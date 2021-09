Felix Albrecht und Judith Stein in ihrem „Edinger Garten“ am Wasserturm der Doppelgemeinde. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es ist ein idyllisches Fleckchen Erde, das sich Judith Stein und Felix Albrecht für ihr Projekt "Edinger Garten", kurz "EDGA", ausgesucht haben. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen Edingen-Neckarhausens Wahrzeichen, der Wasserturm, und das hübsche Haus des Wassermeisters. Das Paar hat hier eine Fläche von 600 Quadratmetern von der Gemeinde gepachtet und auf insgesamt 350 Quadratmetern Beete angelegt.

"Wir sind 2020 über eine Bekannte zum Prinzip des ‚Market-Gardening‘ gekommen", erzählt Judith Stein. Die 30-Jährige arbeitet im Marketingbereich, der 28-jährige Felix Albrecht ist Maurer und besucht gerade die Meisterschule. Beide wohnen nach Stationen in Edingen und Seckenheim inzwischen in Mannheim, verbringen aber viel Zeit in ihrem Garten im Stangenweg. "Market-Gardening" bedeutet, dass hier Gemüseanbau in etwas größerem Umfang betrieben wird. So, dass es für Gemüsekisten für 25 feste Abonnenten reicht. "Die Reste gehen über den Gartenzaun weg", schildert Judith Stein.

Was das Gärtnern angeht, so sei Edingen-Neckarhausen gut aufgestellt, findet sie und nennt Mikrolandwirtschaft, Freizeitfarmer und auch Georg und Silke Koch vom "Junkershof". Man kennt sich mittlerweile untereinander, tauscht sich aus und setzt sich nach getaner Arbeit zusammen. Ein großer Grill, eine Holzplattform, Tisch und Stühle stehen für entsprechende Einladungen.

Hintergrund Es wird kräftig gegärtnert in Edingen-Neckarhausen. Zu den klassischen Kleingartenanlagen und Traditionsvereinen gesellten sich in den vergangenen Jahren neue Projekte: Der Nabu legte einen Schaugarten an, Mikrolandwirtschaft und Freizeitfarmer etablierten sich. Mit Letztgenannten pflegt der "Junkershof" von Silke und Georg Koch inzwischen eine Kooperation. An der Wohnanlage am Nussbaum entstand ein Gemeinschaftsgarten, in Neckarhausen ein Allmende-Garten. Der Obst- und Gartenbauverein kümmert sich um die Paten-Obstbäume an der Mannheimer Straße. Und am Wasserturm bestückt ein junges Paar Gemüsekisten aus eigenem Anbau für Abonnenten. Die RNZ stellt die einzelnen Projekte ab sofort in loser Reihenfolge vor. (nip)

Was 2019 aus kleinen Anfängen durch das Mithelfen bei Bekannten begann, entwickelte sich zur großen Leidenschaft bei Stein. "Ich hatte Zeit und fing an, Gemüse anzubauen." Bevor sie "Market-Gardening" kennenlernten, war nicht ganz klar, ob Albrechts Vorliebe für den Anbau von Chilisorten nicht die Richtung vorgeben würde. Aber das andere Konzept klang spannend. Das Paar begann mit der Planung, bereitete die Beete vor, kaufte Pflanzen und machte Werbung. Ende April 2020 setzten beide die ersten Pflanzen und konnten Mitte Juni die erste Gemüsekiste packen. Die Abonnenten sehen auf dem immer aktuellen Produktionsplan, was in der jeweiligen Woche geerntet wird. "Wir suchen aus, was angebaut wird, und die Abonnenten dürfen wählen, was sie möchten", sagt Judith Stein. Das Modell gebe Sicherheit und decke die laufenden Kosten.

"Wir versuchen, Vielfalt reinzubringen", sagt Felix Albrecht. Von Auberginen bis Zucchini ist alles dabei, auch Raritäten wie Pak-Choi, Mangold, Sauerampfer, Rucola oder Fenchel. Und eben auch feurige Chilis, Albrechts große Spezialität. "Für Liebhaber", sagt er lächelnd. Dazu gibt es jede Woche frische Kräuter wie Petersilie, Salbei, Oregano und sogar Koriander. Das Modell geht mit viel Kommunikation einher. "Die Abonnenten sagen uns, was sie brauchen und wir geben Tipps, was man mit dem Gemüse machen kann", sagt Judith Stein. "Felix ist ein leidenschaftlicher Koch", ergänzt sie.

Die Wertschätzung ihrer Gemüsekisten-Abonnenten sei groß: "Wenn man weiß, wo etwas herkommt, und dass es Arbeit macht", sagt sie. Die Corona-Pandemie hat die regionale Direktvermarktung beflügelt, und Gärtnern ist gerade bei den Jüngeren noch beliebter geworden. Für Stein und Albrecht ist der Gedanke der Nachhaltigkeit wesentlich. "Wir versuchen, alles zu verbrauchen, und schauen nach Kooperationen mit Gastronomen und dem Rettermarkt in Mannheim, um der Verschwendung vorzubeugen." So seien sie auch auf der Suche nach einem Koch, der ihr Gemüse zu saisonalen und regionalen Tagesessen verarbeitet. "Und wir bauen Bio an", sagen sie. Eine Zertifizierung bräuchten sie nicht, ihr Fokus liege auf hochwertigem Gemüse, er Regionalität und Transparenz. "Jeder kann sich bei uns umschauen und mitgärtnern", sagt Albrecht. Jeden letzten Samstag im Monat ist Mitmachtag: Zwei, drei Stunden lang laufen verschiedene Arbeitseinsätze für die Helfer, danach wird zusammen gegessen. "Wir hatten auch schon einen Kindernachmittag, das hat viel Freude gemacht", erzählt Stein. Soweit es geht, orientieren sie sich am Prinzip der "Permakultur", das die natürlichen Kreisläufe und Ökosysteme in der Natur aufgreift. Im "EDGA" hat das Paar alle vorhandenen Bäume stehenlassen und in die Beete integriert. Es ist ein Ort, um zu verweilen. Eine kleine Siedlung, in der sich Bauwagen, Komposttoilette Geräteschuppen, Terrasse und das im Werden befindliche Kühlhaus, das über Solarzellen betrieben werden soll, harmonisch einfügen.

Info: Mehr Informationen zum Projekt und zum Mitmachen gibt es auf der Website: www.edga.bio.