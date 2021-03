Edingen-Neckarhausen. (pri/mare) Bei einem Brand auf einer Terrasse in Edingen-Neckarhause, sind am Sonntagvormittag zwei Personen durch eine Rauchgasvergiftung verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten gegen 11 Uhr verschiedene Gegenstände auf der Terrasse eines Wohnhauses im Kelterweg aus bisher unbekannten in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte ein Nachbar erste Löschmaßnahmen eingeleitet und somit nach Einschätzung der Feuerwehr einen größeren Brand verhindert.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der helfende Nachbar sowie eine Bewohnerin vom Haus wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Über die Höhe des entstanden Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.