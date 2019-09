Edingen-Neckarhausen. (nip) Sechs Bauanträgen stimmte der Technische Ausschuss (TA) in seiner ersten Sitzung in neuer Besetzung einmütig zu. Teilweise gab es kleinere Diskussionen, etwa beim Bauantrag zum Umbau eines zweigeschossigen Wohnhauses nebst Aufstockung der ehemaligen Gewerbeeinheit auf dem Eckgrundstück Grenzhöfer Straße/Theodor-Heuss-Straße.

Das Eckgebäude, derzeit bereits mit zwei Wohneinheiten genutzt, soll stehen bleiben und straßenseitig zwei Gauben erhalten. Diese halten jedoch die geltende Zwei-Drittel-Regelung nicht ein und überschreiten demnach die maximal zulässige Fläche. Trotzdem stimmte der Ausschuss mit der Begründung zu, die straßenseitige Gaube liege etwa zur Hälfte unterhalb der Traufe. Städtebaulich sei das Ganze zudem eine schöne Lösung.

Auch ein anderer Bauherr plante um, nachdem der TA im November 2018 mehrheitlich seine Zustimmung zum Abbruch einer vorhandenen Scheune und zum Neubau eines Wohnhauses in der Hauptstraße verweigerte. Statt drei Vollgeschossen entstehen jetzt nur zwei; das neue Mehrfamilienhaus ersetzt die alte Scheune, wodurch vier Wohnungen entstehen.

Einer Befreiung zur Anordnung der Stellplätze auf der Gartenfläche stimmte der Ausschuss ebenfalls zu. "An anderer Stelle wäre die Anordnung der Stellplätze zu kompliziert", meinte Bürgermeister Simon Michler. Stephan Kraus-Vierling sagte seitens der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freier Wählervereinigung (UBL), seine Fraktion habe sich "sehr gefreut" über den Antrag, denn der Bauherr habe all das korrigiert, was der TA zuvor bemängelt hatte. Zudem sei dies ein gutes Beispiel, wie man an die alte dörfliche Struktur anknüpfe und dennoch baulich "einiges raushole".

Andreas Daners (SPD) war jedoch der Meinung, dass die Gemeinde durch dieses Bauvorhaben "nicht schöner" werde, wenn man sich die Straßenseite betrachte. Baurechtlich sei das zwar in Ordnung, doch hätte man durch eine veränderte Anordnung der Fenster - "das kostet ja auch nichts" - optische Verbesserungen erzielen können. Daners sagte, er wünsche sich einen Gestaltungsbeirat in der Gemeinde, an dem sich Architekten ehrenamtlich beteiligen könnten. Kraus-Vierling pflichtete im Prinzip bei. Er sei einfach begeistert gewesen von der Kubatur des Gebäudes und dessen Scheunencharakter, sagte er.

Einen abgelaufenen Bauantrag aus 2003 zur Errichtung eines Anbaus im ersten Obergeschoss auf einem Grundstück in der Fliederstraße, genehmigte der TA zur Verlängerung. Ebenso stimmte er der Erweiterung eines Wohnhauses in der Bismarckstraße mit einem zweigeschossigen Anbau zu sowie der Erweiterung eines Drei-Familien-Hauses in der Fliederstraße.

Über den letzten Bauantrag zur Errichtung eines Sechs-Familien-Hauses in Neu-Edingen in der Main-Neckar-Bahn-Straße beriet der Ausschuss länger. Grund dafür war die Nachfrage von Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste), ob man die von der Verwaltung vorgeschlagene Tiefgarage nicht zwingend festsetzen könne.

Die Anordnung der Stellplätze im Vorgartenbereich gefiel der Verwaltung nicht. Rechtlich gebe es keine Handhabe, sagte Daners. Ohnehin wäre beim Bau einer Tiefgarage die Flächenversiegelung dieselbe. Man solle dem Bauherrn stattdessen vorschlagen, Sickerpflaster für die Stellplätze zu verwenden.