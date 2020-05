Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Gemeinderat beriet über den Erlass der Kindergarten-, Hort- und Kernzeitbetreuungsgebühren für die Monate April und Mai. Hier gehe es um Leistungen, die Gemeinde und freie Träger derzeit nicht erbringen könnten, sagte Michael Bangert (SPD). Daher könne man dafür schlecht Gebühren erheben, erklärte der Rechtsanwalt. Wie viel der Gemeinde dadurch insgesamt fehlt, habe man noch nicht "spitz auf Knopf" ausgerechnet, sagte Hauptamtsleiterin Elke Hugo. Man gehe von rund 110.000 Euro pro Monat an Kindergartengebühren aus, abzüglich der Notbetreuung, für die bezahlt werden müsse. Der Landeszuschuss in Höhe von 131.000 Euro sei unter anderem an die Kinderbetreuung "Vogelnest" weitergereicht worden, da der Verein von Elternbeiträgen lebe und in wirtschaftliche Not geraten wäre. Mit den freien Trägern gebe es einen anderen, nicht vergleichbaren Abrechnungsmodus.

Edgar Wunder (Linke) meinte, es sei "selbstverständlich", dass der Gebührenerlass so bleiben müsse, bis die Kinder wieder in die Betreuung gehen könnten. Das sei als Signal nach "außen" wichtig. "Wir müssen den Eltern eine Perspektive geben, Familien sind derzeit doppelt belastet", meinte seine Fraktionskollegin Marion Miltz-Salvidis. Im Vergleich zu anderen Haushaltszahlen sei dies eine geringe Summe. Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) hätte vorab gerne gewusst, was "unterm Strich" an Beträgen stehe, doch ließ sich seine Fraktion am Ende überzeugen, dass kein Träger den Gemeinderat "über den Tisch ziehe", wie Markus Schläfer (CDU) formulierte. Anne Heitz (Offene Grüne Liste) fand Vertrauen in dieser Sache wichtig. Richtig sei es, dass die Gemeinde Eltern entlaste. Michler meinte, man werde auch Juni und Juli so verfahren und dann mit dem Thema wieder in den Gemeinderat gehen.

Die erstmals wieder öffentliche Sitzung des Gemeinderats begann in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen mit einer Gedenkminute für zwei geschätzte Lokalpolitiker, deren Wirken Spuren in der Kommune hinterlassen hat.

Bürgermeister Simon Michler erinnerte an CDU-Fraktionssprecher Bernd Grabinger, einen "liebenswerten und vorbildlichen Mitmenschen", der im März im Alter von 67 Jahren verstarb, sowie an FDP-Altgemeinderätin, frühere Kreisrätin, Landtagsabgeordnete und überzeugte Europäerin Lieselotte Schweikert, die kürzlich überraschend im Alter von 82 Jahren starb. Beiden widmete Michler persönliche Worte und kündigte eine Gedenkfeier für sie an, sobald dies im würdigen Rahmen ohne Einschränkungen wieder möglich sei. Er hieß zudem Lukas Schöfer als Nachfolger in der CDU erneut willkommen; Schöfer gehörte dem Gremium bis zur Kommunalwahl 2019 an und wurde vor wenigen Wochen im kleinen Rahmen vereidigt. Neuer Fraktionssprecher ist Markus Schläfer.