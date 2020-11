Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es ist eine Baustelle mit Anlauf, doch in den vergangenen acht Wochen hat sich im Gemeindepark in Edingen bei der Errichtung der neuen Kita "Neckar-Krotten" richtig viel getan. Die Kubatur ist eingehaust, wobei die Fassadenelemente aus Holz noch fehlen und das zu begrünende Dach ist gedeckt. Und der Innenausbau ist in vollem Gange. "Wir sind momentan super im Plan, alle Gewerke sind vergeben", sagt Bauamtsmitarbeiterin Patricia Hauck. Die aktuellen Gewerke kommen vom Ort oder aus der Umgebung. Manche der Holzwände sind schon mit Aufklebern versehen, was bedeutet, dass sie fix und fertig sind und sorgsam zu behandeln sind.

Um den Estrich auftragen zu können, laufen in dieser Woche vorbereitende Arbeiten. "Vor Weihnachten wird der Estrich fließen", meint Hauck zufrieden. Trotz Corona sei alles gut gelaufen, wobei eine Montagefirma wegen eines Krankheitsfalls erst später loslegen konnte. "Wir hoffen, dass wir bis Sommer 2021 fertig sind; Juni wäre wünschenswert", meint die Architektin weiter. Im Juli und August könnte die Einrichtung dann bestückt werden und der Umzug der fünf Gruppen aus ihrem Provisorium an der Pestalozzi-Schule über die Bühne gehen.

Foto: Pilz

Die neue evangelische Kita im Gemeindepark ist für sechs Gruppen und rund 100 Kinder ausgerichtet, davon vier für über Dreijährige und zwei für Kleinkinder. Das ist eine Gruppe mehr als vorher, doch ist der Bedarf nach Kindergartenplätzen in der Gemeinde damit noch nicht gedeckt. Wenn die Wohngebiete Neckarhausen-Nord und Bäko-Wiese noch dazu kommen, muss die Kommune nachlegen. Die von Florian und Alexander Jakel geplante Kita in Neckarhausens Hauptstraße für 30 Kinder über drei Jahren reicht da alleine noch nicht aus. Fraglos lässt sich die Gemeinde die Kinderbetreuung auch etwas kosten: War der Martin-Luther-Neubau in Edingen für drei Millionen Euro, errichtet vom Kaiserslautener Planbüro Hort + Hensel, noch vergleichsweise "günstig", liegt die Kostenschätzung für die "Neckar-Krotten" bei rund 5,5 Millionen Euro. Den von CDU und SPD forcierten Architektenwettbewerb gewannen 2017 die Stuttgarter MGF Architekten. Ihr Siegerentwurf schmiegt sich eingeschossig um den vorhandenen Baumbestand, der indes nicht in voller Zahl erhalten werden konnte.

Einige Bäume seien krank gewesen und hätten gefällt werden müssen, sagt Patricia Hauck. Doch dort, wo Lücken entstanden, werde nachgepflanzt, sodass der ursprüngliche Entwurf wieder zur Geltung komme und sich in die Landschaft einfüge. "In ein paar Jahren, wenn alles größer gewachsen ist, wird es cool aussehen", meint Hauck. Tatsächlich wirkt der Bau nach allen Anlaufschwierigkeiten und knapper Mehrheiten im Gemeinderat heute versöhnlich – ihr siebenjähriger Sohn bereue beim Anblick der "Neckar-Krotten", dass er bereits zur Schule gehe, lacht Patricia Hauck.

Besonders ist die Symmetrie der fünf Kuben, die von oben aussehen wie ein Schlüsselbart. Jedes der fünf durch einen Hauptflur verbundenen kleinen Häuser hat einen eigenen Hof mit Terrasse. Der Hauptraum, wo das selbstgekochte Essen serviert werden wird, ist abtrennbar und im Prinzip multifunktional nutzbar.

"Die Raumgeometrie, das Flucht- und Spielkonzept sind in jedem Cluster gleich", erklärt MGF-Architekt Jan Kliebe. Patricia Hauck verweist auf die Akustik – tatsächlich hallt hier nichts nach, angenehm für den künftigen Betrieb.

Der eingeschossige Holzbau hat eine Innenfläche von 1150 Quadratmetern, die Bruttogeschossfläche beträgt 1300 Quadratmeter. Für Kinder besonders schön, wenn der Sommer kommt: Es wird einen Wasserspielplatz geben.