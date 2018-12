Edingen-Neckarhausen. (man) Dennis Koch ist stinksauer. "Heute Nacht hatte jemand ein so starkes Verlangen nach Süßigkeiten, dass er unseren Eier- und Snackautomaten gewaltsam aufgebrochen hat", schreibt er am Mittwoch auf der Facebook-Seite des Hofladens Koch.

Wer den Automaten in der Bahnhofstraße in Edingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 0.15 und 3.30 Uhr beschädigt hat, weiß der junge Landwirt nicht. Das Gerät betreibt Dennis Koch gemeinsam mit dem Besitzer des benachbarten Bahnhofskiosks, Claus Schlipf. Der steuert Süßigkeiten und Getränke bei, den Rest füllt Koch mit Eiern und Wurst vom Familienbetrieb - dem Heldenhof - auf.

"Es wurden Getränke und Süßigkeiten geklaut", erzählt er im Gespräch mit der RNZ: "Keine Ahnung, warum jemand deswegen eine Scheibe einschlägt." Dass die Anwohner davon nichts mitbekommen haben, kann er sich kaum erklären. "Das muss doch ziemlich laut gewesen sein."

Seit Juli 2017 gibt es den Snackautomaten in der Bahnhofstraße. Und es ist nicht der erste Einbruch: Bereits im September 2017 hatten Unbekannte versucht, den Automaten zu knacken. "Damals wurde aber nur eine von zwei Glasscheiben eingeschlagen", erinnert sich Koch. "Diesmal haben es die Täter geschafft, die Doppelverglasung komplett zu durchbrechen." Den Automaten habe man damals für 12.000 Euro gekauft. Auch die Kosten für die Reparatur müssen die beiden Betreiber nun selbst tragen. Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 500 Euro, die gestohlenen Süßigkeiten waren 20 Euro wert.

"Vor Weihnachten bekommen wir wahrscheinlich keine neue Scheibe mehr", sagt Koch. Solange müssen seine Kunden auf den Hofladen in der Grenzhöfer Straße ausweichen. Damit sie aber auch über die Feiertage Eier und Wurst kaufen können, sucht er nun nach einer Übergangslösung für den Automaten. "Vielleicht mit einer Plexiglasscheibe", so der Landwirt. Wegen des Diebstahls hat er Anzeige erstattet, die Ermittlungen leitet das Polizeirevier Ladenburg.