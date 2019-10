Von Karin Katzenberger-Ruf

Edingen-Neckarhausen. Bleib mir bloß vom Leib! Diese Ansage kann man in einer einfachen Geste zum Ausdruck bringen. Es ist Samstagnachmittag, im Rathaussaal in Edingen üben Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung die Abwehrhaltung, greifen sich aber auch gegenseitig an und lernen von Horst Gropp, wie man sich aus einem Klammergriff ums Handgelenk befreit: Mit einer schnellen Armbewegung in Richtung Daumen des Angreifers. Diese geht dann quasi automatisch ins Gelenk und das tut weh.

"Wehr dich, aber richtig!" ist das Motto des Kurses mit dem Trainer vom Verein für Gewaltprävention und Selbstschutz. Lebt man in den Amtsstuben denn so gefährlich? Nein, keineswegs - jedenfalls nicht in Edingen-Neckarhausen. Bisher sind keine körperlichen Übergriffe durch Besucher bekannt geworden. Es gab allenfalls einmal verbale Auseinandersetzungen mit Bürgern, die sich über irgendetwas geärgert haben. Zum Beispiel über einen Bußgeldbescheid, oder weil Sozialleistungen gekürzt wurden.

Ein gezielter Schlag verfehlt seine Wirkung selten

Dennoch bot die Verwaltung die Teilnahme an dem Tagesseminar an. Dass überwiegend Frauen vor Ort sind, liegt einfach daran, dass es im Rathaus viel mehr weibliche Beschäftigte gibt als männliche. Im praktischen Teil ist die Stimmung fast ausgelassen, es wird viel gelacht. Immer wieder opfert sich einer der beiden anwesenden Männer, wenn Horst Gropp die empfindlichen Stellen des Menschen demonstriert: Augen, Ohren, Nase, Mund, Kinn, Solarplexus, Unterleib.

Ein gezielter Schlag verfehlt seine Wirkung selten. Und bitte daran denken: Die Kraft des Gegners gegen diesen verwenden und nicht durch falschen Körpereinsatz verstärken. "Oh Gott, wie soll ich mir das alles merken? Und wie reagiere ich im Ernstfall?", fragt eine Teilnehmerin. Gropp winkt ab. Das Seminar ist nur ein Anfang, ein erstes "Reinschnuppern" in die Selbstverteidigung. Die Verhaltensweisen muss man immer wieder üben, um sie zu verinnerlichen.

Deshalb legt der Trainer auch so großen Wert auf den theoretischen Teil, in dem es darum geht, Konfliktsituationen erst gar nicht entstehen zu lassen. Und dies hat wiederum mit der Selbstbehauptung zu tun. Sie ist in gewissem Sinne Stufe eins beim Selbstschutz.

Und schon sind wir beim Selbstbewusstsein, das in der Körperhaltung zum Ausdruck kommt. Wer aufrecht geht und steht, Blicken nicht ausweicht und mit fester Stimme spricht, sieht nicht so aus, als würde er sich leicht in die Opferrolle drängen lassen. Mögliche Täter nehmen dies durchaus wahr. Die Schultern hängen lassen, mit den Haarsträhnen herumspielen, mit den Beinen wippen oder von einem Bein auf das andere treten, signalisieren Angst und Unsicherheit.

Doch auch wer sich in seinem Sessel etwas zu lässig zurücklehnt, sendet eine Botschaft aus. In dem Fall geht es darum, Überlegenheit zu demonstrieren oder auch das Desinteresse am Gegenüber. Imponiergehabe, Zorn bis hin zur Aggressivität sind angezeigt, wenn jemand die Hände in die Hüfte stemmt oder breitbeinig mit verschränkten Armen da steht. Die eigene Stimmungslage zu verbergen, ist äußerst schwierig - ja fast unmöglich. Nach Ausführungen des Referenten gibt es aber die Möglichkeit, diese zu verbessern. Das Geheimnis liegt darin, für ein positives Lebensgefühl zu sorgen. Also durch "Selbstlob" - am bestens abends vor dem Einschlafen. Es ist das Erinnern an Dinge, die am Tag besonders gut gelungen ist. Das kann alles Mögliche sein. Sei es eine Arbeit, die gut von der Hand ging, eine nette Begegnung mit einem anderen Menschen, ein kleiner Spaziergang bei Sonnenschein,

Dieses innerliche Aufzählen erfreulicher Ereignisse kann man üben. Für das Lebensgefühl sind die jedenfalls besser als abendliches Grübeln. Doch damit nochmals zurück zum Thema "Wehrhaftigkeit". Laut Horst Gropp hat sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt, dass auch der "Schwächere" eine Chance hat. Riet man Frauen früher dazu, sich lieber nicht zu wehren, weil das den Angreifer noch aggressiver machen könnte, weiß man heute: Angreifer lassen sich mitunter schon durch lautes Schreien in die Flucht schlagen.