Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Ein roter Opel Kadett aus dem Jahr 1987 wurde in der Nacht auf Sonntag in der Schloßstraße in Neckarhausen geklaut. Der Halter hatte das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HD-NE 569 H am Samstag gegen 17 Uhr in einer Parkbucht abgestellt, am Sonntag gegen 10 Uhr bemerkte er den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Die Fahndung nach dem Auto verlief bislang ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06203/93050 beim Polizeirevier in Ladenburg zu melden.