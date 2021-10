Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Mit unserem Garten wollen wir ein Zeichen gegen den erschreckenden Artenschwund und ein Beispiel für Naturvielfalt in kompakter Form setzen", erklären Birgit Jänicke und Heike Vetter beim Besuch der RNZ im "Tiergarten" der örtlichen Nabu-Gruppe. Die beiden haben die Gartengestaltung mit Unterstützung einiger Helfer buchstäblich in die Hand genommen. Auf einer Fläche von tausend Quadratmetern wurden verschiedene Habitate angelegt und damit unterschiedliche Nist- und Lebensräume für Insekten, Amphibien, Reptilien und Vögel geschaffen.

"Wir sind gerade bei der Uferumgestaltung am Teich", erklärte Heike Vetter und fügte an: "Um den Teich herum haben wir das Erdreich ,ausmagern’ müssen, damit die Blühpflanzen besser gedeihen können." Der Boden sei auf dem Garten-Gelände und dessen Umgebung besonders nährstoffreich. "Ausmagern" bedeutet, die Erde mit Sand zu vermischen. "Wir konnten den restlichen Sand von einer Baustelle beziehen, das war eine gute Sache", erläutert Birgit Jänicke.

Nachdem die Ladung angeliefert worden war, karrten die beiden Gartenfreundinnen die sandhaltige Fracht auch gleich an Ort und Stelle. Rund 20 Schubkarren wurden voll beladen und verarbeitet. "Wir haben geschafft, bis der Reifen am Karren platzte", sagt Vetter und lacht. Robert Bannert hatte sich nicht nur des Radschadens angenommen, sondern die Frauen auch noch mit einer selbst gebackenen Engadiner Nusstorte überrascht. "Die Walnüsse stammen hier aus dem Garten, Roberts Backkunst ist die wohl schmackhafteste Art der Verarbeitung", erzählt Jänicke, bevor es zurückgeht zur weiteren Ufer-Umgestaltung an den Teich.

"Es ist wichtig, eine strukturreiche Bepflanzung anzulegen, auf diese Weise steigt auch die Artenvielfalt", wissen die beiden Frauen. Damit kommen sie ihrem Ziel, "eine kleine Arche" für alles, was "brummt und summt", zu schaffen, näher. Zwar hat sich der Sommer inzwischen endgültig verabschiedet, aber Herbstzeit bedeutet auch Pflanzzeit für Blumenzwiebeln. "Schauen Sie, wir sind gerade dabei, die kleinen Pflanzbeete vor der Gartenhütte mit Frühlingsblühern zu bestücken", lässt Heike Vetter wissen und ergänzt: "Das ist jetzt ganz wichtig, sie dienen zur Versorgung der ersten Insekten im Frühjahr."

Wilde Tulpen, Traubenhyazinthen, Narzissen, Schneeglöckchen und Zierlauch vergraben die beiden Gärtnerinnen in der Erde. Dabei müssen sie auf manche Zwiebelchen gut aufpassen, sie sind nämlich bei Mäusen besonders beliebt. Und da wuselte es tatsächlich zwischen den Steineinfassungen. Eine Feldmaus wagt sich kurz aus ihrer Deckung und verschwindet gleich wieder. "Damit das Ganze nicht aus dem Gleichgewicht gerät, hat unser Mitglied Jürgen Schnepf eine Ansitzstange für Mäusebussarde installiert", sagt Jänicke. Das einzige Problem: Der Bussard scheint seinen frischen Jagd-Hochsitz bislang noch nicht entdeckt zu haben.

"Nächste Woche werden wir noch einmal Gras sensen", kündigt das Duo schon einmal an. Sensen sei nämlich besser als das Gras zu mähen. Auf diese Weise bleibe das Schnittgut länger, sodass man es besser zu Heuhaufen aufrichten könne. Mit dem Bewuchs im Garten steige auch die Spendenbereitschaft, erzählen Vetter und Jänicke. "Wir haben von der Firma KLG eine Spende über 1500 Euro erhalten, die wir im kommenden Jahr in ein Sumpfbeet investieren wollen", informiert Jänicke.

Seit 2019 der Teich angelegt wurde, sei im Garten trotz Corona-Pandemie "extrem viel passiert", um Naturvielfalt in eine alte Kulturlandschaft zu integrieren. Deshalb seien auch Besucher immer wieder gern gesehen, die sich bei kleinen Führungen von den Naturgarten-Ideen inspirieren ließen. Damit aber nicht genug, die Nabu-Ortsgruppe könne sich in Zukunft auch kulturelle Veranstaltungen im Garten vorstellen. "Für Lesungen und kleine Konzerte wäre unser Garten ideal", konstatiert Jänicke. Und sie verrät: "VHS-Chef Hermann Ungerer war schon einmal hier, um die Lage zu erkunden."