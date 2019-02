Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Ihre Themen sind Natur- und Umweltschutz, saubere Luft und Wasser. Sie wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen und fürchten zugleich den Flächenfraß: Alles grüne Anliegen, die jetzt von den 24 Bewerbern der Offenen Grünen Liste (inklusive zweier Ersatzbewerber) zur Gemeinderatswahl am 26. Mai als Motivation für kommunalpolitisches Engagement betont wurden.

Derzeit ist die vor fünf Jahren gegründete Offene Grüne Liste (OGL) nach einigen Personalwechseln wieder mit vier Sitzen am Ratstisch vertreten. "Wir wünschen uns fünf Sitze plus x", erklärte Fraktionssprecher Thomas Hoffmann. Er sowie die beiden im Oktober nachgerückten Gemeinderäte Anne Heitz und Rolf Stahl treten wieder an.

Hintergrund Hintergrund Kandidaten 1.Anne Heitz (61), Fachkranken- schwester für Psychiatrie. 2.Thomas Hoffmann (68), Ministerialrat a.D. 3.Birgit Jänicke (54), Betriebswirtin. 4.Rolf Stahl (67), Ingenieur. 5.Jenny Elster (47), Referentin. 6.Walter Heilmann (69), Rentner. 7.Brigitte Häusle (73), Rentnerin. 8.Joachim Franz (39), [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Kandidaten 1.Anne Heitz (61), Fachkranken- schwester für Psychiatrie. 2.Thomas Hoffmann (68), Ministerialrat a.D. 3.Birgit Jänicke (54), Betriebswirtin. 4.Rolf Stahl (67), Ingenieur. 5.Jenny Elster (47), Referentin. 6.Walter Heilmann (69), Rentner. 7.Brigitte Häusle (73), Rentnerin. 8.Joachim Franz (39), Literaturwissenschaftler. 9.Julie Kiepe (38), Direktorin für Universitätsbeziehungen. 10.Ulf Wacker (57), Rechtsanwalt. 11.Johanna Hartmann (31), Einzelhandelskauffrau. 12.Lutz Rohrmann (65), Lektor/Autor. 13.Nadine Loew (39), Biologin. 14.Stefan Brendel (51), Betriebsleiter Elektro. 15.Ursula Gerke-Schmitt (77), Keramikerin. 16.Andreas Hein-Fischer (38), Ingenieur. 17.Elisabeth Grasberger (67), Rentnerin. 18.Richard Hoffmann (41), Rechtsanwalt. 19.Anne-Marie Meinck (68), Sozialpädagogin. 20.Frank Hartung (42), Kinderkrankenpfleger. 21.Wotan von Klass (39), IT-Abteilungsleiter. 22.Uta Berning-Nuber (64), Sozialarbeiterin. Ersatzkandidaten: Michael Meinck (71), Hochschullehrer i.R. Gerhard Seeliger (75), Rechtsanwalt. nip

Nicht mehr dabei sein wird Gerd Brecht. Das hatte der Älteste im Gremium auch an seinem 75. Geburtstag so geäußert. Im "äußersten Notfall" wäre er jedoch eingesprungen, wenn sich die Bewerberliste nicht hätte füllen lassen. Das galt dann offenbar schon als "Ja" zum Weitermachen, doch Brecht winkte ab: "Nach 35 Jahren als Gemeinderat, davon rund 20 als Fraktionssprecher, muss auch mal Schluss sein."

Der pensionierte Lehrer war zuvor bereits politisch aktiv gewesen - allerdings bei der SPD. Er war Chef der hiesigen Jusos und sogar im Kreisvorstand aktiv. "Früher rote Socke, heute grün", sagt Brecht gern über sich selbst. Mitglied bei den Grünen ist er aber nie geworden. Weil Bündnis 90/Die Grünen am Ort zahlenmäßig keine beeindruckende Größe sind, gründeten Hoffmann und Walter Heilmann die OGL, unter deren Dach Menschen mit "grünen Ideen aktiv werden", wie es bei der Gründung hieß.

Gerd Brecht tritt nicht mehr zur Wahl an. Foto: Pilz

Versammlungsleiter Thomas Hoffmann hieß in der DJK-Vereinsgaststätte neben 20 stimmberechtigten Mitgliedern weitere interessierte Gäste willkommen. "Ich bin stolz auf dieses breite Spektrum an Kandidaten", sagte er am Ende des Wahlvorgangs, bei dem geheim über die Liste abgestimmt wurde. Das Ergebnis im Detail: Es gab 20 Stimmzettel mit 24 Ja-Stimmen und einen Zettel mit fünf Enthaltungen. "Ein klares Ergebnis", sagte Hoffmann.

Da eigentlich Blockwahl zur gesamten Liste vereinbart war, hätte man den Stimmzettel mit den Enthaltungen auch als ungültig werten können. Dann hätte man von 480 Ja-Stimmen ausgehen können. Die OGL nahm das Wahlergebnis mit 499 Ja-Stimmen auf, weil die Zettel rein formal die Möglichkeit des "differenzierten Ankreuzens" eröffnet hatten. Anne Heitz hatte eingangs erklärt, sie fürchte in Edingen-Neckarhausen immer mehr Neubaugebiete, und dass der Ort zur "Schlafgemeinde" zwischen den Städten werde.

Das Thema "Wohnraum" treibt auch Birgit Jänicke um. Das Vorstandsmitglied im Nabu Edingen-Neckarhausen sprach vom "dramatischen Artenrückgang" und davon, dass man der Flächenversiegelung "neue Formen von Wohnen" entgegensetzen müsse. "Wir müssen moderne Ideen aufgreifen", betonte sie. Jenny Elster erklärte, sie wohne in Neu-Edingen, wo es viel Verkehr und wenig Spielplätze gebe. Dagegen wolle sie etwas tun.

Viele der Kandidaten engagieren sich unter anderem bei der Lokalen Agenda, im Naturschutzbund (Nabu) und bei den Ökostromern oder entwickelten über die Bürgerinitiative "Rettet das Mittelgewann" Interesse für die kommunalpolitische Arbeit.