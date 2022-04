Edingen-Neckarhausen. (nip) Wie barrierefrei ist die Doppelgemeinde? Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause waren Mitglieder des Seniorenausschusses wieder mit Verwaltungsmitarbeitern in Edingen-Neckarhausen unterwegs, um das herauszufinden. Ziel war das Aufzeigen von Stolperfallen und Schwachstellen, die mobilitätseingeschränkten Personen, Menschen mit Geh- und Sehbehinderung den Alltag erschweren.

Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold begrüßte die 13 Teilnehmer und lenkte den Blick kurz zurück auf die vor Jahren schon begonnene jährliche sukzessive Begehung, die auch schon in Neckarhausen und Neu-Edingen stattgefunden hat. Nun gehe man an diesem Tag ein stückweit nach Süden, genauer gesagt in den Abschnitt zwischen Grenzhöfer Straße, Hinter der Kirche, Gemeindepark, Friedhof und wieder zurück. Angesichts der finanziellen Lage der Kommune sei es leider nicht möglich, "alles auf einmal zu erledigen". Doch das, was einfach und rasch zu machen sei, stoße im Gemeinderat immer auf offene Ohren. Andere Dinge arbeite man Schritt für Schritt ab. Hauptamtsleiterin Elke Hugo scherzte: "Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger."

Im Vorfeld zu der Ortsbegehung habe Hugo bereits Anregungen von Bürgern erhalten, von denen man einige nun auf der Tour abarbeiten werde. Etliches sei jedoch verkehrsrechtlicher Natur, das werde sich das Ordnungsamt ansehen. Dessen Leiterin Nicole Brecht war ebenso mit dabei wie der Gemeindevollzugsbedienstete Andreas Strottner, der in der Straße "Hinter der Kirche" direkt einen Strafzettel ausstellte. In der Abwägung, ob der Besitzer des älteren Wohnmobils, das gleichzeitig auf die Straße und den Gehweg ragte, nun 15 oder 55 Euro bezahlen muss, blieb Strottner erst einmal im unteren Bereich.

Einmal mehr fiel die Grenzhöfer Straße bei den Fußgängern durch: Ihre Gehwege rechts und links sind viel zu schmal, um darauf laufen zu können. Für Rollstuhlfahrer geht hier gar nichts. Hannelore Lueg verwies auf eine Gefahrenstelle am Hofladen. Wenn man hier auf Einlass warte, komme es immer wieder vor, dass Autos im Begegnungsverkehr einfach auf den Gehweg ausweichen – ohne Rücksicht auf Fußgänger. Auch an der unweit gelegenen Bäckerei sei das der Fall. Ebenso sei das wilde Parken in der Straße ein Problem. Um zu verhindern, dass Dauerparker ihre Camper permanent auf dem kleinen Parkplatz am Durchgang zur Straße Hinter der Kirche abstellen, überlege man, hier wenigstens einen Kurzzeitparkplatz einzurichten, sagte Brecht.

Bauamtsmitarbeiter Holger Schlüter notierte sich während der Begehung, wo Gehwegplatten erhöht oder – wie in der Bahnhofstraße – Gehwegkanten weiter auf einen Zentimeter Höhe abzusenken sind. Für Menschen mit Rollator nicht unwichtig. "Ich lupfe ihn halt einfach hoch", sagte ein älterer Mann, der nicht unzufrieden mit dem oft schlechten Zustand der Gehwege schien. "Ich komme zurecht", sagte er. Andere haben es da schwerer. Jutta Vierling berichtete über eine Rollstuhlfahrerin, die mit der OEG zur Bushaltestelle fahre, wo sie allerdings Busfahrer nicht selten einfach stehenlassen würden. Weil sie mit ihrem Gefährt unmöglich auf den Gehwegen fahren könne, müsse sie die stark frequentierte Hauptstraße nehmen.

Über die Bahnhofstraße ging es weiter zum Friedhof, verbunden mit einem Lob von Inge Honsel an Bauhofmitarbeiter Andreas Wagner, der dort einen tollen Job mache. Heidi Gade beklagte indes, dass man bei Beerdigungen nichts mehr verstehe, sobald es von der Kapelle nach draußen gehe. Es sei ein mobiles Mikrofon vorhanden, sagte Wagner und führte es auch gleich vor. Anscheinend werde es von den Pfarrern aber nicht benutzt. Beide Altgemeinderätinnen der CDU fanden, es gebe zu wenig Sitzmöglichkeiten im Ort, für ältere Menschen seien sie aber notwendig.

Abschließend lud Herold ganz offiziell zum "VÖE" – zum "vorösterlichen Eisessen". Und Elke Hugo kündigte bereits die nächste Begehung an, die im Herbst wieder in Neckarhausen stattfinden soll.