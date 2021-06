Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Seine Blütezeit, als das "Gasthaus zum Ochsen" fürs feierwütige und tanzbegeisterte Volk noch Edingens wichtigste Anlaufstelle war, ist lang vorbei. Und auch als Gaststätte hat das Gehöft bald ausgedient: Aus dem Anwesen erwächst Wohnraum, der Bedarf hierfür ist nicht nur in der Doppelgemeinde fraglos vorhanden.

Im Gespräch mit der RNZ erläutert Architekt Gerald Eberhard seine Pläne, die er gemeinsam mit Jeremy King, einem Kollegen aus Rom, entworfen hat. Eberhard sagt, es gab vorab verschiedene Überlegungen – auch im Gespräch mit den jungen Wirten, die dort vor einigen Monaten gute Küche aus Omas Zeiten etabliert haben.

"Gastronomie letztlich außen vorgelassen"

"Letztlich haben wir die Gastronomie aber außen vorgelassen", meint er. Um Umsatz zu generieren, müsse sie größer sein, doch großflächig stehe wiederum konträr zu den Interessen der künftigen Bewohner.

Den früheren Pächter, Betreiber eines Partyservices, habe man, nicht zuletzt coronabedingt, früher aus dem Vertrag entlassen. Nicht zum Schaden der Nachbarn, die nie ganz glücklich mit dem Lärmpegel waren. In enger Abstimmung mit Bauamtsleiter Dominik Eberle, schildert Eberhard, habe man die Umnutzung des Altbestandes und den neckarseitigen Neubau seit einem Jahr geplant.

Um Umsatz zu generieren, müsste die Gastronomie des „Gasthauses zum Ochsen“ größer werden, doch großflächig stehe konträr zu den Interessen der künftigen Bewohner, sagt der Architekt. Daher sollen auf dem Areal zwölf Wohnungen entstehen. Foto: Pilz/Plan: Eberhard-King

Möglich aber, dass auch gegen das neue Projekt einer Wohnnutzung seitens der Angrenzer noch Einsprüche zu erwarten sind. Nicht zuletzt ist Eberhard gespannt, ob das Landesdenkmalamt positiv einlenken wird. "Eigentlich wollte ich Denkmal gar nicht mehr machen", meint er. Dabei hat er Erfahrung: In Seckenheim tragen unter anderem der "Atelierhof 113" und in Edingen der "Sonnenhof" seine Handschrift.

Und auch das Gehöft "Gasthaus zum Ochsen" ist denkmalgeschützt. Es besteht aus einem zweigeschossigen traufständigen Hauptgebäude aus dem Jahr 1869. Die rückwärtigen Anbauten sind in den Gemarkungsplänen von 1874 bis 1889 verzeichnet. Eberhard und King wollen das Vorderhaus und das Nebengebäude sanieren und insgesamt zwölf Wohnungen in einer Größe von 45 bis 140 Quadratmeter errichten.

Durch den Ausbau der Dachgeschosse entstehen Einzelgauben; im rückwärtigen Bereich des Grundstücks ist ein Wohngebäude im Scheunencharakter in vorgeschriebener Grenzbauweise geplant. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses stimmten dessen Mitglieder dem Bauantrag einmütig zu. Insbesondere die geplante Tiefgarage fiel positiv auf. Sie tritt optisch nicht sonderlich in Erscheinung, da das darüberliegende Gelände begrünt wird, entlastet aber die angespannte Parksituation in der hoch frequentierten Hauptstraße. Sie ist zudem mehr, als Eberhard und King eigentlich leisten müssten. "Im Bestand müssten wir keine Stellplätze nachweisen, lediglich drei für den Neubau", erklärt der Architekt. Er sei froh, dass der Antrag einstimmig den TA passiert habe. Eberhard hofft, hinter das Planprüfverfahren 2021 noch einen Punkt setzen zu können, um 2022, bestenfalls noch Ende dieses Jahres, in die bauliche Umsetzung gehen zu können.

Insgesamt bietet das Anwesen nach Fertigstellung rund 1200 Quadratmeter Wohnfläche und zum Neckar hin einen Gemeinschaftsgarten. Die Grundgedanken einer Gemeinschaft seien ihm wichtig, betont der Architekt. Reizvoll ist auch, dass die Sicht auf Neckar und Odenwald auch fürs Haupthaus bestehen bleiben wird – Anfragen nach einer der Eigentumswohnungen gebe es bereits viele. Durch die Sonderabschreibungen im Bestand sind die Wohnungen auch steuerrechtlich attraktiv. Insgesamt bleibt das Bauvorhaben in den Baugrenzen, lediglich die Grundflächenzahl (GRZ) wird um 2,7 Prozent exklusive der Tiefgarage überschritten.

Wichtig für TA und Verwaltung ist der Erhalt des typischen und historischen Gehöft-Charakters. Zugleich kam in der jüngsten Sitzung der Wunsch auf, die beiden Gastronomen am Ort zu halten. Wie, steht noch nicht fest. In sozialen Medien wird die neue Nutzung des "Ochsen" und die Aufgabe der Gastronomie kontrovers diskutiert.

Vor zehn Jahren erwarb die Eberhard & Treutler GbR den "Ochsen" von der Bergbräu-Brauerei Leimen. Die Eberhard-Gruppe nutzt seit vergangenem Jahr die oberen Räumlichkeiten als Büro, wo einst Tanzveranstaltungen und Lokalschauen über die Bühne gingen und wo sich Vereine gerne trafen.