Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Nach wie vor gibt es zwei Ortsbauernverbände in Edingen und in Neckarhausen. Das hat pragmatische Gründe. Doch die Landwirte sprechen mit einer Stimme vor allem jetzt, da sie sich nicht zuletzt durch das Artenschutz-Volksbegehren "Rettet die Bienen" bedrängt und in ihrer Existenz bedroht fühlen.

"Wir legen seit Jahren Blühstreifen für Insekten an und haben vor kurzem dazu aufgerufen, Blühpatenschaften zu übernehmen - leider meldeten sich viel zu wenige. Wir machen immer mehr, aber am Ende des Tages ist es in der öffentlichen Wahrnehmung nie genug", sagt Georg Koch gestern Vormittag in Edingens Bahnhofstraße an einem der Grünen Kreuze auf der Gemarkung.

Hinter dem Mahnzeichen steckt eine Bewegung von "Bauer Willi", der sich deutschlandweit immer mehr Landwirte und Bauernverbände angeschlossen haben. Sie wollen aufmerksam machen auf die Sorgen der Landwirte, aber auch auf ihre Enttäuschung, wie sehr ihre Produktionsweise von Teilen der Gesellschaft infrage gestellt wird und wie wenig die Politik mit ihnen redet.

Es gehe ihnen nicht nur um das Volksbegehren, das unter anderem das Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten und den Ausbau der ökologischen Landwirtschaft um 50 Prozent bis 2035 fordert, meint Georg Koch.

Es seien viele Dinge in der Agrarpolitik, die Betriebsinhabern das Leben immer schwerer machten, meint Georg Koch. "Es heißt, dass wir Ackergifte auf die Felder kippen würden", schildert er. Doch die Düngeverordnung werde ständig überarbeitet. Um Pflanzenschutz ausbringen zu können, bedürfe es eines Sachkundenachweises. Den erhalte man erst nach einer abgeschlossenen landwirtschaftlichen Ausbildung. Nachweisen müsse man regelmäßige Fortbildungen. "Man muss doch mal den Begriff ‚Pflanzenschutz’ zerpflücken", meint Georg Schneider. Er bedeute nichts anderes, als dass die Landwirte ihre Pflanzen schützen würden. Ohne diesen Schutz gäbe es keine Erträge. Seit über zehn Jahren wende man biotechnische Maßnahmen an, kontrolliere erst auf Schädlinge, zähle und warte ab, ob man eingreifen müsse. "Wir wenden Pflanzenschutz so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig an", meint Jochen Krauß.

Der Ökolandwirt, fährt Georg Koch fort, mache nichts anderes. Teilweise seien die Wirkstoffe identisch, beim Ökobauern würden sie aus Chrysanthemen gewonnen, die aus Afrika stammen. "Wir haben das Gefühl, dass man konventionelle Landwirte und Bioland-Bauern gegeneinander ausspielt", sagt Georg Koch. Die Stimmung in der Gesellschaft betrübe die Landwirte. "Da wird eine gewisse polemische Rhetorik benutzt, die uns an den Pranger stellt." Das gehe sogar so weit, dass Vorverurteilungen die eigenen Kinder in der Schule in Misskredit bringen würden. Dabei würden die Landwirte den Klimawandel als erste ausbaden: "Wir wollen doch unsere Höfe, die wir oft seit Generationen bewirtschaften, an unsere Kinder weitergeben. Wir haben kein Interesse daran, unsere Böden auszubeuten", so Koch weiter.

Ob Öko oder konventionell, alle Landwirte müssten darauf achten, dass keine Beikräuter auf dem Feld wachsen, weil das den Ertrag schmälert. Heiner Jung weist darauf hin, dass sich professionelle Erwerbsimker kritisch zum Volksbegehren äußern würden. "Sie sagen, dass es ihnen nichts bringt." Sicher hätte die Intensivkultur Biene ihre Probleme. Unter anderem durch Raubmilben, die aus anderen Ländern eingeschleppt wurden. Auf der Internetseite "Rettet die Biene" werde klar zugegeben, dass die Honigbiene über Jahre hinweg überzüchtet und somit anfällig für Viren und Krankheiten geworden sei. Für das Artensterben gebe es viele Ursachen; den alleinigen Grund den 270.000 landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland zuzuschieben, sei falsch und unfair. "Seit Generationen machen wir es so, dass wir der Natur zurückgeben, was wir uns genommen haben", meint Heiner Jung.

Koch lenkt den Fokus auf die "Krefelder Studie", eine Langzeitstudie zum Insektensterben. "Wie kommt die denn zustande, wenn überwiegend in Schutzgebieten untersucht wird, wo gar kein Pflanzenschutz ausgebracht ist? Wie kann man am Ende schlussfolgern, dass am Verschwinden der Biomasse flugaktiver Insekten die Landwirte schuld sind?", fragt er. Das enttäusche ihn, passe aber ins Muster, wie man mit ihnen umgehe.

Die Landwirte fürchten, dass viele Menschen ihr Kreuz schnell unter das Volksbegehren setzen, obwohl sie nicht wüssten, was genau sie da unterschreiben. Daher wollen sie sprechen - mit einer Stimme.