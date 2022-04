Edingen-Neckarhausen. (krs) Haus- und Hofbauweise, keine Balkone und Erker, symmetrische Fassadengliederung und eine Mischung von trauf- und giebelständigen Gebäuden: Das ist typisch für Neckarhausen, erklärte Stadtplanerin Christine Bachtler vom Planungsbüro BBP in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Wichtig ist das, weil der Bereich Südliche Hauptstraße einen einheitlichen Bebauungsplan bekommen soll. Der soll verbunden werden mit einer modernisierten Gestaltungssatzung für diesen Bereich. Das Gremium beauftragte das Planungsbüro einstimmig, auf Basis der Präsentation in der Sitzung den Entwurf für Bebauungsplan und Gestaltungssatzung zu erstellen.

Aber was macht eigentlich das Neckarhäuser Ortsbild aus? Das lasse sich leichter mit einem Blick von außen sagen, meinte Bachtler. Die bestehende Gestaltungssatzung von 1984 sei nicht schlecht, war sie sich mit ihrem Kollegen Nico Lörsch einig, aber sie müsse angepasst werden an die heutige Zeit. Sie müsse auch Antworten auf schwierige Themen wie Nachhaltigkeit und Solartechnik liefern.

Bachtler zeigte ortsbildgerechte und ortsbildfremde Häuser im geplanten Geltungsbereich. Zum Neckar hin sei viel überformt worden. "Da ist schon alles Mögliche entstanden", sagte sie. Insgesamt sieht sie Sanierungsbedarf. Und damit diese Sanierungen auch dem Ortsbild entsprechen, sieht sie klar den Bedarf für eine Gestaltungssatzung. Die Vorgaben sollen sich ausgehend von der Hauptstraße zu den hinteren Bereichen, die nicht mehr so einsehbar sind, abschwächen.

Thomas Hoffmann (OGL) betonte, dass die Gestaltungssatzung mit dem Bebauungsplan verlinkt werden müsse, und er erklärte nach dem Vortrag, dass er sich eine Arbeitsgruppe zur Fortschreibung der Gestaltungssatzung vorstellen könne. Markus Schläfer (CDU) fand: "Auf eine Arbeitsgruppe mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an." Aber er habe volles Vertrauen in das Planungsbüro. Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FW) befürchtete, dass es immer wieder zu Diskussionen kommen werde, wenn die Satzung in den hinteren Bereichen weniger streng sei. Lörsch versicherte, den "korrekten Einwand" mitzunehmen. Tobias Hertel (SPD) fand, die Pläne des Büros seien "soweit unterstützenswert". Heike Dehoust (UBL-FDP/FW) und Einzelgemeinderat Ulf Wacker betonten, dass die Grünflächen in dem zu überplanenden Bereich nicht vergessen werden dürfen. "Die grüne Lunge dort muss erhalten bleiben", fand Dehoust. Wacker regte an, Fassadenbegrünung zu berücksichtigen.