedacht?", wollte nun ein Anwohner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wissen. Konkret geht es um die Parkplätze vor der Kindertagesstätte Martin Luther. "Wir wollen damit die Verkehrsproblematik rund um die Kita und die benachbarte Pestalozzischule entzerren", erklärte Bürgermeister Simon Michler. Die Kurzzeitparkplätze habe man absichtlich unmittelbarer vor der Kita eingerichtet, damit die Kinder nicht extra über die Straße laufen müssten.

"Bisher hat sich diese Lösung auch ganz gut bewährt", sagte Ordnungsamtsleiter Frank Kucs gestern gegenüber der RNZ. Allerdings sei von Anfang an geplant gewesen, die Zahl der zeitlich begrenzten Parkplätze wieder zu reduzieren. "Jetzt warten wir aber erst mal ab und sammeln weitere Rückmeldungen", sagte der Ordnungsamtsleiter. In zwei bis drei Monaten wolle man sich dem Thema dann wieder ausführlicher widmen.

Um Parkplätze ging es auch bei der Frage von Birgit Jänicke, Neu-Edingerin und Vorstandsmitglied der örtlichen Gruppe des Naturschutzbunds (Nabu). Sie hatte mitbekommen, dass die Gemeinde in der Platanenstraße sieben von neun Bäumen fällen und an deren Stelle Parkplätze errichten will. "Dabei sind die Bäume doch noch in gutem Zustand", wandte Jänicke ein. Wahrscheinlich ginge es der Verwaltung nur darum, dort Parkplätze zu schaffen. Bauamtsleiter Dominik Eberle nahm den Vorwurf zur Kenntnis. Er habe ein externes Gutachten so interpretiert, dass die Bäume nicht mehr standsicher seien. Gerne werfe er aber noch mal einen genaueren Blick auf die Analyse. "Wir werden das auf jeden Fall prüfen", versprach Michler.

Über parkende Autos ärgerte sich auch die dritte Fragestellerin an diesem Abend. Der Ort werde "massiv von Kleintransportern zugeparkt", die für andere Autofahrer die Sicht auf die Straße einschränkten, klagte sie. Das Problem ist bei der Gemeinde nicht unbekannt: "Darüber haben sich Anwohner schon mehrfach bei Bürgerforen beschwert", sagte Ordnungsamtsleiter Frank Kucs gestern auf Nachfrage der RNZ. Ihm seien allerdings die Hände gebunden. "Ich kann breiten Fahrzeugen ja nicht verbieten, die Straße zu nutzen." Das gleiche gelte übrigens für die großen Straßengeländewagen, mit denen Eltern oft vor Schulen und Kindergärten parkten.