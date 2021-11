Der Melanchthon-Kindergarten in der Anna-Bender-Straße ist sanierungsbedürftig. Nachdem die Kita „Neckar-Krotten“ nun aus den Holzmodulen in das neue Gebäude im Gemeindepark gezogen ist, kommt nun der Melanchthon-Kindergarten in die Modulanlage. Foto: Kraus-Vierling

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im Oktober hatte die Verwaltung aufgrund damals hoher Corona-Fallzahlen von rund 100 Betroffenen die geplante Gemeinderatssitzung verschoben. Mit leicht modifizierter Tagesordnung wurde sie nun nachgeholt; wiederum in der Eduard-Schläfer-Halle. Derzeit habe man rund 20 bis 30 aktive Corona-Fälle, informierte Bürgermeister Simon Michler eingangs. Das sei nicht wenig, und er hoffe, dass die kommenden Gemeinderatssitzungen wie geplant stattfinden könnten.

Das Gremium startete mit der Frage nach der künftigen Nutzung der Modulanlage für die Kita "Neckar-Krotten", nachdem diese nun kürzlich mit leichter Verspätung in ihr neues Domizil im Gemeindepark umgezogen ist. In diesem Kontext teilte der Bürgermeister mit, dass die evangelische Kirchengemeinde Edingen als Träger sich eine Eröffnungsfeier für den 26. November gewünscht habe – allerdings ohne Beteiligung der Öffentlichkeit.

Die von der politischen Gemeinde erworbenen Holzmodule stehen auf dem Außengelände der Pestalozzi-Schule derzeit leer. "Wir haben ja im Mai bereits überlegt, was wir damit tun können", erinnerte Michler. Ursprünglich war daran gedacht, teilweise die Grundschule darin unterzubringen, wenn im kommenden Jahr der zweite Bauabschnitt der Sanierung beginnt. Allerdings war klar, dass die Umrüstung von Klein- auf Grundschulkinder wohl mit einigen Kosten verbunden sein wird.

Doch dieser Plan ist nun sowieso hinfällig, weil der Gemeinderat einstimmig beschloss, den ebenfalls sanierungsbedürftigen evangelischen Melanchthon-Kindergarten aus der Anna-Bender-Straße in die früheren "Neckar-Krotten"-Module umzusiedeln. Dabei ergibt sich die Möglichkeit, von drei auf fünf Gruppen aufzustocken. Der Bedarf sei da, erklärte Hauptamtsleiterin Elke Hugo. Aktuell bestehe Nachfrage nach je einer Kindergarten- und einer Kleinkindgruppe. Ihre Zahlen seien nun noch belastbarer als vor einigen Monaten, sagte Hugo. Und sie stagnierten heute auf diesem hohen Niveau. "Aber Neubaugebiete, Zuzüge, neue Flüchtlinge – das alles wirkt sich aus."

Die Umsiedlungspläne seien mit der Kirchengemeinde als Träger, dem geschäftsführenden Verwaltungs- und Serviceamt, Erziehern und Elternvertretern eng abgestimmt, teilte Michler mit. Alle seien sich einig, dass die Module im Vergleich zum jetzigen Standard im Kindergarten eine Verbesserung darstellen würden. Die Kirchengemeinde sei bereit, die Trägerschaft für den erweiterten Kindergarten zu übernehmen, falls die Finanzierung zusätzlicher Gruppen ebenfalls zu 100 Prozent durch die politische Gemeinde erfolge. Eine Teilung des Kindergartens an zwei Standorten, beispielsweise Kindergarten in den Modulen und Kleinkindbetreuung in der Anna-Bender-Straße, sei vom Träger nicht gewünscht, sagte Hugo auf Nachfrage seitens der UBL-FDP/FWV. Die stellvertretende Bauamtsleiterin Patricia Hauck erklärte, dass im Melanchthon-Kindergarten in den Gruppenräumen selbst nichts saniert worden sei. Allerdings habe man den Keller trockenlegen und somit Grundleitungen erneuern müssen sowie in diesem Zusammenhang den Hof.

Bauamtsleiter Dominik Eberle beantwortete die Frage von Thomas Hoffmann (OGL), wo während der Umbauphase der Schule Kollegium und Schüler unterkommen: Es sei geplant, die leer stehende Hausmeisterwohnung zu nutzen. "Wir können das Modulprogramm eindampfen", sagte er.

Der Gemeinderat stimmte Kosten in Höhe von 140.000 Euro zu, die durch den Umzug des Melanchthon-Kindergartens entstehen. Unter anderem muss in Schönheitsreparaturen, eine Garage und die Küche investiert werden. "Es ist eine gute Lösung – und gut, wie alle Beteiligten mitgehen", sagte Markus Schläfer (CDU). Das sahen die anderen Fraktionen ähnlich bis genauso. "Wir müssen aber bald entscheiden, wie das Haus in der Anna-Bender-Straße genutzt werden kann", forderte Walter Heilmann (OGL). Er wünsche sich seinen Erhalt als architektonischen Akzent und traditionelle Veranstaltungshalle.