Gut 700 Schüler demonstrierten am 22. Februar in der Heidelberger Innenstadt. Foto: Rothe

Edingen-Neckarhausen. (nip) Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg ist eine 16-jährige schwedische Klimaschutzaktivistin, deren Einsatz für eine konsequente Klimapolitik international Beachtung findet. An den von ihr ausgelösten Schulstreiks für das Klima ist inzwischen die globale „Fridays for Future“-Bewegung geworden. Eine Bewegung, die jetzt auch Edingen-Neckarhausen erreicht: Am Freitag, 15. März, werden Kinder der Pestalozzi-Grundschule in Edingen für Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz demonstrieren. Themen, die im Bildungsplan enthalten sind und für die die Kinder sensibilisiert werden.

„Kinder der Schule kamen auf uns zu und haben gefragt, ob wir nicht auch demonstrieren können“, sagt Elternbeirats-Vorsitzender Roland Schwarz. Einige Eltern haben die Demo daraufhin organisiert: Zum weltweiten „Fridays for Future“-Tag am 15. März treffen sich die Schüler um 10.45 Uhr auf dem Schulhof, um dann ins Rathaus zu marschieren. Die Teilnahme an der Demonstration ist freiwillig und die Kinder müssen entschuldigt sein.

„Sie wissen, wer Greta Thunberg ist und dass es um die Zukunft ihrer und unserer Erde geht“, schildert Schwarz. Durch die Tatsache, dass Greta Thunberg „ja auch ein Kind ist“, wie eine Schülerin angemerkt habe, würden die Kinder bestärkt, selbst etwas tun zu wollen. An der Neckarhäuser Grundschule ist noch keine Demonstration geplant, wie Schulleiterin Angelika Engelhardt auf Anfrage mitteilte. In den kommenden Monaten werde man sich an der Schule aber intensiver mit den Themen befassen, die „Fridays for Future“ zugrunde liegen.