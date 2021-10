Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Im vergangenen Jahr wäre der Gebrauchsgrafiker und Künstler Karl Bertsch 125 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hatten die Aktiven der IG Gemeindemuseum eine Ausstellung kuratiert, doch dann kam die Pandemie. Jetzt startet die Ausstellung, wenn auch mit coronabedingter Verspätung.

Zu sehen ist die Schau "Grafik und Design, Karl Bertsch (1895 bis 1974)" im Schloss Neckarhausen nach der Vernissage am Freitag, 15. Oktober, immer sonntags von 11 bis 17 Uhr, und das bis zum 12. Dezember. Der Eintritt ist frei, es gilt die 3 G-Regel. Neben Karl Bertschs umfangreichem Grafikwerk werden Designikonen, sprich, Bauhausobjekte, Möbel, Keramiken und alltägliche Gebrauchsgegenstände namhafter Entwerfer präsentiert.

Karl Bertsch wurde 1895 im österreichischen Gmunden geboren, zog mit den Eltern jedoch bereits als Kind zurück nach Deutschland, wo der Vater herstammte. In Stuttgart besuchte er die Realschule, absolvierte eine Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker und fand 1923 in Mannheim bei Paul Landmanns Grafischen Anstalten Arbeit. Dort begann sein "großes Werk", wie Kunsthistorikerin Elke Kurtzer jetzt beim Pressetermin mit Bürgermeister Simon Michler, Ingeborg Bertsch, Irene Daners, und Margot Friedrich von der IG Museum anmerkte. 1925 gestaltete er das Plakat zur Ausstellung "Die neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle: Kurtzer schildert, dass sich nun das französische Kunst- und Kulturzentrum Centre George-Pompidou nach dem Plakat und den Abbildungsrechten erkundigt habe. "50 Jahre lang ist nichts passiert, jetzt nimmt sein Werk wieder Fahrt auf."

Tatsächlich war Bertsch zu Lebzeiten ein renommierter, fleißiger, fantasievoller und gesellschaftskritischer Künstler, wovon unzählige Plakate, Reklamegrafiken, Karikaturen, Federzeichnungen der Zwischenkriegszeit und des Dritten Reichs sowie symbolistische Lithografien zeugen. Nach seinem Tod geriet Bertsch in Vergessenheit, doch nun erinnert sich die Kunstszene wieder an sein großes Werk.

"Es ist eine Ausstellung, für die man sich Zeit nehmen muss", findet Margot Friedrich. Irene Daners ergänzt, man könne auch gerne mehrfach vorbeikommen. "Sie haben schon so viele tolle Ausstellungen organisiert – danke für Ihr Engagement", lobte Bürgermeister Michler die Veranstalter.

Zustande kam das aktuelle Projekt der IG Gemeindemuseum durch die Ausstellung "100 Jahre Waffenstillstand" im Jahr 2018. Ingeborg Bertsch meinte damals, die Kolleginnen sollten sich doch einmal die Bilder ihres Schwiegervaters Karl Bertsch anschauen – etliche aus der Zeit des Ersten Weltkriegs seien thematisch passend. "Ich habe mir dann das ganze Werk angesehen und gemerkt, wie riesig es ist", schildert die Kunsthistorikerin Kurtzer.

Dabei ging einiges davon verloren, als Mannheim im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde. Was an Bildmaterial verblieben ist, lässt ahnen, wie schaffensfroh und kreativ Karl Bertsch gewesen sein muss. Und wie detailverliebt er Szenen zeichnerisch darstellte. Bertsch veröffentliche auch im "Simplicissimus", der satirischen Wochenzeitschrift (1886 bis 1944). Außerdem illustrierte er ein kleines kritisches Buch mit dem Titel "Hitlerei", und er soll darüber hinaus das Logo der Rhein-Neckar-Zeitung entworfen haben, meint Bertsch: Zwei Löwen, die eine Weltkugel halten. Der Zweite Weltkrieg hinterließ jedoch Spuren in Bertschs künstlerischem Schaffen: Seine Bilder wurden vermehrt dunkel, fast düster, und schmerzerfüllt.

Kurtzers Kontakte ermöglichen eine Premiere bei dieser Schau der IG Gemeindemuseum: Erstmals wird ein Buch zur Ausstellung erscheinen, möglichst rechtzeitig zur Vernissage am 15. Oktober. Kunsthistoriker Christmut Präger wird dazu einen Text zu "Grafik und Design, Karl Bertsch (1895 bis 1974)" verfassen.